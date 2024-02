Hamiltonova zadnja srebrna puščica, ki to spet ni #video

Za ekipo Mercedes sta dve sezoni razočaranja, ko so dobili eno samo dirko (George Russell v Braziliji leta 2022). Pred tem so osemkrat zapored osvojili konstruktorski naslov, pa še sedem dirkaških lovorik (šest Lewis Hamilton, eno Nico Rosberg). V sredo dopoldne je Mercedes na spletu objavil prve fotografije svojega novega dirkalnika W15, zgolj računalniške renderje. Obenem so objavili prve izjave šefa ekipe in obeh dirkačev, torej brez prisotnosti novinarjev in vprašanj Hamiltonu o njegovi prihodnosti pri Ferrariju. Nato sta dirkača zapeljala na stezo v Silverstonu za preizkus dirkalnika in snemanje ter fotografiranje nove srebrne puščice. Ki pa to znova ni. Srebrn je le vrhnji del nosa dirkalnika. Sicer pa so pustili gol črn karbon.

Mercedesov dirkalnik W15 prvič na stezi:

Hitting the track for our first run with W15 😍 pic.twitter.com/6SLK7EOR9y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 14, 2024

Wolff: V športu ni čudežev

Mercedes W15 Foto: Mercedes-AMG F1 Mercedes je naredil "veliko mehanskih sprememb", kar ga dela drugačnega od svojega predhodnika na tehnični ravni, "ne le na aerodinamičnih površinah, ampak predvsem pod njimi", je ob predstavitvi pojasnil šef ekipe Toto Wolff. Ni le evolucija lanskega, od prednjega krilca do zadnjega so vse elemente zasnovali na novo. Gre za spremembe, za katere v ekipi upajo, da bodo prinesle večjo zmogljivost in večjo predvidljivost na stezi. "V športu ni čudežev. Smo pa ambiciozni in predani," je še dejal Wolff. Prvi cilj ekipe je, da ostanejo pred McLarnom in vsaj povišajo prednost pred Ferrarijem. Lani so ga premagali za vsega tri točke. Ali so sposobni nadoknaditi gromozanski zaostanek za Red Bullom (409 točk v primerjavi z 860), pa si za zdaj ne upajo napovedati. Sedemkratni svetovni prvak Hamilton v to očitno ne verjame, sicer se ne bi že sredi zime odločil, da predčasno prekine pogodbo z Mercedesom in leta 2025 sede v Ferrarija. "Če je ena ekipa daleč spredaj, kot je bil lani Red Bull, ni lahko. A imamo odličen par dirkačev, upam, da tudi hiter dirkalnik, najboljše ljudi v tovarni, ki delajo vse, da bi bili uspešni. Imamo prave sestavine, da bi bili znova v ospredju."

Hamilton: Našli smo zvezdo severnico

"Zadnji dve leti smo se veliko naučili in našli pravo pot," je o razvoju novega dirkalnika povedal Hamilton. "Našli smo zvezdo severnico. A delo še naprej poteka." Želi si, da bi se v novem dirkalniku počutil bolje, ker lahko le tako pritiska na plin do meje mogočega. "Če bo dirkalnik predvidljivejši, bomo lahko iz njega izvlekli ves potencial. Ne le iz dirkalnika, tudi iz naju, dirkačev." Devetintridesetletnik še pravi, da je videl zagnanost prav vseh v tovarni v Brackleyju. Ob vseh teh njegovih besedah je še težje razumeti, da se je že pred sezono odločil, da se po njej poslovi. "Vsi smo mega motivirani za sezono, ki je pred nami."