Slavje z napako: Razbit je, spet je razbit! #video

Zgodovinska sezona za ekipo Red Bull in Maxa Verstappna se je nadaljevala tudi na VN Belgije. Slavje pa je imelo manjšo napako: razbili so pokal za konstruktorsko zmago. Teden prej je Verstappnov pokal na VN Madžarske razbil Lando Norris.

Deseta zmaga sezone. Foto: Guliverimage Red Bull Racing je postal prva ekipa, ki je zmagala uvodnih 12 dirk. Doslej je imel rekord McLaren (11 zmag na začetku sezone 1988). Dosegli so peto dvojno zmago, s čimer so izenačili svoj lanski rekord. Ob trenutni premoči Red Bullovega dirkalnika se zdi, da bodo oba rekorda še nadgradili.

Max Verstappen je v prvič v karieri zmagal s šestega štartnega mesta, kar pomeni, da je do 45. zmag prišel že z devetih različnih štartnih položajev. To je izenačitev rekorda Fernanda Alonsa. Na 12 dirkah sezone, ko je zmagal 10-krat in in dvakrat drugi (pa še dvakrat prvi na šprinterski dirki), je osvojil že 314 točk, kar je denimo več kot leta 2010 Sebastian Vettel v celotni sezoni. S tistim točkovnim izkupičkom je Nemec takrat postal prvak. Če štejemo še zmage na šprintih, jih ima 10 zapored, torej je neporažen že štiri mesece (od VN Azerbajdžana 30. aprila, ko je slavil Sergio Perez).

Drugič zapored razbit pokal

Po zmagi na VN Madžarske je drugouvrščeni Lando Norris (McLaren) po pomoti razbil Verstappnom pokal za zmago. Vreden je bil okoli 40.000 evrov (ročno so ga izdelovali pol leta). Pozneje se mu je opravičil. Po VN Belgije pa so pokal za konstruktorsko zmago razbili kar sami. Ko so delali tradicionalno gasilsko fotografijo, je sledilo polivanje s šampanjcem. In v tisti noriji je tabla z napisom, ki jo sicer uporabljajo na komandnem mestu med dirko, padla na pokal in ga zdrobila na tisoč koščkov. "Razbit je, spet je razbit pokal," je bil šokiran Verstappen, vodji ekipe Christianu Hornerju pa se je smejalo. Not again... 😳🏆 pic.twitter.com/qwbjoBkfvZ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 30, 2023 Po zmagi na VN Madžarske je drugouvrščeni(McLaren) po pomoti razbil Verstappnom pokal za zmago. Vreden je bil okoli 40.000 evrov (ročno so ga izdelovali pol leta). Pozneje se mu je opravičil. Po VN Belgije pa so pokal za konstruktorsko zmago razbili kar sami. Ko so delali tradicionalno gasilsko fotografijo, je sledilo polivanje s šampanjcem. In v tisti noriji je tabla z napisom, ki jo sicer uporabljajo na komandnem mestu med dirko, padla na pokal in ga zdrobila na tisoč koščkov. "Razbit je, spet je razbit pokal," je bil šokiran Verstappen, vodji ekipepa se je smejalo.

"S svojimi inženirji izvlečejo maksimum in to na vsaki dirki"

Peta dvojna zmaga letos. Imeli bi jih še več, a so se Perezu petkrat zapored ponesrečile kvalifikacije. Foto: Guliverimage Njegov ekipni kolega ima 125 točk manj, Alonso na tretjem štartnem pa še 40 manj. Verstappnov tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka je tako samo še vprašanje časa. Ja, Red Bullov dirkalnik je res številka 1, a svoje dodaja tudi Nizozemec sam. Po prvem nedeljskem postanku, ko je prehitel in ušel Perezu, je nekaj krogov vozil v povprečju sekundo na krog hitreje od njega. Z enakim dirkalnikom! "Svoje dela opravlja z odliko. Je zelo talentiran. S svojimi inženirji izvlečejo maksimum in to na čisto vsaki dirki, kar je res impresivno," je pred njim dal kapo dol tudi Mehičan, ki je po seriji petih dirk z napaki zdaj le dosegel drugo mesto. Kot pravi Red Bullov svetovalec Helmut Marko "največ kar lahko". Oziroma kar sme, saj je Verstappen v ekipi številka 1.

Si je pa Verstappen med številnimi navijači v nedeljo pridelal črno piko. Njegove besede po radijski zvezi, da lahko naredijo še en "postanek za trening", so vzeli kot norčevanje iz tekmecev. Tudi njegovemu dirkaškemu inženirju niso bile preveč všeč: "Max, prosim samo poslušaj moje navodila, hvala." Je šlo za šalo ali si je res želel napasti še najhitrejši krog na dirki? "Najbrž je bilo sporočilo 50:50. Jezi me, da nočejo delati dodatnega postanka, zato sem rekel na tak način, da jih spravim v malo neprijeten položaj." Šlo je torej bolj za zbadljivko svoji ekipi kot pa tekmecem. Dejansko pa je imel tolikšno prednost pred Perezom in ostalimi, da si bi si lahko privoščil še en postanek.

Charles Leclerc je na zmagovalnem balkonu v nedeljo ostal takole v drugem planu. Foto: Guliverimage