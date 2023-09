Imperij Red Bull in številke, ki se jim čudimo

"Zelo ponosen trenutek za vse tukaj na dirkališču in v tovarni," je po potrditvi šestega konstruktorskega naslova prvaka za ekipo Red Bull Racing poudaril nizozemski dirkač Max Verstappen, ki je zmagal trinajstič letos in osvojil točke na 35. dirki zapored. Do tega rekorda mu manjka še 13 dirk, lahko pa letos preseže rekord po številu zmag v eni sezoni, ki ga je s 15 postavil lani.

Christian Horner je prevzel pokal za konstruktorsko zmago v Suzuki in se veselil s Verstappnom. Foto: Guliverimage O letošnji premoči Maxa Verstappna in ekipe Red Bull smo že pisali in bomo še. Kot je pred dnevi dejal nizozemski dirkač, treba jo je spoštovati, četudi nam ni všeč. Na nedeljski dirki v Suzuki se je moral za svojo 13. zmago letos zares potruditi samo v uvodnih metrih, ko sta McLarnova dirkača štartala bolje. A ju je zaprl v prvih dveh zavojih in se odpeljal do 48. zmage v karieri. Njegov najhitrejši krog na dirki je bil celo sekundo hitrejši od najboljših krogov tekmecev. Točke je osvojil na 35. dirki zapored. Rekord ima Lewis Hamilton, ki jih je dosegel na 48 zaporednih dirkah (od Silverstona 2018 do Bahrajna 2020). Lani in letos je Verstappen dobil kar 28 dirk. Lanski rekord 15 zmag v eni sezoni bi letos lahko še presegel. Do konca prvenstva 2023 je namreč še šest dirk.

Kljub odstopu Sergia Pereza je Red Bull že po VN Japonske postal konstruktorski prvak, saj je bila to njihova šele druga ničla v sezoni. Na dosedanjih 16 dirkah so v primerjavi s tekmeci zbrali več kot dvakrat toliko točk! Ni pa še Verstappnova tretja zaporedna dirkaška lovorika. Zanjo bi potreboval 180 točk prednosti pred drugouvrščenim, a ta pred Perezom znaša 177 točk. Torej se bo to najverjetneje zgodilo čez dva tedna na VN Katarja, ko pa bo Nizozemcu zadostovalo že 146 točk naskoka. "Zelo ponosen trenutek za vse tukaj na dirkališču in v tovarni. Imamo res neverjetno sezono. In mislim, da se nam bo še čez nekaj let vrnil nasmeh, ko se bomo spominjali, kaj nam je uspelo. Razen v Singapurju smo bili dominantni in prav to si želi ekipa dosegati ves čas," je pred odhodom iz Suzuke ponosno razlagal 25-letni dirkač Red Bulla.

Max Verstappen je na VN Japonske zmagal že lani. Foto: Guliverimage

Skupni seštevek (16/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 400 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 135

7. Lando Norris (McLaren) 115

8. George Russell (Mercedes) 115



1. Red Bull Honda* 623 točk

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin Mercedes 221

5. McLaren Mercedes 172

6. Alpine Renault 84



*prvaki

Piastri: Smrdim, a to so sladke skrbi

Šele drugič v zadnjih devetih letih oba voznika McLarna na stopničkah. Foto: Guliverimage

Zak Brown, direktor McLarnovih dirkaških ekip, ni bil nič manj vesel kot Oscar Piastri. Foto: Guliverimage Po VN Japonske se je lahko smejalo tudi vsem v ekipi McLaren. Prvič po devetih letih so bili z obema dirkačema na zmagovalnem odru. Pa so imeli na začetku leta drugi najslabši dirkalnik. Lando Norris je bil drugi, že desetič na stopničkah, manjka mu samo še zmaga (na zadnjih sedmih dirkah je bil štirikrat drugi). "Razvoj se ne ustavlja, vse bližje smo. Napredek, ki nam je uspel, je vrhunski," to, kar si mislimo vsi, izpostavlja tudi Norris. Novinec Oscar Piastri je sploh prvič končal med najboljšimi tremi. "Zelo zelo poseben dan. Mislim, da se moram še veliko naučiti in se še izboljšati. A sem užival v prhi šampanjca. Zato smrdim, a to so sladke skrbi," je v smehu povedal 22-letni Avstralec.

Leclerc: Borba bo tesna do konca

Charles Leclerc s Ferrarijem ni bil niti blizu Red Bullu in McLarnu. Enako Mercedes. Foto: Reuters Velikanoma formule 1, Mercedesu in Ferrariju, na preostalih šestih dirkah ostane samo boj za drugo mesto med ekipami. Loči jih 20 točk. Charles Leclerc je bil v Suzuki četrti, Lewis Hamilton peti, Carlos Sainz šesti in George Russell sedmi. "Mercedes je manj konstanten na kvalifikacijah, mi pa manj na dirkah. To bo torej zelo tesna borba do konca," je poudaril Leclerc. "Glavni cilj je, da smo na dirkah pred Ferrarijem. In da Ferrari premagamo v konstruktorskem seštevku. Na vsaki dirki moramo zbrati največje mogoče število točk za ekipo in tokrat nam je to uspelo," pa je povedal Hamilton. McLaren si je na začetku sezone nabral tolikšen zaostanek, da jih bo težko ujel.