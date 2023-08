"Jekleni" Ricciardo operiran, tudi v Monzi ga menja Lawson

Ekipa formule 1 Alpha Tauri je potrdila, da bo 21-letni novozelandski dirkač Liam Lawson (lani tretji v prvenstvu formule 3) dirkal z njihovim dirkalnikom do vrnitve Daniela Ricciarda. "Zadovoljni smo, da je Danielova operacija potekala dobro in da zdaj že okreva. Upamo, da ga kmalu spet vidimo na stezi. Dokler ne bo povsem okreval, bo njegova zamenjava Liam, ki je v Zandvoortu glede na vse okoliščine svoje delo opravil dobro," so zapisali v sporočilu za javnost. Lawson je na svoji sploh prvi dirki v kraljici avtomotošporta dosegel 13. mesto in bil tako celo uspešnejši od zgolj 16. Jukija Cunode. Pred VN Italije v Monzi bo Lawson še nekaj ur preživel v dirkaškem simulatorju.

Daniel Ricciardo Foto: Reuters Izkušeni avstralski dirkač se je medtem oglasil iz bolnišnice in v svojem slogu na družbenih omrežjih zapisal: "Prvič imam v sebi nekaj jekla, kar je prav kul." Ricciardo se je poškodoval ob petkovi nesreči na treningu v tretjem zavoju dirkališča Zandvoort, ko ni pravočasno izpustil volana in mu je tako počila kost v dlani. Zanj bi bila to tretja dirka po vrnitvi v dirkaški kokpit, saj je po lanski sezoni izgubil sedež pri McLarnu in tako mu je za letos ostalo zgolj mesto rezervnega dirkača ekipe Red Bull.