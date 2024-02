Napoved prestopa Lewisa Hamiltona iz Mercedesa v Ferrari je zatresla svet formule 1, pravzaprav kar celoten svet športa. Gre za najuspešnejšega dirkača v zgodovini, enega najbolje plačanih športnikov na svetu in na drugi strani za ikonično avtomobilsko blagovno znamko. Novica je šokantna, ker se je zgodila v tako nenavadnem, z vidika Mercedesa in bližnjega začetka sezone, ko bo še dirkal zanje, tudi neprimernem času. V Veliki Britaniji je zgodba še toliko večja, ker je britanski dirkač v italijanskem ponosu nekaj skoraj nepredstavljivega. V zadnjih 55 letih sta s Ferrarijem dirkala samo dva, Hamilton pa bo postal šele 12.!

Tri tedne pred zimskimi testiranji, tik pred prvimi predstavitvami novih dirkalnikov, je formula 1 doživela pretres, kot ga že dolgo ni imela. "V čast mi je, da lahko s to ekipo še naprej pišemo zgodovino," je konec avgusta 2023, ko je še za dve leti podaljšal pogodbo z Mercedesom, povedal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Zdaj pa je le dan za tem, ko je s fotografijo Lewisa Hamiltona v novem dirkalniku W14 Mercedes napovedal njegovo predstavitev 14. februarja, 39-letni dirkač poklical šefa in solastnika ekipe Tota Wolffa ter ga obvestil, da bo izkoristil klavzulo v pogodbi in ekipo zapustil po sezoni 2024. In prestopil v Ferrari! "Trenutek je pravi za nov izziv in res se ga že veselim." Odprtih vprašanj je trenutno precej (ne vemo niti, za koliko sezon je podpisal), odgovorov pa vsaj do 14. februarja, ko bo Hamilton stopil pred novinarje na predstavitvi novega Mercedesovega dirkalnika, ne bo veliko. Pa tudi takrat vprašanje, ali bo sploh pripravljen 11 mesecev pred iztekom pogodbe z Mercedesom govoriti o Ferrariju.

Nothing to see here 😉 pic.twitter.com/LIZsqaNfck — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 30, 2024

Premislil si je še pred prvo dirko

Dizajn zadnjih dveh dirkalnikov ekipe Mercedes je večkrat kritiziral, a je pred petimi meseci vseeno podaljšal pogodbo. Zdaj pa nenaden preobrat. Foto: Reuters Morda še bolj kot prestop, ki so ga vendarle napovedovali že nekaj let, čudi termin Hamiltonove odločitve. Še pred testiranji, še pred prvo dirko. Je že ob pogledu na W14, ob preizkusu v simulatorju, dojel, da tudi ta ne bo šampionski? Kot nista bila že zadnja, ko se mu je dve sezoni zapored (prvič v karieri) zgodilo, da ni zmagal na niti eni dirki. Res sicer je, da se letos in naslednje leto tehnični pravilnik ne spreminja (tudi novi pogonski sklopi prihajajo šele leta 2026), tako da večjih sprememb v razmerju moči od lani ne gre pričakovati. In Ferrari je vendarle bil edini, ki je v sezoni 2023 Red Bullu speljal vsaj eno zmago (leto prej pa štiri). Britanski dirkač pravi, da bo letos še povsem predan Mercedesu, a bo položaj za vse v ekipi zagotovo nekoliko neprijeten. Pričakovati je, da bodo na prvo mesto postavili drugega dirkača, George Russell je tako pred priložnostjo kariere.

Ferrari boljše zagotovilo za osmi naslov?

Frederic Vasseur je pred letom dni postal šef Ferrarijeve ekipe. S Hamiltonom sta dobra prijatelja. Foto: Guliverimage

Ni skrivnost, da si želi 39-letni Hamilton osvojiti vsaj še osmi naslov svetovnega prvaka. Ampak ali je Ferrari res boljše zagotovilo za to kot Mercedes? V sezoni 2022 ni bil tako daleč za Red Bullom, a so se z napačnimi strateškimi odločitvami večkrat ustrelili v koleno. Je pa res, da so nato v Maranellu zamenjali šefa ekipe, novi Frederic Vasseur pa si je s Hamiltonom zelo blizu. Lani sta se pogovarjala na vsaki dirki. Poznata se že skoraj dve desetletji. Leta 2006 je bil Vasseur šef ekipe ART, ko je Hamilton z njo postal prvak. Francoski inženir je bil njegov mentor tudi v prvi sezoni formule 1 pri McLarnu (2007). Vasseur skuša z boljšimi odločitvami, kot so jih sprejemali zadnje desetletje, Ferrari vrniti na pota stare slave. Zadnji dirkaški naslov so osvojili zdaj že kar davnega leta 2007 s Kimijem Räikkönenom, odtlej pa veljajo za prvega poraženca.

"Hamilton in Leclerc v škrlatno rdeči barvi! To je zgodba!"

