Izbrali lokacije sprintov 2024, Madrid želi F1 leta 2026

Medtem ko so se v španskih medijih pojavili zapisi, da si Madrid prizadeva za pridobitev dirke formule 1 od leta 2026 naprej, je vodstvo tekmovanja objavilo šest prizorišč, kjer bodo v naslednji sezoni izpeljali sobotne sprinterske dirke – v Šanghaju, Miamiju, Spielbergu, Austinu, Interlagosu in Losailu.

Sprinterski konec tedna v svetovnem prvenstvu formule 1 je Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) prvič uvedla v sezoni 2021 in po podatkih na spletni strani zabeležila večje zanimanje za spremljanje sobotnega dogajanja na stezah. V prvih dveh sezonah so bili trije taki, od letos jih je šest.

Tudi v sezoni 2024 bodo konci tednov sestavljeni enako, in sicer s petkovim prostim treningom ter kvalifikacijami za nedeljsko dirko, v soboto pa bodo na sporedu skrajšane kvalifikacije za sprint ter sprint v dolžini ene tretjine klasične dirke. Letos se je sicer veliko govorilo, da bi sistem sprinterskih koncev tedna lahko nekoliko spremenili.

Šprint bo tudi v Austinu. Foto: Reuters Prvi sprint nove sezone bo aprila na VN Kitajske. Klasično dirko v Šanghaju so nazadnje izpeljali leta 2019, nato je vselej odpadla bodisi zaradi pandemije novega koronavirusa bodisi drugih razlogov. Prvič bo sprint tudi v Miamiju (maj), Spielberg (junij) in Interlagos (november) pa bosta še tretjič prizorišči spremenjenega konca tedna. Austin in Losail bosta drugič organizirala tudi sobotno sprintersko dirko.

Sezona formule 1 2024 se bo začela na prvi marčevski konec tedna z VN Bahrajna in se končala šele osmega decembra z VN Abu Dabija. Na koledarju je namreč kar 24 velikih nagrad, saj se vračata že omenjena Kitajska in Imola, ki je letos odpadla zaradi poplav.

Španski mediji poročajo, da si Madrid prizadeva, da bi dobil organizacijo dirke formule 1, in sicer od leta 2026 naprej. Trenutno VN Španije organizirajo v Barceloni, pogodbo imajo do vključno leta 2026. V Madridu naj bi po vzoru letošnjega Las Vegasa naredili dirkališče, ki bo delno začasno, delno stalno, in sicer na madridskem razstavišču Ifema. Ta je letos gostila prvo razstavo o formuli 1, ki se je medtem sicer že preselila na Dunaj. Madrid je z bližnjim dirkališčem Jarama v 60. in 70. letih formulo 1 občasno že gostil.