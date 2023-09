Rekorderja ni ustavil, je pa roparje, ki so ga napadli po dirki

Deseta zaporedna zmaga za Verstappna. Čez dva tedna bo naslednjo lovil v Singapurju. Foto: Guliverimage Pravljični konec tedna v Monzi z napako. Ferrarijev dirkalnik Carlosa Sainza na dirki preprosto ni konkurenčen Red Bullovemu in tako je Max Verstappen spisal novo poglavje za zgodovino. Postal je prvi, ki je zmagal na desetih dirkah zapored. Neporažen je od 30. aprila. "Naj zmaga na vsaj 12 zaporednih dirkah, tako ga ne bo nikoli nihče ujel," je dozdajšnji rekorder Sebastian Vettel (devet zaporednih zmag) po dirki sporočil starosti ekipe Red Bull, njihovemu svetovalcu Helmutu Marku.

Red Bull je prva ekipa, ki je zmagala na 15 zaporednih dirkah. Niz bi bil še daljši, če ne bi lani v Braziliji zmagal George Russell (Mercedes). Imeli bi 25 zaporednih zmag. Zaključek nedelje je bil za več kot sto tisoč Ferrarijevih tifosov še bolj grenak zaradi sploh prve dvojne zmage Red Bulla na Veliki nagradi Italije. Šestič letos so dosegli dvojno zmago, kar jim ni uspelo še nikoli v eni sezoni. Do konca prvenstva je še osem dirk, torej lahko vse rekorde še izboljšajo.

Premagajo se lahko samo sami

Foto: Guliverimage Dejansko lahko Red Bull postane prva ekipa, ki bi zmagala na vseh dirkah ene sezone. Najbližje temu je bil McLaren leta 1988, ko je bil poražen samo v Monzi. "Mislim, da mora spodleteti njim samim, da ne bodo zmagali na vseh dirkah sezone," je po VN Italije dejal vodja Mercedesove ekipe Toto Wollf. Njegova varovanca Russell in Lewis Hamilton sta bila peti in šesti. A Red Bull napak skoraj ne dela, vsaj ne na Verstappnovem dirkalniku. Predvsem pa jih ne dela Nizozemec sam, ki je vrhunsko fizično in mentalno pripravljen. Nazadnje je brez uvrstitve ostal lani v Avstraliji, brez točk pa v zadnjih treh sezonah samo petkrat.

Čeprav je Red Bull dolgoletni tekmec Mercedesa, bi jim Wolff rekord vseeno privoščil: "Mislim, da je ta rekord dober, saj pomeni popolnost. Nam ni uspelo leta 2016, ko sta se naša dirkača sama izločila v Barceloni, nato pa nam je v Maleziji odpovedal motor." Zanimivo pa je, da se Wolffu rekord desetih zaporednih zmag ne zdi pomemben. "Meni takšne številke ne bi bile pomembne. Te številke so za Wikipedio, tega pa tako ali tako nihče ne bere." Tudi Verstappen vselej ponavlja, da ne lovi rekordov, vseeno pa je po nedeljski zmagi ponosno dvignil roke in pokazal vseh deset prstov.

Tako blizu jim ni bil še nihče

Neverjetni prizori iz Monze. Kako bi šele bilo, če bi Ferrari zmagal. Foto: Guliverimage

Za Sainza je bilo tretje mesto slaba tolažba, tako zelo si je želel druge zmage v karieri, in to prav v kraljevem parku v Monzi. Tako blizu Red Bullu na letošnjih 14 dirkah ni bil še nihče. Njegov zaostanek je bil namreč na koncu vsega 11 sekund. Še več: v vodstvu je bil 14 krogov, več kot katerikoli dirkač, ki ni iz ekipe Red Bulla, letos. Španec, ki je v petek dopolnil 29 let, je bil sicer prvič letos na zmagovalnem balkonu. Pod njim je bila množica navijačev s Ferrarijevimi zastavami. Za tretje mesto se je res krčevito boril, a moral priznati premoč Verstappnu in Sergiu Perezu. Charlesa Leclerca je na koncu le zadržal za sabo.

Sainz tarča roparjev v Milanu

Sainz je bil sploh prvič letos na zmagovalnem balkonu. Foto: Guliverimage Za španskega dirkača pa tudi po dirki ni bilo konec drame. Zvečer so ga pred hotelom v Milanu obstopili trije tatovi in mu z roke sneli uro Richard Mille (model Alexander Zverev) v vrednosti 275 tisoč evrov. Sainz se je skupaj s svojim kondicijskim trenerjem in agentom pognal v lov za njimi. Pomagali so tudi mimoidoči. Vse tri roparje so ujeli in mladeniče, stare od 18 do 20 let, pridržali do prihoda policije. Sainz je tako dobil nazaj svojo sponzorsko uro. Ta je očitno v Italiji zelo zaželena, saj so lani pred dirko v Imoli podobno uro ukradli Leclercu.