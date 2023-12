Ime Sauber znova v F1? Ne. Novo ime bo presenečenje.

Še nekaj dni se bomo spraševali, kako se bosta v naslednji sezoni imenovali ekipi formule 1, ki smo ju poznali kot Alpha Tauri in Alfa Romeo. Ta se ne bo imenovala po starem Sauber. "Desetega decembra bo Fia objavila seznam prijavljenih ekip in takrat bomo tudi mi objavili novo ime. Mislim, da bo to presenečenje." Ne bo pa to še Audi, ki bo v švicarsko ekipo dokončno vstopil leta 2026.

Za naslednjo sezono formule 1 je vseh 20 dirkačev zadržalo sedež v ekipi iz te sezone. Zgodili pa se bosta spremembi pri poimenovanju ekip. Kako se bosta poslej imenovali ekipi Alpha Tauri in Alfa Romeo, bomo izvedeli 10. decembra, ko bo Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) objavila seznam prijavljenih ekip. Govori se, da bo Alpha Tauri (prej Toro Rosso) postal Racing Bulls, za Alfo Romeo smo mislili, da bodo za prehodno obdobje dveh let uporabili staro ime Sauber. A očitno ne bo tako. Peter Sauber je majhno zasebno ekipo ustanovil leta 1960. Do sredine leta 2016 je imel še lastniški delež (od 2006 do 2009 je bil večinski lastnik BMW). Odtlej je ekipa v večinski lasti švicarskega investicijskega sklada Longbow Finance S.A.

Alfa Romeo je bil pokrovitelj Sauberja zadnjih šest sezon. Zdaj se umika. Foto: Guliverimage Italijanski avtomobilski proizvajalec Alfa Romeo je bil zadnjih šest let glavni pokrovitelj švicarske ekipe Sauber. S 16 točkami so letos osvojili deveto mesto med konstruktorji. Alfa Romeo se zdaj povsem umika iz formule 1, bolj jih zanimajo vzdržljivostne dirke. Nekaj časa se je namreč govorilo, da bodo pokrovitelj ekipe Haas. "Desetega decembra bo Fia objavila seznam prijavljenih ekip in takrat bomo tudi mi objavili novo ime ekipe. Mislim, da bo to presenečenje," je povedal predstavnik Sauberja Alessandro Alunni Bravi. "V formuli 1 je ime odvisno tudi od komercialnega partnerstva. Komaj čakamo, da začnemo sodelovati z novimi partnerji. Imeli bomo svež pristop v luči komunikacije, marketinga. Dirkalnik bomo predstavili v Veliki Britaniji."

Sauber bo nato leta 2026 postal Audijeva tovarniška ekipa. Da bi Audijevo ime uporabljali že prej, so zavrnili že nekaj časa nazaj. A postopni prehod k Audiju se v zakulisju vendarle dogaja. Tega vodi Andreas Seidl. Audi je nekdanjega šefa McLarnove ekipe, ki je že manjšinski lastnik ekipe, na položaj direktorja Sauber Motosport imenoval pred letom dni. "Vstop Audija v formulo 1 leta 2026 je velika zgodba za celotno formulo 1. To ne bo samo pomemben strateški partner Sauberja. Mislim, da bo celotna formula 1 imela nekaj od tega," je še povedal Alunni Bravi in zanikal namigovanja, da bosta naslednji leti zgolj čakanje na novo Audijevo zgodbo. Čeprav se za sezono 2024 tehnični pravilnik ne spreminja, obljubljajo povsem nov koncept svojega dirkalnika. Valtteri Bottas ga je že videl in pravi, da je videti zanimiv. Z letošnjim septembrom se jim je v vlogi tehničnega direktorja pridružil James Key, ki je pred tem delal za McLaren.