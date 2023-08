Tudi ta konec tedna bo v Zandvoortu na Nizozemskem vse v oranžnih barvah. Foto: Guliverimage Po skoraj enomesečnem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo formule 1. V prihodnjih treh mesecih bodo odpeljali še deset od skupaj 22 dirk. Prva med njimi je domača aktualnega svetovnega prvaka in premočno vodilnega tudi v letošnjem prvenstvu Maxa Verstappna. VN Nizozemske se je na koledar tekmovanja predlani vrnila po skoraj štirih desetletjih in dobil jo je prav dirkač ekipe Red Bull. Prav tako lani. Z nabito polnih tribun navijačev v oranžnih in Red Bullovih barvah se je valil oranžni dim na tisoče bakel. Dirkališče Zandvoort na sipinah ob Severnem morju so pred nekaj leti prenovili, da je nekoliko varnejše kot nekoč, a še naprej precej atraktivno - proga je zavita, ozka, nekaj zavojev precej nagnjenih, tudi takih brez izletne cone. A zaradi možnosti drugačnih linij je tudi pri takih mogoče prehitevanje (lani na dirki 47 prehitevanj), na primer v prvem (Tarzan), tretjem in kombinaciji dolgih dveh zadnjih zavojev. Ta dva sta nagnjena za kar 18 stopinj, kar je dvakrat več kot na ovalnem dirkališču v Indianapolisu.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Nizozemske:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Max Verstappen (Red Bull)

1985 - Niki Lauda (McLaren)

1984 - Alain Prost (McLaren)

1983 - Rene Arnoux (Ferrari)

1982 - Didier Pironi (Ferrari)

Verstappen: O tem ne razmišljam preveč

O rekordih Verstappen ne razmišlja preveč, seveda pa bi na domači dirki rad zmagal. Foto: Reuters Red Bull je dobil vseh 12 letošnjih dirk, dve Sergio Perez, preostale Verstappen. Rekordi padajo, naslednji na vrsti je devet zaporednih zmag Sebastiana Vettla. Verstappen ga z deveto zaporedno lahko to nedeljo izenačeni. Nizozemec je v Zandvoort prišel spočit in poln energije, pravi, da je počitnice preživel z domačimi in veliko spal. "Še naprej bi rad počel enako. To bi bilo res lepo," pravi Verstappen. Torej zmagoval. "A ta steza je zahrbtna, pa tudi vreme očitno ne bo najlepše. Bomo videli, kako bo. Imamo hiter dirkalnik. Najprej moramo na treningih vse sestaviti, da bomo lahko imeli dober konec tedna." Za vse tri dni je napovedano oblačno vreme z možnostjo ploh in neviht, temperatura ne bodo presegla 20 stopinj Celzija. O rekordih in morebitni Red Bullovi sezoni brez poraza pa pravi: "Po pravici povem, da o tem ne razmišljam preveč. Seveda pa si tukaj želim zmagati. To ni nobena skrivnost. Gre za eno mojih najljubših prog. Tukaj je res nekaj posebnega." Prvi trening bo ta petek ob 12.30.

Skupni seštevek pred VN Nizozemske:



1. Max Verstappen (Red Bull) 314 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 189

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +148

5. Charles Leclerc (Ferrari) 99

6. George Russell (Mercedes) 99

7. Carlos Sainz (Ferrari) 92

8. Lando Norris (McLaren) 69



1. Red Bull Honda 503 točke

2. Mercedes 247

3. Aston Martin Mercedes 196

4. Ferrari 191

5. McLaren Mercedes 103

6. Alpine Renault 57

Haas podaljšal z obema dirkačema

Kevin Magnussen in njegov ekipni kolega Nico Hülkenberg sta podaljšala pogodbo. Foto: Reuters Pred začetkom VN Nizozemske je iz ekipe Haas prišla pomembna kadrovska novica. Odločili so se, da bodo tudi v prihodnji sezoni dirkali z obema zdajšnjima izkušenima dirkačema Nicom Hülkenbergom in Kevinom Magnussenom. Nemec se je letos vrnil na dirke, se z ne preveč konkurenčnim dirkalnikom šestkrat prebil v tretji del kvalifikacij in s sedmim mestom v Avstraliji dosegel najboljšo uvrstitev ekipe v sezoni. Preostali dve uvrstitvi med dobitnike točk pa sta uspeli Dancu, ki je bil dvakrat deseti. Oboje je precej manj, kot so si pred sezono želeli v ekipi z ameriškimi lastniki. O podaljšanju pogodbe so se dogovorili po enem samem sestanku, je povedal Magnussen: "Rad bi videl, da prihodnjo sezono naredimo korak naprej. Za to si prizadevamo. Ekipo poznam zelo dobro, je moj dom v formuli 1. Lepo, da bom z njimi še eno leto." Za Haas dirka drugič, skupaj šest let.

Da, to je sveža fotografija Lewisa Hamiltona. V Zandvoortu je vse prej kot poletno. Foto: Reuters

Medtem Lewis Hamilton še ni podaljšal pogodbe z Mercedesom, a glede na njegove besede, da si prizadevajo za to, da bo dirkalnik W15 boljši od letošnjega W14, ni veliko dvoma, da ne bi ostal v nemško-angleški ekipi. Zmagal ni že od Abu Dabija 2021.

Časovnica VN Belgije:



Petek, 25. 8.:

12.30 prvi trening

16.00 drugi trening



Sobota, 26. 8.:

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 27. 8.:

15.00 dirka