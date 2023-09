Olajšanje za tifose v Monzi

Začel se je 14. dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1, VN Italije v Monzi, kjer smo v zadnjih petih letih videli pet različnih zmagovalcev. Zmagovalci od leta 2019 do 2021 (Charles Leclerc, Pierre Gasly in Daniel Ricciardo) so sezono po zmagi odstopili. Se bo ta urok nadaljeval tudi letos in bo odstopil letos nepremagljivi Max Verstappen (Red Bull), ki je dobil 11 od 13 dirk in drvi proti tretjemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka?

Felipe Drugovich Foto: Guliverimage Na veselje in tudi olajšanje italijanskih tifosov se zdi, da bo prvi tekmec letos še nepremaganega Red Bulla domači Ferrari. Na prvem prostem treningu je za najhitrejšim Verstappnom (1:22,657) namreč najmanj zaostal Carlos Sainz, vsega 46 tisočink. Tudi Leclerc na četrtem mestu ni zaostajal več kot tri desetinke. Alex Albon (Williams), za katerega pravijo, da je tihi kandidat za stopničke, je na desetem mestu zaostal osem desetink. Posebne drame na prvem treningu ni bilo, izpostavimo samo še, da je v Aston Martinu uro za dokazovanje dobil Brazilec Felipe Drugovich in odpeljal 18. čas.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri, dirka pa v nedeljo ob 15.00.

VN Italije, prvi trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:22,657

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,046

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,177

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,309

5. George Russell (Mercedes) +0,532

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,557

7. Lando Norris (McLaren) +0,584

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,612

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,614

10. Alex Albon (Williams) +0,787

11. Oscar Piastri (McLaren) +0,789

12. Logan Sargeant (Williams) +1,004

13. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1,176

14. Pierre Gasly (Alpine) +1,274

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,295

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1,410

17. Esteban Ocon (Alpine) +1,433

18. Felipe Drugovich (Aston Martin) +1,483

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,560

20. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,575