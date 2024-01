Tako čudaškega imena ekipe F1 pa še ne

Novo ime in nov logo ekipe. Nekoč je bila ekipa Minardi, dolga leta najslabša ekipa formule 1. Od leta 2006 je ta italijanska ekipa v lastništvu Red Bulla. Med letoma 2006 in 2019 se je imenovala Toro Rosso, zadnja štiri leta pa Alpha Tauri, torej po Red Bullovi znamki oblačil. Ker so se želeli vrniti k bolj prepoznavni Red Bullovi podobi, so za sezono 2024 izbrali novo ime. Dolgo smo čakali, da ga razkrijejo. Niso znova Toro Rosso, očitno tudi ne Racing Bulls, kot se je govorilo v zadnjih tednih, ampak samo RB. Ker pa imajo pokrovitelji danes glavno besedo, je uradno ime njihove ekipe še precej daljše in milo rečeno precej nenavadno - Visa Cash App RB F1 Team.

Še naprej bo primarna naloga ekipe vzgajanje mladih dirkačev iz Red Bullove akademije. Z njimi sta v formulo 1 vstopila štirikratni prvak Sebastian Vettel in trikratni Max Verstappen. Za sezono 2024 so ohranili dirkača s konca lanske sezone (tako kot tudi vseh ostalih devet ekipe). To sta Juki Cunoda in Daniel Ricciardo, ki sicer ne sodi v kategorijo mladih talentov. Po upokojitvi dolgoletnega vodje ekipe Franza Tosta pa imajo novega šefa, to je Laurent Mekies. Kakšen bo barvni dizajn njihovega novega dirkalnika, bomo videli osmega februarja na predstavitvi.

Koledar predstavitve novih dirkalnikov:



5. februar - Kick Sauber in Williams

7. februar - Alpine

8. februar - RB

12. februar - Aston Martin

13. februar - Ferrari

14. februar - Mercedes in McLaren

15. februar - Red Bull

? - Haas



Ekipe in vozniki za sezono 2024 prvenstva formule 1:



Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen in Sergio Perez

Mercedes AMG Petronas F1 Team: Lewis Hamilton in George Russell

Scuderia Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren F1 Team: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin Aramco F1 Team: Fernando Alonso in Lance Stroll

BWT Alpine F1 Team: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams Racing: Alex Albon in Logan Sargeant

Visa Cash App RB F1 Team: Juki Cunoda in Daniel Ricciardo

Stake F1 Team Kick Sauber: Valtteri Bottas in Guanju Džov

MoneyGram Haas F1 Team: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg