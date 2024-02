Niso samo govorice: Hamilton pred senzacionalnim prestopom

V zadnjih letih so bile to že nekajkrat samo govorice, ki jih je Lewis Hamilton vselej zavračal in zatrjeval, da bo do konca kariere v formuli 1 dirkal za ekipo Mercedes. A očitno le ne bo tako, nekaj priznanih motošportnih novinarjev poroča, da je tik pred podpisom in tudi oznanitvijo, da bo v sezoni 2025 sedel v Ferrarijev dirkalnik. Sezona 2024 se s testiranji začenja čez tri tedne.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Očitno tokrat ne gre samo za govorice. Več priznanih motošportnih novinarjev (Adam Cooper, Jonathan Noble, Antonio Lobato) in motošportnih portalov (Sky Sports, Motosport.com, Autosport.com) poroča, da bo Lewis Hamilton podpisal za Scuderio Ferrari in v sezoni 2025 v poskočnem konjiču zamenjal Carlosa Sainza (Charles Leclerc je pred dnevi podaljšal pogodbo).

Antonio Lobato piše, da ima Hamilton sicer z Mercedesom pogodbo do konca leta 2025, a jo lahko prekine že po letošnji sezoni. "Običajno govoric ne komentiram, a to so več kot samo govorice. Kakor mi je uspelo izvedeti, je verjetnost, da Lewis Hamilton leta 2025 obleče rdeči kombinezon, zelo velika. Niti ne izključujem, da je že podpisal pogodbo," je zapisal španski novinar Lobato. Britanski novinar Cooper piše: "Novice kapljajo. In kakor jaz slišim, se to res dogaja." Motosport.com razume, da so pogajanja med Ferrarijem in Hamitonom v zaključni fazi ter bi bila lahko pogodba podpisana še ta teden. Britanski Sky Sports s temi besedami očitno o prestopu sploh več ne dvomi: "Hamiltonova trenutna pogodba bo potekla po naslednji sezoni, a bo zapustil ekipo že po letošnji in v Ferrariju zamenjal Carlosa Sainza." Še več, zaposlenim v Mercedesovi tovarni v Brackleyju naj bi Hamilton odločitev že sporočili.

Je Hamilton res obupal, da lahko z Mercedesom osmič postane svetovni prvak? Ferrari nima voznika z naslovom že od leta 2007, ko je uspelo Kimiju Räikkönenu. Ferrari torej ni boljše jamstvo. Foto: Reuters Ferrari se je za Hamiltona, zmagovalca rekordnih 103 dirk formule 1, sicer že večkrat zanimal, a je sedemkratni svetovni prvak vselej trdil, da ostaja zvest Mercedesu, da najbolj zaupa ekipi, s katero je osvojil šest dirkaških naslovov (nazadnje pa ga koncern Mercedes podpira že od najstniških let). K Mercedesu je Britanec prišel leta 2013 iz McLaren Mercedesa, zdaj že 39-letni dirkač pa je nazadnje zmagal konec leta 2021. Ekipo Mercedes naj bi Hamiltonov odhod ujel povsem nepripravljeno, še poročajo britanski mediji. Očitno je še pred testiranji (konec februarja) ugotovil, da tudi novi Mercedesov dirkalnik ne bo konkurenčen za zmage. Če letos ni bilo niti enega dirkaškega prestopa, bi Hamiltonov za sezono 2025 sprožil plaz in bi tako ekipo zamenjalo še kar nekaj voznikov.