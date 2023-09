Ricciardo na terapijah, ni še jasno, kdaj se vrača

Christian Horner Foto: AP / Guliverimage Daniel Ricciardo, ki je sredi sezone vskočil v dirkalnik ekipe Alpha Tauri kot zamenjava za Nycka de Vriesa, ker ta ni dosegal želenih rezultatov, si je konec avgusta zlomil kost v dlani na treningu v Zandvoortu. Ob trčenju v zaščitne gume ni pravočasno umaknil rok z volana. Avstralec je bil operiran, 12 dni pozneje pa še naprej ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil v kokpit.

"V Singapurju ga zagotovo še ne bo. Mislim, da ni nobene možnosti, da bi bil do takrat že pripravljen za dirkanje. Zelo optimistično je tudi, da bi lahko nastopil na Japonskem. Sicer pa dobro okreva. Zapestje že lahko upogiba. Zdaj obiskuje terapije," je zadnje informacije o Ricciardove stanju podal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner. Avstralec je uradno rezervni voznik Red Bulla, ki ga je do konca sezone posodil svoji sestrski ekipi. Dirka v Singapurju bo 17. septembra, v Suzuki pa teden dni pozneje. "V motociklizmu pogosto vidimo, da dirkači hitijo z vrnitvijo in si s tem naredijo še več škode. Želimo biti prepričani, da bo povsem zacelil dlan in šele takrat bo sedel v dirkalnik."

Še naprej ga bo menjal novinec Liam Lawson. Mladi Novozelandec je minulo nedeljo v Monzi odpeljal zelo spodbudno, bil je 11.

"Videlo se je, da mu je ta rekord nekaj pomenil"

Deset prstov za deset zaporednih zmag, kar ni pred njim uspelo nikomur. Foto: Reuters Horner je pred odhodom iz Monze, kjer je na 14. dirki sezone njegov varovanec Max Verstappen zmagal še dvanajstič letos, povedal še nekaj zanimivega o svetovnem prvaku. Ta ves čas govori, da mu rekordi nič ne pomenijo. A že s tem, ko je dvinil dlani in iztegnil vseh 10 prstanov, je dal vedeti, da mu rekordnih 10 zaporednih zmag vendarle nekaj pomeni. In to zdaj potrjuje njegov šef. "Ne bi rekel, da je bil v Monzi nervozen, bil pa je zelo osredotočen, še bolj kot običajno. Videlo se je, da mu je ta rekord nekaj pomenil. Res je nekaj neverjetnega, da smo dosegli dvojno zmago, Max pa deseto zapored."