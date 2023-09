Prevlada Verstappna hud udarec za formulo 1

Je popolna prevlada ekipe Red Bull dobra za formulo 1, kot trdi vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen, ki je dobil 13 od 16 dirk? Analiza družabnih omrežij priča, da daleč od tega. In kaj bi bilo, če ne bi bilo Red Bullove ekipe? Imeli bi sezono s petimi zmagovalci iz štirih ekip, razlika med prvim in drugim v skupnem seštevku pa bi bila samo štiri točke. V realnosti je ta razlika kar 177 točk oziroma ima Verstappen 210 točk prednosti pred prvim tekmecem iz druge ekipe.

Navijači bi raje videli zmage Ferrarija, Mercedesa, McLarna ... Foto: Reuters Red Bull je postal konstruktorski prvak še pred zadnjimi sedmimi dirkami sezone, Max Verstappen pa bo tretji zaporedni naslov med dirkači najverjetneje potrdil naslednji konec tedna v Katarju. Nizozemec je nedavno dejal, da nismo pravi ljubitelji formule 1, če ne znamo ceniti in uživati v njihovi premoči. Zmagali niso samo na eni od dosedanjih 16 dirk sezone. A popolna prevlada ekipe, ki nima takšnega dirkaškega pedigreja kot denimo Ferrari, Mercedes in McLaren, ima negativen vpliv na samo priljubljenost kraljice avtomotošporta. O tem pričajo tudi rezultati raziskave podjetja Buzz Radar, ki dela analize družabnih omrežjih.

V zadnjih letih je priljubljenost formule 1 na družabnih omrežjih strmo rasla. Še posebej ob koncu zelo izenačene sezone 2021, ko je odločala zadnja dirka. Dodatno iskrico so zanetili z dokumentarno serijo Drive to Survive in privabili novo, mlajšo publiko, ki je toliko aktivnejša na družabnih omrežjih. In zato je bila formula 1 na začetku lanskega leta pravi hit na družabnih omrežjih. V prvih petih mesecih leta 2021 je bilo na družabnih omrežjih 3,19 milijona omemb formule 1, v prvih petih leta 2022 kar 6,14, letos pa samo 1,83 milijona. Tako imenovani družbeni doseg se je v zadnjih treh letih tudi zelo spremenil: od 35,63 milijarde v prvih petih mesecih leta 2021 na 61,73 v 2022 in zdaj padec na 22,16 v prvih petih mesecih letošnjega leta. Red Bull in Verstappen torej nista tako velik magnet kot denimo Mercedes in Hamilton. V času njihove premoči, ki ni bila tako izrazita, je priljubljenost formule 1 rasla.

Skupni seštevek v letošnjem prvenstvu formule 1 (16/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 400 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 135

7. Lando Norris (McLaren) 115

8. George Russell (Mercedes) 115

Za prvaka Alonso in Hamilton, razlika samo štiri točke

Alonso bi imel šest zmag in bi vodil v prvenstvu. A za vsega štiri točke! Foto: Guliverimage Tolikšna prevlada enega dirkača in ene ekipe pa pravzaprav zakriva, kako zelo zanimiva in izenačena je formula 1 v sezoni 2023 med preostalimi devetimi ekipami. Če bi izbrisali dosežke ekipe Red Bull, bi bila na vrhu razpredelnice dirkačev Fernando Alonso (Aston Martin) in Lewis Hamilton (Mercedes). Ločile pa bi ju samo štiri točke! Tretji Carlos Sainz (Ferrari) bi pred zadnjimi sedmimi dirkami zaostajal 54 točk, manj kot 102 točki pa še trije drugi vozniki. Alonso, ki svojo 33. zmago čaka že več kot deset let bi jih letos dosegel že šest. Po dve bi imela Hamilton, Sainz, po tri pa Charles Leclerc (Ferrari) in Lando Norris (McLaren), ki kljub desetim uvrstitvam na zmagovalni oder svojo prvo zmago še kar čaka.

Skupni seštevek, če ne bi bilo ekipe Red Bull (16/22):



1. Fernando Alonso (Aston Martin) 268 točk

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 264

3. Carlos Sainz (Ferrari) 214

4. Charles Leclerc (Ferrari) 196

5. Lando Norris (McLaren) 169

6. George Russell (Mercedes) 166

7. Oscar Piastri (McLaren) 87

8. Lance Stroll (Aston Martin) 86

Potrebujejo najboljših šest mesecev v zgodovini razvoja

Foto: AP / Guliverimage A o tako izenačeni formuli 1 (pet različnih zmagovalcev iz štirih ekip) lahko trenutno samo sanjamo. In vsaj še dve leti, do naslednje večje spremembe v tehničnem pravilniku, je velike spremembe težko pričakovati. Velikanski napredek, ki ga je od začetka letošnje sezone do zdaj naredil McLaren, je v formuli 1 prej izjema kot pravilo. Rekorder po številu zmag Hamilton (103) si tako ne dela utvar, da bo sezona 2024 povsem drugačna: "Nimam pojma, kakšen dirkalnik bomo imeli naslednje leto. Smo pa daleč, daleč zadaj. Upati moramo, da bo naslednjih šest mesecev najboljših šest mesecev v zgodovini razvoja, da bi se približali in potrkali na vrata zmag."