Williams na Mercedesov pogon do leta 2030

Ko sta za Williams še dirkala Felipe Massa in Valtteri Bottas, so bili nazadnje uspešni – tretji v skupnem seštevku konstruktorjev v letih 2014 in 2015. Takrat se je začelo njihovo partnerstvo z Mercedesom. Pozneje so spet potonili v povprečje. Zdaj so pogodbo z Mercedesom o dobavi pogonskih sklopov podaljšali do leta 2030.

Božično-novoletni prazniki so zatišje v cirkusu formule 1, z januarjem pa se v kraljici avtomotošporta počasi spet začenja dogajati (v začetku februarja sledijo prve predstavitve novih dirkalnikov). Za prvo odmevnejšo novico v letu 2024 sta poskrbela ekipa Williams in nemški Mercedes. Podaljšali so namreč sodelovanje o dobavi pogonskih sklopov. Britanska ekipa, ki je samo še stara senca stare slave, bo mercedesove motorje uporabljala tudi po letu 2026 oziroma vsaj do sezone 2030. Tako vodja Williamsa James Vowles kot vodja Mercedesove tovarniške ekipe Toto Wolff sta podpis pogodbe pospremila z besedami zadovoljstva in medsebojne naklonjenosti.

Foto: Guliverimage Williams Mercedesove motorje uporablja od leta 2014, torej od začetka ere turbo hibridnih motorjev. Z njimi je imel Mercedes na začetku jasno premoč in zato je tudi Williams v letih 2014 in 2015 dosegel nekaj lepih rezultatov. Osemnajstkrat so prišli tudi na zmagovalni oder. V obeh sezonah je končal na tretjem mestu med konstruktorji. V zadnjih letih so jih bogatejše ekipe znova prehitevale. Lansko prvenstvo je Williams končal na sedem mestu, dve sedmi mesti Alexa Albona sta bila njihova najboljša rezultata v rekordno dolgi sezoni z 22 dirkami.