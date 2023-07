Z mešanimi občutki na kraj tragedij

Zadnja dirka v prvenstvu formule 1 pred kratkimi poletnimi počitnicami je velika nagrada Belgije. Spa-Francorchamps je običajno gostil prvo dirko po počitnicah (konec avgusta), letos jo bo mesec prej, da bi bilo vreme vendarle lepše. A očitno ne bo. Dež in temperature do 20 stopinj so napovedani za vse tri dni dirkanja. In tako so skrbi med dirkači še malo večje. Pred nedavnim se je tam znova zgodila tragedija.

Eau Rouge Foto: Guliverimage V Ardenih se dirka že skoraj 100 let. Nekoč po lokalnih cestah med kraji Francorchamps, Malmedy in Stavelot (skoraj 15-kilometrski krog), danes pa je to moderno stalno dirkališče v dolžini sedmih kilometrov (najdaljše na letošnjem koledarju). A so ohranili nekaj legendarnih zavojev, kot sta Eau Rouge in Raidillon. Pred leti so govorili, da si samo pravi dirkači na vzponu skozi ta dva zavoja upajo peljati s polnim plinom. Dirkališče Spa-Francorchamps je med dirkači slovelo kot eno od najljubših. A ta četrtek so na prizorišče 12. velike nagrade v letošnjem prvenstvu formule 1 prišli z mešanimi občutki. Še toliko bolj, ker dežuje in bo tako očitno vse tri dni dirkanja. Vreme je v Ardenih vselej nepredvidljivo, le redko dirkaški konec tedna mine brez padavin. In zato steza postane še nevarnejša.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Belgije:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Charles Leclerc (Ferrari)

2018 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Na ta kraj me vežejo najbolj grozna čustva"

Pierre Gasly ves paddock poziva, naj se mu pridružijo na "Run for Anthoine". Foto: Guliverimage Ljubezen dirkačev do tega dirkališča se je ohladila po zadnjih dveh tragičnih nesrečah. Letos se je Raidillonu smrtno ponesrečil mladi Nizozemec Dilano van't Hoff v regionalnem prvenstvu formul, pred štirimi leti pa je v skoraj enaki nesreči umrl mladi francoski dirkač prvenstva formule 2 Anthoine Hubert. Oba je zavrtelo pred Raidillonom, trčila sta v zaščitne gume, nato ju je odbilo nazaj na stezo, vanju pa je priletel drug dirkalnik.

Na pobudo Pierra Gaslyja, dirkača ekipe Alpine, bodo vozniki in osebje ekip formule 1, formule 2 in formule 3 ta četrtek zvečer odtekli krog po stezi v spomin na Huberta. "Sem zelo čustven in posamezne kraje vedno povezujem s svojimi čustvi. Na ta kraj me vežejo najbolj grozna čustva. Je pa obenem to ena od mojih najljubših stez. Rad imam to stezo, hkrati pa se že v paddocku vedno spomnim, kako so mi starši povedali tragično novico o Anthoinu," pripoveduje Gasly, ki je po smrti Van't Hoffa odgovorneznova pozval, naj spremenijo zavoja Eau Rouge in Raidillon.

Skupni seštevek pred VN Belgije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 281 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 171

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5. George Russell (Mercedes) 90

6. Carlos Sainz (Ferrari) 87

7. Charles Leclerc (Ferrari) 80

8. Lando Norris (McLaren) 60



1. Red Bull Honda 452 točk

2. Mercedes 223

3. Aston Martin Mercedes 184

4. Ferrari 167

5. McLaren Mercedes 87

"Tukaj je težava vidljivost"

Glavna težava v Spaju je slaba vidljivost, poudarja izkušeni Valtteri Bottas. Foto: Guliverimage O varnosti so dirkači govorili tudi na četrtkovi novinarski konferenci pred začetkom dirkaškega konca tedna, zadnjega pred poletnimi počitnicami. Ta bo potekal po tako imenovanem "šprinterskem programu": v petek trening in kvalifikacije za dirko, v soboto kvalifikacije za šprint in šprint dirka, v nedeljo ob 15. uri pa še glavna dirka. "Varnost je na prvem mestu in to mora biti prednostna naloga," je poudaril Charles Leclerc (Ferrari). "Meni je steza všeč takšna, kakršna je. Ni moja naloga, da se odločim, kaj je treba spremeniti. Za to imamo usposobljene ljudi," pa pravi Lewis Hamilton (Mercedes), ki si je tu prvi štartni položaj pridirkal največkrat med vsemi, šestkrat (največ zmag, šest, pa ima Michael Schumacher). "Sam o nevarnosti ne razmišljam. Dirkaču to ne sme priti v podzavest."

Dirkači so v precepu prav zato, ker tako radi dirkajo skozi Eau Rouge in Raidillon. "Spa je ena od mojih najljubših stez," pravi tudi Lando Norris (McLaren). Valtteri Bottas (Alfa Romeo) je navedel ključni razlog, zakaj je ta steza malo nevarnejša kot druge: "Zanašamo se na Fio. Nekatere steze so nevarnejše kot druge. Tukaj je težava vidljivost. Takrat bi moral nekdo drug usmerjati dirkače." Ko dežuje, dežuje močno in vidljivost je res slaba. Skozi Eau Rouge in Raidillon pa pravzaprav vedno, ker se steza tam dviga in dirkač ne vidi, če se na vrhu kdo zavrti.

Oblačen, hladen in tudi deževen naj bi bil ves dirkaški konec tedna. Foto: Guliverimage

Časovnica VN Belgije:



Petek, 28. 7.:

13.30 prvi trening

17.00 kvalifikacije za dirko



Sobota, 29. 7.:

12.00 kvalifikacije za šprint

16.30 šprint



Nedelja, 30. 7.:

15.00 dirka

Pred dvema letoma štiri ure čakanja

Pred dvema letoma dež v nedeljo ni pojenjal in prave dirke nismo dočakali. Foto: Guliverimage "Rešitve za bližnjo prihodnost ni. Sam mislim, da je Spa dovolj varen, najti pa moramo rešitev za slabo vidljivost v dežju," je poudaril George Russell (Mercedes), ki je šef sindikata dirkačev formule 1.

Z vodilnimi možmi Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) se je na to temo že pogovarjal. Omenjenih zavojev ne nameravajo spremeniti, morda bodo samo še povečali izletno cono. Težka odločitev vodstvo dirke čaka ta konec tedna. "Za nedeljo je vremenska napoved boljša, tako da nedelja bi morala biti izpeljala normalno. Glede na zadnje dogodke pa bodo morali biti precej odločni, kar se tiče varnosti v petek in soboto." Spomnimo, da je zaradi močnega dežja in daljše prekinitve pred dvema letoma VN Belgije trajala štiri ure, odpeljali pa so le nekaj krogov za varnostnim avtomobilom.