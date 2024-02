Suzuka ostaja na programu formule 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozniki formule 1 bodo na Japonskem tekmovali za točke še najmanj do leta 2029.

Upravljavci dirke za veliko nagrado Japonske v Suzuki so podaljšali sodelovanje do leta 2029, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dirkališče Suzuka uživa veliko priljubljenost med dirkači zaradi svoje postavitve. Na tej stezi se je zvrstilo že 33 dirk za veliko nagrado, prvo so odpeljali leta 1987.

Nemec Michael Schumacher je s šestimi zmagami še vedno rekorder po številu zmag na VN Japonske.

Letos bo dirka na sporedu 7. aprila.