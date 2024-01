Formula 1 zaloputnila vrata Andrettiju

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je oktobra objavila, da Andretti Autosport zadostuje merilom za vstop v formulo 1. A zadnjo besedo ima FOM oziroma lastnik komercialnih pravic Liberty Media in ta je zdaj Andrettijevo prošnjo za vstop zavrnilo.

Objavili so obsežno razlago, zakaj so jih zavrnili, ključni razlog pa je, da so ocenili, da 11. ekipa ne bi dala nobene dodatne vrednosti tekmovanju. "Ne verjamemo, da bi kandidat konkurenčen," so med drugim zapisali. Obenem se bojijo, da bi bila 11. ekipa samo dodaten strošek za promotorja tekmovanja (ostale ekipe niso pripravljene na nižje denarne nagrade zaradi dodatne ekipe) in da Andretti ne bi uspel dobiti dobavitelja pogonskega sklopa za sezoni 2025 in 2026.

Niso pa Andrettiju dokončno zaprli vrat v formulo 1. Ker ima namen sodelovati s koncernom GM oziroma znamko Cadillac, ki bi proizvajala motorje za njihovo ekipo po letu 2027, bi jih tako lahko sprejeli v svojo družino po letu 2028.