Ameriška dirkaška družina Andretti si že nekaj let prizadeva za vstop v kraljico avtomotošporta formulo 1, a ji s prevzemom ene od obstoječih ekip ni uspelo. Zato je v partnerstvu s Cadillacom januarja napovedala, da je pripravljena ustanoviti novo, enajsto ekipo. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je februarja objavila razpis za širitev prvenstva z desetih na 11 ekip. Na razpis naj bi se prijavile tri ekipe, med njimi Andretti. In ta ponedeljek končno prihaja prva uradna informacija: Andretti Autosport oziroma po novem Andretti Global, ki ima že uspešne ekipe v ameriškem prvenstvu indycar, v formuli E in še nekaj drugih tekmovanjih, je s strani Fie prejel zeleno luč za sodelovanje v formuli 1. Fia je zapisala, da je Andretti edini zadostil merilom.

To pa še ne pomeni, da bo dejansko lahko vstopil v formulo 1. Zadnjo besedo namreč nima krovna avtomobilistična organizacija, ampak podjetje FOM, ki je lastnik komercialnih pravic za formulo 1 in s katerim ekipe podpišejo pogodbo za sodelovanje v tem tekmovanju. In s širitvijo se morajo strinjati tudi obstoječe ekipe. Tukaj pa nastane težava, saj naj bi bile nekatere proti. Ekipa več namreč pomeni delitev denarne pogače na enajst delov, torej bi zdajšnje ekipe dobile manj. Predsednik Fie Mohammed Ben Sulayem je zapisal, da je bil proces preučitve Andrettijevih zmožnosti za sodelovanje zelo temeljit (uporabili so besedno zvezo "rigorozna analiza"), da so ga izvajali vse od februarja. Vodstvo samega tekmovanja pa je zapisalo: "Prejeli smo ugotovitve Fie, zdaj bomo pa še sami preučili sposobnosti prijavljenih."

Legendarni Mario Andretti na eni od zadnjih dirk formule 1 za VN ZDA v Austinu. Foto: Reuters Lastnik podjetja Andretti Global je 60-letni Michael Andretti, ki je leta 1993 z McLarnom odpeljal 13 dirk formule 1, 19 let pa je dirkal v ameriškem prvenstvu indycar. Kot voznik je bil uspešnejši njegov oče Mario Andretti, ki je v formuli 1 dobil 12 dirk in bil prvak sezone 1978, kar 31 let pa je dirkal v indycarju. Z vodenjem ekipe se Michael Andretti ukvarja od leta 2003, ko je prevzel uveljavljeno ekipo Forsythe/Green Racing. Dirkaški naslov v indycarju so osvojili štirikrat, na dirki 500 milj Indianapolisa pa zmagali petkrat.