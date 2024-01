Monačan sprejel odločitev

Charles Leclerc se je leta 2016 pridružil Ferrarijevi akademiji. Leta 2018 je doživel svoj debi v Sauberju, leta 2019 pa je postal dirkač Ferrarija. Doslej je vpisal pet zmag in 23 najboljših startnih položajev.

"Zelo sem vesel, ker vem, da bom pri Ferrariju še nekaj sezon," je dejal Leclerc in poudaril, da je dirkanje pri Ferrariju izpolnitev sanj. "O tem sem sanjal od tretjega leta, skozi okno prijateljevega stanovanja sem spremljal VN Monaka in vedno iskal rdeče dirkalnike."

