Ko je Schumacher poskušal obračunati kar s pestmi

Dirka formule 1 v Spaju je ena od tistih, ki so bile na koledarju že v prvi sezoni (1950). Dramatičnih trenutkov v Ardenih nikoli ne manjka. Še posebej, če dežuje. In to se je dogajalo pogosto. Tudi ta konec tedna. Pred štartom 12. dirke letošnjega prvenstva se spomnimo dogodka z VN Belgije, o katerem se je še dolgo govorilo. Zgodilo se je pred 25 leti, glavna akterja pa sta bila Michael Schumacher in David Coulthard.

Dogodek brez primere z dirkališča Spa-Francorchamps leta 1998. Trčenje z zaostalim za krog. Najprej ga je treba postaviti v širši kontekst, vendarle je imelo vpliv na razplet prvenstva. To je bila sezona, ko je številka 1 postal McLaren Mercedes, Ferrari pa se je po letih zatona prebijal nazaj na vrh z Michaelom Schumacherjem. Jacques Villeneuve, ki je z Williamsom branil naslov prvaka, za zmage ni bil več konkurenčen. Na prvih 12 dirkah prvenstva je Mika Häkkinen z McLarnom dobil šest dirk (77 točk), Schumacher s Ferrarijem pet. Po dirki na Hungaroringu ju je ločilo le sedem točk. Teoretično je bil v igri za naslov še David Coulthard z drugim McLarnom (48 točk). To je bilo še obdobje, ko je točke osvajalo prvih šest, in sicer po sistemu 10-6-4-3-2-1.

Za Damona Hilla, svetovnega prvaka 1996, je bila zmaga v Spaju zadnja, 22. v karieri. Foto: Guliverimage VN Belgije je bila 13. od 16 dirk prvenstva. Že pogled na zmagovalni balkon dirke v Spaju priča o tem, da se je dogajalo marsikaj dramatičnega: dvojno zmago je osvojila ekipa Jordan, Damon Hill pred Ralfom Schumacherjem, tretji pa je bil Jean Alesi s Sauberjem, kar so bile njegove zadnje, 32. stopničke v formuli 1.

V prvi štartni vrsti sta bila oba mcLarna, ki sta bila na takrat uro dolgih kvalifikacijah (vsak je lahko odpeljal 12 krogov) razred zase. Häkkinen in Coulthard sta odpeljala celo sekundo hitreje kot tretji Hill in četrti Schumacher.

V nesrečo v prvem krogu vpletenih 13 dirkačev

Ponovljen štart Foto: Guliverimage V nedeljo pa so bile razmere v belgijskih Ardenih povsem drugačne. Deževalo je, in to tako močno, da danes dirke najverjetneje ne bi začeli. Pred 25 leti so jo. Häikkinenu je uspel dober štart, še boljši Villeneuvu, ki je v prvi zavoj zapeljal na drugem mestu, pred Schumacherjem. Za njimi pa se je na pospeševanju iz prvega zavoja La Source zavrtel Coulthard in sprožil množično trčenje. Vpletenih je bilo kar 13 dirkačev! In vodstvo je dirko prekinilo.

Po takratnih pravilih so v primeru prekinitve v prvih dveh krogih štart ponovili po vrstnem redu s kvalifikacij, pravico za nastop pa so imeli vsi. Ekipe so takrat imele še tretji dirkalnik. Na ponovljenem štartu je bilo čez eno uro tako 18 od 22 dirkačev. V treh ekipah so imeli v nesrečo udeležena oba dirkača in torej le en rezervni dirkalnik, Rubens Barrichello (Stewart) pa ni štartal, ker je utrpel lažjo poškodbo.

Odstop Häkkinena Foto: Guliverimage In tudi v drugo se je zapletlo. Prvič po Hungaroringu 1997 je povedel Hill, Häkkinen in Schumacher pa sta skozi La Source zapeljala kolo ob kolesu. Finec je izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom, od zadaj pa je vanj trčil Johnny Herbert (Sauber). Oba sta odstopila. V prvem krogu sta se zaletela še Coulthard in Alex Wurz (Benetton). Avstrijec je odstopil, Škot pa nadaljeval z velikim zaostankom na zadnjem mestu.

McLarnu se je tako dirka porušila že v prvem krogu, Schumacher pa je v osmem v šikani na avtobusni postaji prehitel Hilla in prevzel vodstvo. Ob takšnem razpletu dirke bi Nemec povedel tudi v skupnem seštevku prvenstva. Sredi dirke je še vedno močno deževalo, vidljivost na stezi je bila slaba. Schumacher je imel že 40 sekund prednosti pred Hillom. Tik pred tem, da bo v 25. krogu zaostal za cel krog, pa je bil Coulthard. Takratni šef Ferrarija Jean Todt se je oglasil na komandnem mestu McLarna, da bi jih opozoril, naj se Škot umakne Schumacherju.

A ko je Schumacher Coultharda dohitel, se mu dirkač McLaren ni takoj umaknil. Nemec mu je požugal s pestjo. Ko sta peljala proti zavoju Pouhon, je Škot vendarle upočasnil, da bi ga Schumacher lahko prehitel. Ni se pa umaknil z idealne linije. Zaradi slabe vidljivosti dirkač Ferrarija tega ni videl in je s polno hitrostjo trčil v zadek McLarnovega dirkalnika. Posnetek si lahko pogledate tukaj.

Michael Schumacher je z uničenim sprednjim krilcem in nosom dirkalnika po 25 krogih odstopil. Foto: Guliverimage

"Je*, poskušal si me ubiti!"

V bokse jima je uspelo pripeljati, a za Schumacherja je bilo dirke konec. In tako je kot Häkkinen ostal brez točk in še naprej v skupnem seštevku zaostajal za sedem točk. Michael je bil besen kot ris in je s težkim korakom oddrvel v McLarnovo garažo. Soočila sta se s Coulthardom, ločiti so ju morali mehaniki, sicer bi padali udarci. Po Škotovih besedah mu je Schumacher zabrusil: "Je*, poskušal si me ubiti!?" Ferrari je vložil uradni protest, Schumacher je pri komisarjih zahteval kazen za Coultharda, a so ti sklenili, da je šlo za splet nesrečnih naključij kot posledico dežja in slabe vidljivosti.

David Coulthard je po nesreči s petimi krogi zaostanka dirko vseeno nadaljeval. Foto: Guliverimage Dirko je v zahtevnih dežnih pogojih končalo le pet voznikov, ob Hillu, Schumacherju in Alesiju še Heinz-Harald Frentzen (Williams) in Pedro Diniz (Arrows). Točko za šesto mesto je dobil Jarno Trulli (Prost), ki je odstopil dva kroga pred ciljem. Coulthard je pravzaprav dirko po petih krogih, ko so mu popravili mcLarna, nadaljeval in bil tako s petimi krogu zaostanka na koncu sedmi.

Čez teden dni so se strasti umirile. Schumacher in Coulthard sta se pogovorila na štiri oči. Sedela sta uro in pol. "Ničesar ni storil narobe," je po sestanku sprave dejal Nemec. Je pa nekaj let pozneje Škot dejal, da je bila krivda vendarle njegova: "Spustil sem plin, da bi me prehitel. A plin sem spustil na idealni liniji, ko se je dvigalo veliko vode. Tega ne bi smel storiti."

Na preostalih treh dirkah sezone je Schumacher zmagal enkrat, Häkkinen pa dvakrat in Finec je prvič postal svetovni prvak. Na koncu je imel 100 točk, Michael pa 86, saj je odstopil še na odločilni zadnji dirki v Suzuki (predrta pnevmatika).

Konec leta je z zmago v Suzuki in odstopom Schumacherja Häkkinen prvič postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage