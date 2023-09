Hamilton si je za zgled vzel legendo ameriškega nogometa

Nico Rosberg je kariero končal pri vsega 31 letih, leta 2016 kot aktualni svetovni prvak. Foto: Reuters V moderni formuli 1, ko morajo biti dirkači vrhunski športniki, saj gre za fizično tako zelo zahteven šport (nepredstavljive sile G), so primeri, kakršen je Fernando Alonso, redkost. Na najvišji ravni je zmožen dirkanja še pri 42 letih. Nico Rosberg je denimo pred leti kot svetovni prvak končal kariero star vsega 31 let, tudi Sebastian Vettel je bil lani ob slovesu pri 35 letih že pravi veteran. Bo pa zdaj vsaj do 40. leta dirkal Lewis Hamilton. Po velikem razočaranju na zadnji dirki leta 2021 so mnogi ugibali, da bo končal kariero, a zdaj ima tako velik izziv, da Mercedes vrne na staro šampionsko pot, da je po mesecih pogajanj podpisal še za naslednji dve sezoni.

S 103 zmagami in sedmimi naslovi je najuspešnejši dirkač formule 1 vseh časov. Foto: Reuters Pri Hamiltonovi odločitvi je imel pomembno vlogo primer Toma Bradyja. Z legendo ameriškega nogometa se je Lewis lani srečal, v Miamiju sta skupaj igrala golf. Sedemkratni zmagovalec Super Bowla in trikrat najbolj koristen igralec (MVP) lige NFL je igral do svojega 45. leta. Kariero v ligi NFL, ki je povprečno dolga le nekaj sezon, je raztegnil na 22 let. "Zgledujem se po športnikih, kot je Tom Brady. Je neverjeten atlet, ki je dokazal, da se v današnjem času da tudi pri teh letih. Glede tega je res pravi vzor. Vsi športniki bi se morali zgledovati po njem." O tem, kako potegniti svojo kariero, se je Hamilton z Bradyjem tudi pogovarjal in ta mu je dal nekaj koristih nasvetov.

Zanimivo, tudi teniški as Novak Đoković si je za zgled, da lahko igra vrhunski tenis tudi zdaj, ko ima 38 let, vzel Bradyja. Omenil je tudi košarkarja LeBrona Jamesa. "Mogoče bi lahko rečete perfekcionist. Vem, da nisem edini. V različnih športih je veliko športnikov, ki blestijo s takšnim pristopom. Ki želijo še izpopolniti svoj pristop, igro, trening, okrevanje. Iz dneva v dan. Zato LeBron James pri svojih letih še vedno igra. Ali pa Tom Brady, takšni velikani," je povedal po nedeljski zmago na OP ZDA.

"Talent te nikoli ne zapusti"

Fernando Alonso se je po dveh letih vrnil v formulo 1. 33. zmago čaka že 10 let. Foto: Guliverimage/dpa Seveda pa je pri tem pomemben tudi talent. Tako kot Brady velja za enega najboljših, če ne kar najboljšega podajalca vseh časov, pa Alonso velja za enega najboljših dirkačev. "To je dokaz, da te talent nikoli ne zapusti. Če čutiš strast do športa, če si mu predan, lahko vztrajaš. Resnično verjamem, da lahko s to ekipo še zmagujem in osvajam naslove prvaka. In zato imam še toliko energije." Britanski dirkač je svoj sedmi naslov prvaka osvojil v sezoni 2020, konec leta 2021 pa je dosegel za zdaj svojo zadnjo zmago. S 103 zmagami je rekorder formule 1. Lani se mu je zgodilo sploh prvič, da v sezoni ni zmagal niti enkrat. Očitno se mu bo v sezoni premoči Red Bulla letos znova zgodila sezona brez zmage.