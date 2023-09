Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VN Japonske v Suzuki se je začela na precej nenavaden način. Dirkači so se zbrali v drugem zavoju dirkališča in odprli "čebelji hotel". Gre za del akcije štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla, ki se v svoji novi karieri osredotoča na varstvo okolja. Prvič po lanskem koncu dirkaške kariere je tako prisoten v "paddocku" formule 1. Njegova nekdanja ekipa Red Bull lahko v nedeljo osvoji ekipni naslov.

Lani je Max Verstappen po zmagi v Suzuki že osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Preteklo nedeljo se je v Singapurju končal 15 dirk dolg niz zmag ekipe Red Bull oziroma 10 dirk dolg zmagoviti niz Maxa Verstappna (Red Bull), prvenstvo formule 1 pa se nadaljuje že ta konec tedna. Z eno od klasik tega športa – z veliko nagrado Japonske. Suzuka dirke kraljice avtomotošporta gosti od leta 1987. Z devetimi zmagami je tu najuspešnejši McLaren, med dirkači Michael Schumacher (šest zmag). Od aktivnih voznikov pa ima tukaj največ zmag Lewis Hamilton (pet). S štirimi je bil v Suzuki zelo uspešen tudi Sebastian Vettel, ki je po lanski sezoni sklenil aktivno kariero dirkača. Je pa ta teden vseeno na Japonskem, razlog pa njegova nova misija: okoljevarstvo.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Japonske:



2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)

V drugem zavoju odprli "čebelji hotel"

Drugi zavoj v Suzuki je odslej "brenčeči zavoj", kjer imajo svoj hotel čebele in druge žuželke. Foto: Guliverimage V drugem zavoju dirkališča Suzuka so na Vettlovo pobudo postavili enajst "hotelov" za čebele in druge žuželke, s čimer želi štirikratni svetovni prvak poudariti, kako pomembna je biotska raznovrstnost. Akcijo je poimenoval "Buzzin Corner" (brenčeči zavoj) "Čebela je za nas popolna ambasadorka pri tem projektu, seveda pa je zamisel v tem, da poudarimo pomen biotske raznovrstnosti, saj projekt ne predstavlja le čebel, ampak tudi vse druge žuželke, zato na čebelo gledamo kot na našo ambasadorko," je poudaril nekdanji nemški dirkač. Nedavno je dejal, da ne izključuje možnosti vrnitve v formulo 1, zdaj pa pravi, da svoje odločitve o slovesu ne obžaluje. "Za zdaj ne. Uživam v tem projektu. Gre za majhen projekt, a v vsem, kar sem počel letos, sem užival. Imam še veliko idej. Formula 1 je bila dolgo moje življenje. Zdaj pa sem dojel, koliko večji je naš svet."

Pri barvanju čebeljega hotela so pomagali tudi aktivni dirkači formule 1. Foto: Guliverimage

Na otvoritev čebeljega hotela so prišli skoraj vsi aktivni dirkači. "Lepo je, da je našel svoje novo poslanstvo. Super, da se je Sebastian vrnil v 'paddock'. Vsem je razložil vse o teh načrtih," pa je po druženju v drugem zavoju Suzuke povedal Hamilton. "Če sem iskren, ne poznam nobenega drugega voznika, ki bi bil kdaj tako odkrit in pokazal resnično sočutje do sveta zunaj našega malega dirkaškega sveta, v katerem živimo. Super je, da je naš šport uporabil kot platformo za širjenje svojih zamisli."

