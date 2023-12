Ena točka dovolj za sedež v formuli 1

V sezoni formule 1 2024 tako res ne bo niti ene dirkaške spremembe v primerjavi z zadnjo dirko prejšnjo nedeljo končanega prvenstva 2023. Tudi Williams bo ohranil enako postavo: ob Alexu Albonu še Logana Sargeanta. Dvaindvajsetletnik je letos postal prvi Američan po 30 letih z osvojeno točko na veliki nagradi. "Pokazal je dovolj hitrosti, da lahko nastopa na najvišji ravni," je v sporočilu za javnost zapisala ekipa Williams. Z njim in Albonom želijo v naslednji sezoni še nadgraditi letošnje sedmo mesto v konstruktorskem seštevku.

"Logan je pokazal, česa je sposoben, pa čeprav je bil pod velikim pritiskom svetovne javnosti. Dobro se je vklopil v našo ekipo. Zaupamo vanj in v njegove sposobnosti ter verjamemo, da lahko v prihodnje doseže še več," je povedal Vowles. Sargeant je hvaležen, da je dobil še eno priložnost: "Da se bom lahko še naprej razvijal kot dirkač znotraj te talentirane in predane ekipe." Ekipa, ki jo je pred več kot 40 leti ustanovil Frank Williams in velja za eno najuspešnejših vseh časov, že več kot 25 let čaka na nov naslov prvaka.

Sargeant je edini ameriški dirkač v formuli 1. Za vse močnejši trg, ki ima zdaj celo tri dirke, je tako tudi z marketinškega vidika dobro, če imaš dirkača iz ZDA.