Brez krišitev omejitve proračuna

Leta 2021 je Fia uvedla zgornjo mejo dovoljene porabe denarja ekip formule 1. Za leto 2022 je ta znašala 140 milijonov ameriških dolarjev (130 milijonov evrov). V to omejitev sicer ne spadajo vsi stroški, plače dirkačev so na primer izvzete. Do marca morajo ekipe popis vseh stroškov sporočiti krovni organizaciji.

Za leto 2021 je Fia odkrila tri kršitve. Williams in Aston Martin sta samo napačno poročala o porabi, prvak Red Bull pa je omejitev proračuna prekršil. A ker je šlo za manjšo kršitev, 1,6 milijona evrov (manj kot pet odstotkov prek dovoljene meje), je dobil le denarno kazen in omejitev uporabe vetrovnika v letošnjem letu.

V zadnjih tednih se je govorilo, da je tudi v letu 2022 nekaj ekip preseglo dovoljen proračun. A govorice niso bile resnične. Fia je namreč zdaj objavila, da so se vse ekipe držale omejitve. Komisarji zveze so vse stroške ekip temeljito pregledali, večkrat so obiskali tudi sedeže in tovarne posameznih ekip.