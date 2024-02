Verstappen po Hamiltonovi poti? "Nikoli ne reci nikoli."

Novi dirkalniki ekip formule 1 so predstavljeni, 21. februarja se začnejo testiranja, zadnji dan v mesecu pa bo na VN Bahrajna že prvi prosti trening. Se pa še naprej največ govori in sprašuje o odločitvi Lewisa Hamiltona, da po letošnji sezoni Mercedes zamenja za Ferrari. Tako so tudi trikratnega svetovnega prvaka Maxa Verstappna, ki ima pogodbo z Red Bullovo ekipo od konca leta 2028, vprašali, če bi bil tudi on kdaj pripravljen na tako potezo. "Do nikogar nočem biti nespoštljiv. Do znamke Ferrari imam veliko spoštovanja, ampak trenutno sem zadovoljen, kjer sem," je odgovoril. Kako ne bi bil, ko je pa lani dobil 19 od 22 dirk. Na drugi strani Hamilton z Mercedesom ni zmagal dve sezoni.

Lewis Hamilton bo z dirkalnikom W15 odpeljal svojo 12., zadnjo sezono z Mercedesom. Foto: Guliverimage Je pa res, da je Verstappen že večkrat dejal, da bi bil pripravljen zapustiti tudi formulo 1, če mu kaj ne bi bilo všeč. Zato tudi na temo Ferrarija zdaj pravi: "Nikoli ne reci nikoli. Ampak za zdaj to sploh ni v moji glavi. Je pa to samo formula 1. V življenju bi rad počel še kaj drugega, kot le dirkal v formuli 1." Nizozemca Britančeva odločitev ni zmotila, čeprav bo po 12 letih zapustil ekipo, s katero je tako tesno povezan. "Če si nekdo želi dirkati s Ferrarijem, sploh Lewis, ki je dosegel že toliko ... Če so to njegove sanje in cilj. Ne vemo, kaj so se dogovarjali. Če je on zadovoljen z odločitvijo. Mislim, da bo to povsem kul. Privoščim jim, da bi bili skupaj uspešni. Ne moreš pa tega zdaj vedeti."

Vasseur: To ni bil najlažji dan v mojem življenju

Carlos Sainz mlajši na preizkusu novega Ferrarijevega dirkalnika v Maranellu. Foto: Guliverimage

Ko je moral Hamilton šefu Mercedesove ekipe Totu Wolffu sporočiti svojo odločitev, mu gotovo ni bilo lahko. In enako vodji Ferrarijeve Fredericu Vasseurju, ko je Carlosu Sainzu povedal, da z njim pogodbe ne bodo podaljšali. "To ni bil najlažji dan v mojem življenju, bil je eden najtežjih." Španski dirkač bo letos odpeljal svojo četrto, zadnjo sezono za ponos Italije. "Carlosa sem prepričal, da mu bomo povsem predani do zadnjega kroga in do zadnjega zavoja letošnje sezone. Celotna ekipa stoji za Carlosom, da bo imel dobro sezono. Zdaj je pomembno, da smo osredotočeni na sezono 2024. Trdo smo delali na letošnjem dirkalniku in ne želimo nobenih motenj," je še razložil Vasseur. "Bo pa Lewis velika priložnost za nas, a zdaj smo osredotočeni na sezono 2024."