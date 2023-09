Vettel v šampionskem Red Bullu zapeljal v zeleni pekel #video

Sebastian Vettel Foto: Guliverimage Formula 1 v zadnjih dveh desetletjih išče nova tržišča in tako ostaja brez številnih klasik. Med te zagotovo sodita Nürburgring in Hockenheimring. Obe dirkališči sta imeli finančne težave, nekaj let sta se izmenjavali kot gostiteljici VN Nemčije, zdaj pa že tretje leto zapored Nemčija dirke formule 1 sploh nima. Pa gre za eno od zibelk avtomotošporta, ki je dala tudi številne vrhunske voznike, med njimi sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja in štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla. V konkurenci bogatih predvsem arabskih držav in zdaj še ZDA si dirke formule 1 enostavno ne more več izboriti.

Mathias Lauda v Ferrariju svojega očeta Nikija Laude, ki je na Nordschleifu preživel strahovito nesrečo, ko je njegov dirkalnik zajel ogenj. Foto: Guliverimage To soboto so se na sloviti Nürburgring dirkalniki formule 1 vendarle vrnili. In čeprav ni šlo za pravo dirko, se je na zbralo več kot 60 tisoč ljubiteljev dirkaškega športa. Na asfaltu so videli nekaj atraktivnih starih dirkalnikov in nekdanjih zvezd tega športa (Gerhard Berger, Ralf Schumacher, David Coulthard, Jos Verstappen ...) Prvo ime dogodka pa je bil Sebastian Vettel, ki je tako po skoraj letu dni znova sedel v kokpit, in sicer v enega svojih šampionskih Red Bullov. Nemec se zadnja leta zavzema tudi za varstvo okolja in tako so na njegovo pobudo vozili na pogon sintetičnih goriv.

Ni pa vozil samo po modernem Nürburgringu, ampak je odpeljal tudi krog po tako imenovanem zelenem peklu. Na 20-kilometrskem Nordschleifu so z dirkalniki formule 1 dirkali do leta 1976. Tistega leta je tam strašljivo nesrečo doživel in čudežno preživel Niki Lauda. S starim Ferrarijem je na Nordschleife zapeljal njegov sin Mathias Lauda.

Sebastian Vettel in David Coulhard na dirkališču Nordschleife Foto: Guliverimage