Časovnica VN Japonske:



Petek, 22. 9.:

4.30 prvi trening

8.00 drugi trening



Sobota, 23. 9.:

4.30 tretji trening

8.00 kvalifikacije



Nedelja, 24. 9.:

7.00 dirka

Red Bull v nedeljo lahko osvoji konstruktorsko lovoriko

Ker je bil Verstappen v Singapurju samo peti (prvič letos ni bil na zmagovalnem balkonu), na Japonskem še ne more postati tretjič svetovni prvak. Potreboval bi namreč 180 točk prednosti (pred drugouvrščenim Sergiom Perezom), a jih ima pred 16. dirko sezone 149 (v nedeljo jih lahko dirkač osvoji največ 26). Lahko pa drugo zaporedno konstruktorsko lovoriko osvoji Red Bull, ki ima 308 točk prednosti pred Mercedesom. Po koncu tega dirkaškega konca tedna bi potrebovali 309 točk naskoka. Teoretične možnosti ima sicer tudi še Ferrari. Realno pa Red Bullu in Verstappnu lovorike ne more vzeti nihče več.

Kdaj bo Verstappen prvak:



VN Katarja – več kot 146 točk prednosti

VN ZDA – več kot 112 točk prednosti

VN Mehike – več kot 86 točk prednosti

VN Brazilije – več kot 52 točk prednosti

VN Las Vegasa – več kot 26 točk prednosti



Kdaj bo Red Bull prvak:



VN Japonske – več kot 309 točk prednosti

VN Katarja – več kot 250 točk prednosti

VN ZDA – več kot 191 točk prednosti

VN Mehike – več kot 147 točk prednosti

VN Brazilije – več kot 88 točk prednosti

VN Las Vegasa – več kot 44 točk prednosti

"Če ne bodo spet 30 sekund pred vsemi, potem se nekaj dogaja"

Lewis Hamilton Foto: Reuters Vsi se zdaj samo sprašujejo, kaj se je Red Bullu zgodilo v Singapurju, da je bil tako zelo nekonkurenčen. Še sami niso razumeli, kje so tako zelo zgrešili pri nastavitvah. Očitno je, da je šlo za karakteristike steze. Čeprav ni bila prva tovrstna ulična letos. Suzuka je zdaj bolj klasična hitra steza, zato bi morali znova dominirati. Zanimivo mnenje je na to temo dal Hamilton, ki je brez zmage že ob novembra 2021: "Če ne bodo spet 30 sekund pred vsemi, kot so bili prej, potem se nekaj dogaja. Tudi Checo je dejal, da bodo po težkem koncu tedna v Singapurju tu spet imeli fantastičen dirkalnik." Sedemkratni prvak je o največjih tekmecih celo dejal, da je užitek gledati njihov dirkalnik. "Upam, da bomo vseeno malo bližje, da ne bodo imeli 30 sekund prednosti."

Skupni seštevek pred VN Japonske:



1. Max Verstappen 374 točk

2. Sergio Perez 223

3. Lewis Hamilton 180

4. Fernando Alonso 170

5. Carlos Sainz 142

6. Charles Leclerc 123

7. George RUssell 109

8. Lando Norris 97



1. Red Bull Honda 597 točk

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin Mercedes 217

5. McLaren Mercedes 139

6. Alpine Renault 81

Mercedes in Ferrari za končno drugo mesto

Carlos Sainz je v SIngapurju dosegel svojo drugo zmago v formuli 1, prvo za Ferrari po več kot letu dni. Foto: Reuters Najzanimivejši bo na preostalih sedmih dirkah sezone – pred nami sta še dobra dva meseca dirkanja – dvoboj za drugo mesto med konstruktorji. Ferrari, ki je s Carlosom Sainzom dobil VN Singapurja, je samo še 24 točk pred Mercedesom, ki je bil preteklo nedeljo prav tako v igri za zmago. "Mislim, da je res vrhunsko, da imamo zdaj ta dvoboj. Mi smo sezono začeli zelo slabo. Nismo si mislili, da bomo drugi v seštevku, zdaj pa se celo borimo za zmago. No, vsaj na prejšnji dirki smo se. Seveda si želimo premagati Ferrari in oni nas. Za to bomo naredili vse," je na četrtkovem druženju s sedmo silo še razlagal Hamilton.