Carlos Sainz, ki je lani dobil eno dirko, bo ostal brez sedeža v Ferrariju. Pravi, da bo kmalu sporočil, kje bo leta 2025 nadaljeval kariero. Foto: Reuters Zmagovalec rekordnih 103 dirk formule 1 je brez dvoma največja zvezda formule 1 zadnjega desetletja. In to po vsem svetu, še posebej jasno v Veliki Britaniji. In čeprav je Mercedesova ekipa s sedežem v Brackleyju bolj britanska kot nemška, so Britanci prestop sprejeli z velikim navdušenjem. "Na to komaj čakam. O tem smo ga spraševali leta, a se je zdelo, da je do konca kariere predan Mercedesu. Ta prestop je vedno zavračal. Hamilton in Leclerc v škrlatno rdeči barvi! To je zgodba!" je zapisal nekdanji dirkač Martin Brundle, ki zdaj že dolgo dela kot strokovni analitik dirk formule 1. "Nikoli ne odpišite Hamiltona. Ve, kako se dobivajo dirke in osvajajo prvenstva. To bi bilo nekaj v slogu Schumacherja, da pride tja in začnejo bolj redno dobivati dirke in resneje konkurirati za naslov prvaka." Z Michaelom Schumacherjem je Ferrari po 21 letih znova postal šampionska ekipa.

We’ve missed hearing this sound on track! 🫶 🔊 pic.twitter.com/xiMWj2f2KL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Postal bo šele 12. Britanec v Ferrariju



Nigel Mansell v Ferrariju Foto: Guliverimage Johna Surteesa, ki je z rdečim dirkalnikom dobil pet dirk in leta 1964 postal prvak. Pred njim je Mike Hawthorn leta 1958 s Ferrarijem postal prvi britanski svetovni prvak. V zadnjih 55 letih pa sta s Ferrarijem v formuli 1 dirkala samo dva Britanca. V letih 1989 in 1990 je bil to legendarni Nigel Mansell, zadnji dirkač, ki ga je izbral Enzo Ferrari. A Ferrari je imel takrat precej težav z vzdržljivostjo dirkalnika in Mansell je zmagal samo trikrat. Drugi je bil Eddie Irvine med letoma 1996 in 1999. A ker je s Severne Irske, ga večina Britancev ni toliko vzela za svojega. Obenem je bil zgolj druga violina ob Michaelu Schumacherju. Mu je pa v sezoni 1999 uspelo štirikrat zmagati in je bil po Schumacherjevi poškodbi celo v igri za naslov prvaka. Morda britansko navdušenje nad Hamiltonovim prestopom v Ferrariju zato, ker je Britanec v ikoničnem Ferrariju v zgodovini formule 1 sedel tako zelo redko. Hamilton bo postal šele 12. britanski dirkač v poskočnem konjiču. V 50. in 60. letih se je to občasno še zgodilo, najbolj živ spomin imajo Britanci na legendarnega, ki je z rdečim dirkalnikom dobil pet dirk in leta 1964 postal prvak. Pred njim jeleta 1958 s Ferrarijem postal prvi britanski svetovni prvak. V zadnjih 55 letih pa sta s Ferrarijem v formuli 1 dirkala samo dva Britanca. V letih 1989 in 1990 je bil to legendarni, zadnji dirkač, ki ga je izbral Enzo Ferrari. A Ferrari je imel takrat precej težav z vzdržljivostjo dirkalnika in Mansell je zmagal samo trikrat. Drugi je bil Eddie Irvine med letoma 1996 in 1999. A ker je s Severne Irske, ga večina Britancev ni toliko vzela za svojega. Obenem je bil zgolj druga violina ob Michaelu Schumacherju. Mu je pa v sezoni 1999 uspelo štirikrat zmagati in je bil po Schumacherjevi poškodbi celo v igri za naslov prvaka.

Kdo v Mercedes namesto Hamiltona?

Fernando Alonso v svoji karieri ni imel veliko sreče pri izbiri ekipe. Bi ga pa vsi spet radi videli v dirkalniku, ki je zmožen zmag. Foto: AP / Guliverimage Ekipo Mercedes je Hamiltonova odločitev šokirala, niso je pričakovali. Zdaj je pred njimi težka odločitev, s kom ga zamenjati. Časa imajo sicer še dovolj. A v britanskih medijih se je takoj začelo ugibati, kdo to bo. Ali mlajši manj izkušeni voznik ali nekdo, ki se je že dokazal z zmagami? Alex Albon, ki se je lani dokazal pri Williamsu, je gotovo v ožjem krogu kandidatov. Ne nazadnje bi se lahko zgodila zgolj zamenjava in bodo podpisali s Carlosom Sainzom, ta je lani na nekaj dirkah v Ferrariju zasenčil Leclerca. Komaj 17-letni italijanski talent Andrea Kimi Antonelli, ki je član Mercedesove akademije, je preskočil formulo 3 in bo letos že dirkal v formuli 2. Vseeno je za sezono 2025 težko pričakovati, da bi že sedel v dirkalniku formule 1. Nekdanji britanski dirkač Jenson Button je v izjavi za Sky Sports dejal, da bi si želel v Mercedsu videti Fernanda Alonsa. To bi bila še ena velika zgodba. Ali pa morda celo vrnitev Sebastiana Vettla v formulo 1! V vsakem primeru bo dirkaška tržnica pred sezono 2025 še kako zanimiva. Če je letos prav vseh 20 dirkačev obdržalo svoje sedeže, pa po tej sezoni pogodba poteče kar 14.