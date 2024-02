Hamilton z ganljivim pismom in zadnjo obljubo Mercedesu

Hamilton je brez zmage dve sezoni. Foto: Reuters Po četrtkovi napovedi, da bo po sezoni predčasno prekinil pogodbo z ekipo Mercedes in od prihodnje dirkal za Ferrari, se je Lewis Hamilton zdaj javnosti oglasil še z daljšim zapisom na družabnih omrežjih. "Za meno je nekaj norih dni, polnih čustev," je začel sporočilo, ki je v prvi vrsti namenjano navijačev, ki jih ima 39-letni sedemkratni svetovni prvak veliko po vsem svetu. "Po enajstih neverjetnih letih z ekipo Mercedes-AMG Petronas je prišel čas za novo poglavje v mojem življenju. Leta 2025 se bom pridružil Ferrariju. Imam veliko srečo, da sem z Mercedesom dosegel stvari, o katerih sem kot otrok samo sanjal. Zdaj pa lahko uresničim še ene otroške sanje. Da bom vozil rdečega Ferrarija."

Hamilton je po 11 letih skoraj sinonim za ekipo Mercedes:

"Ne smem pozabiti na Nikija, še vedno ga pogrešam"

Lauda je bil Hamiltonu kot mentor. Foto: Reuters "Mercedes je bil del mojega življenja od 13. leta, zato je bila to najtežja odločitev, ki sem jo moral kadarkoli sprejeti. Ponosen sem na vse, kar smo skupaj dosegli. Hvaležen sem za trdo delo in predanost vseh, s katerimi sem delal vsa ta leta in seveda Totu za prijateljstvo, usmerjanje in vodenje. Skupaj smo osvajali lovorike, presegali rekorde in postali najuspešnejša naveza dirkač - ekipa v zgodovini formule 1. Seveda ne smem pozabiti niti na Nikija, ki je bil moj velik podpornik. Še vedno ga pogrešam." Torej Nikija Laudo, ki je pred smrtjo nekaj let v Mercedesu delal kot mentor oziroma svetovalec. Za 26 let podpore se je zahvalil še vsem v koncernu Mercedes Benz.

Prepričan, da je znova sprejel pravo odločitev

A zdaj je čas za nov izziv, piše v nadaljevanju. "Spomnim se, kako sem leta 2013 skočil v neznano, ko sem se pridružil Mercedesu. Nekateri tega niso razumeli, a sem storil pravo potezo. In občutek imam, da sem jo tudi zdaj. Komaj čakam, da vidim, kaj mi bo prinesla ta priložnost, kaj lahko skupaj dosežemo." A na to bo moral še počakati, k Ferrariju se bo preselil leta 2025, težko pa bo kdo pred letom 2026, ko prihaja doba novih pogonskih sklopov, premagal lani premočno ekipo Red Bull.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.



But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.



I… pic.twitter.com/ysie0XxAFe — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 3, 2024

Bo odšel tudi Bono?

Dirkači ob menjavi ekip pogosto s sabo vzamejo tudi najtesnejše sodelavce. Tako se poraja vprašanje, ali mu bo k Ferrariju sledil njegov dirkaški inženir Peter Bonnington. Ta sicer dela v ekipi iz Brackleyja še iz časov, ko je šlo za Hondino ekipo. Toto Wolff je priznal, da se bodo morali na to temo čim prej pogovoriti. Bono, kot vsi kličejo Bonningtona, sicer o Hamiltonovi odločitvi ni bil seznanjen s strani Hamiltona osebno. "Ko sem mu povedal za Lewisovo odločitev, me je vprašal, če je to prvi april," je v petek dejal Wolff. Hamilton bo v Ferrariju v vsakem primeru imel vsaj en znan obraz, šef ekipe Frederic Vasseur je bil njegov šef pred mnogimi leti, ko je dirkal v takratnem prvenstvu GP2.

"Rad bi pomagal Mercedesu, da spet začne zmagovati"

Novo puščico bodo pokazali 14. 2. Foto: Reuters To torej še ni dokončno slovo od Mercedesa. Z njim mora odpeljati še 12. sezono. "Ne razmišljam o letu 2025. Osredotočen sem na prihajajočo sezono, da se z Mercedesom vrnemo na pravo pot. Še bolj sem zagnan kot kadarkoli, še bolje sem fizično pripravljen in še bolj osredotočen. Rad bi pomagal Mercedesu, da spet začne zmagovati. Stoodstotno sem predan nalogi in odločen, da to partnerstvo končamo uspešno."

Hamilton prvič pred novinarji 14. februarja

Hamilton bo najverjetneje prvič po odločitvi na novinarska vprašanja odgovarjal šele 14. februarja, ko bo Mercedes predstavil svoj novi dirkalnik W14. Čeprav takrat vprašanja o Ferrariju ne bodo ravno na mestu. Britanca in tekmece zimska testiranja nato čakajo med 21. in 23. februarjem, prvi marčevski konec tedna pa se z VN Bahrajna začenja njegova zadnja sezona v Mercedesovem dirkalniku.