Od Ferrarija se želi posloviti z naslovom prvaka

"Ko si bom v Bahrajnu nadel čelado in zapeljal na stezo, bo edini občutek, da dirkam še agresivnejše in ciljam na naslov svetovnega prvaka," sporoča španski dirkač Carlos Sainz ml., ki je pred tednom dni prejel novico, da bo po letošnji sezoni Ferrarijev dirkalnik moral prepustiti Lewisu Hamiltonu.

Napovedan prihod Lewisa Hamilton k Ferrariju v sezoni 2025 pomeni, da brez sedeža v poskočnem konjiču ostaja Carlos Sainz. Čeprav v zadnjih sezonah italijanska ekipa na prvo mesto postavlja Charlesa Leclerca, pa je bil 29-letnik lani edini, ki je dobil dirko in ni dirkač Red Bulla. Zmagal je na VN Singapurja, ostale pa sta dobila Max Verstappen in Sergio Perez. Zmagovalec dveh dirk za veliko nagrado se je po odločitvi Ferrarija, da ga zamenja s sedemkratnim svetovnim prvakom, takoj oglasil s kratkim sporočilom prek družabnih omrežij. Zdaj je nekaj več misli strnil v pogovoru za Sky Italia.

"Povsem miren, kar se tiče moje prihodnosti"

Ferrarijev kokpit bo moral čez leto dni prepustiti Lewisu Hamiltonu. Foto: Reuters "Ne, nisem bil razočaran. Ekipo Ferrari dobro poznam in sem že vedel določene stvari in sem bil pripravljen, da se v ekipi obetajo spremembe v prihodnosti," zatrjuje španski dirkač, ki je zdaj povsem osredotočen na to, da v letošnji sezoni dokaže, da s Ferrarijem lahko doseže še kaj velikega. "Zdaj nočem razmišljati o ničemer drugem kot o letošnji sezoni pri Ferrariju." Trdi, da se počuti mladega in bolj motiviranega kot kadarkoli prej. "Seveda po takšni novici občutki na začetku sezone niso najboljši, a ko si bom v Bahrajnu nadel čelado in zapeljal na stezo, bo edini občutek, da dirkam še agresivnejše in ciljam na naslov svetovnega prvaka."

Samozavesti mu torej ne manjka, zaveda pa se tudi, da izguba sedeža pri Ferrariju še ne pomeni konca njegove kariere v kraljici avtomotošporta. "Vem, česa sem sposoben kot dirkač in zato sem povsem miren, kar se tiče moje prihodnosti. Vsekakor prihajajo dobre stvari, a za zdaj je moj cilj, da dosežem vse najboljše s Ferrarijem."

Ferrari bo svoj novi dirkalnik pokazal 13. februarja, torej dan pred Mercedesom.