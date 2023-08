Tretji trening Verstappnu, Ricciardo k specialistu v Barcelono

Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes) sta bila razred zase na zadnjem prostem treningu pred 13. dirko sezone formule 1. Že tretji Sergio Perez (Red Bull) je za najhitrejšim zaostal celo sekundo. Na mokrem je tretji zavoj še bolj zahrbten, tokrat se je v njem zavrtel in zadel v zaščitne gume Kevin Magnussen (Haas). Kost v dlani si je v nesreči v tem zavoju v petek zlomil Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) in tako izpušča nadaljevanje dirkaškega konca tedna. Zamenjal ga je novinec Liam Lawson, ki je na tretjem treningu dosegel 18. čas (več kot štiri sekunde in pol zaostanka). Ricciardo je že odpotoval v Barcelono, kjer ga bo pregledal in operiral Javier Mir. Ta je pred začetkom sezone poskrbel, da se je Lance Stroll (Aston Martin) le 12 dni po zlomu obeh zapestji vrnil v dirkalnik.

VN Nizozemske, 3. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:21,631

2. George Russell (Mercedes) +0,379

3. Sergio Perez (Red Bull) +1,000

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,003

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,092

6. Alex Albon (Williams) +1,092

7. Oscar Piastri (McLaren) +1,261

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,334

9. Charles Leclerc (Ferrari) +1,462

10. Lando Norris (McLaren) +1,462