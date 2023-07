Kot bi se dirkalniki formule 2 borili s formulo 1

MP4/4 iz leta 1988 Foto: Guliverimage Izenačene sobotne kvalifikacije na Hungaroringu in prvi štartni položaj za Lewisa Hamiltona (Mercedes) sta bili zgolj utvari, da se premoč Red Bulla končuje. S še izboljšanim RB19, še posebej za dirke, je bil Max Verstappen več kot pol minute pred drugim Landom Norrisom (McLaren), samo osem dirkačev pa je dirko končalo v istem krogu kot on. Red Bull je tako postala prva ekipa v zgodovini formule 1, ki je dobila 12 zaporednih dirk (zadnjo lani in vseh 11 letos). Enajst dirk zapored (prvih 11 v sezoni) je leta 1988 dobil McLaren. Takrat sta z enim najbolj legendarnih dirkalnikov v zgodovini tega tekmovanja (MP4/4) dirkala Ayrton Senna in Alain Prost, ki sta od 16 dirk osvojila zmago na 15 (samo na 12. dirki sezone v Monzi ne).

"Bili so izjemna ekipa in zdaj smo mi to presegli"

Dvanajsta zmaga zapored Foto: Guliverimage Najbolj čustveno je rekordni dosežek doživel vodja Red Bullove ekipe Christian Horner, ki je kot Anglež odraščal v obdobju prevlade McLarnove ekipe. "Spomnim se, ko sem kot mlad fant gledal, kaj je uspevalo McLarnu in Alainu Prostu ter Ayrtonu Senni. Bili so izjemna ekipa in Ron Dennis izjemen šef ekipe. In zdaj smo mi to presegli. To je nekaj posebnega za vse, ki so tu v Budimpešti, in za vse, ki delajo v ozadju, v Milton Keynesu." Večjih posodobitev Red Bull letos ne načrtuje več, v tovarni so misli že osredotočili na RB20 za naslednje leto.

"Kar počnemo zadnji dve leti, je res neverjetno. Upam, da se bo to nadaljevalo še dolgo časa," je po sladki zmagi poudaril Nizozemec. Verstappen je postal šele peti dirkač, ki je zmagal sedem zaporednih dirk (pred njim Alberto Ascari, Michael Schumacher, Sebastian Vettel in Nico Rosberg). Še več: na zadnjih 33 dirkah (lani in letos) je Verstappen zmagal kar 24-krat. Sicer pa je bila to njegova 44. zmaga v kraljici avtomotošporta.

Wolff: Opravili so najboljše delo

Lewis Hamilton Foto: Guliverimage Da je povsem mogoča tudi sploh prva sezona, ko bi vse dirke dobila ena sama ekipa, potrjujejo besede njihovih tekmecev. "Zdi se, kot da dirkalniki formule 2 tekmujejo proti dirkalniku formule 1. Opravili so najboljše delo," je pošteno priznal Toto Wolff, šef Mercedesove ekipe, ki je prevladovala osem sezon, a nikoli s toliko premoči.

Čeprav je Hamilton najboljši štartni položaj pokvaril že v prvem zavoju, ko je nazadoval na četrto mesto in se zato opravičeval ekipi, pa je po koncu dirke izpostavil, da mu tudi dobro izpeljan prvi zavoj ne bi pomagal. "Na koncu dneva to sploh ni bilo pomembno. Nisem imel hitrosti, da bi lahko za sabo zadržal Red Bulla in McLarna."

Hamilton: Smo vsaj pol sekunde na krog počasnejši

Štart ni bil odločilen, pravi Hamilton. Vseeno bi izgubil prvo mesto. Foto: Guliverimage

"Jasno je, da nismo najhitrejši. Nimamo najhitrejšega dirkalnika, a sem vseeno ponosen nase in na vse v ekipi, ki so opravili dobro delo, da smo prišli vsaj do prvega štartnega mesta in premagali dirkalnika, ki sta hitrejša od nas." Dirka je prikazala realno stanje, dodaja sedemkratni prvak. "Že na strateškem sestanku pred dirko so mi rekli, da smo vsaj pol sekunde na krog počasnejši od Red Bulla. Boj tako ni bil z Maxom, upal sem, da bi se lahko boril vsaj z McLarnoma. A je bil prehiter tudi McLaren."

Norris: Nekaterim ljudem smo dokazali, da so se motili

Lando Norris Foto: Guliverimage Ob Red Bullu je s Hungaroringa zadovoljen odšel samo še McLaren. Na prvih osmih dirkah letos je imel eno samo uvrstitev med prvih šest (šesto mesto Norrisa v Avstraliji), na zadnjih treh pa se je med najboljših pet uvrstil petkrat. Norris je bil dvakrat drugi in enkrat četrti, Oscar Piastri pa četrti in peti. Za McLaren pa so bile to prve stopničke na VN Madžarske po enajstih letih.

"Pred štirimi, petimi dirkami smo se le s težavo prebili v drugi del kvalifikacij, zdaj pa se borimo za prvo vrsto in stopničke. Navdušeni smo. Vzamemo to. A naš čas pride šele konec leta," se še boljših rezultatov, torej celo zmag, nadeja mladi britanski dirkač McLarna. "Slišali smo veliko ostrih kritik, da ne delamo dobro. Zato sem še bolj srečen, da smo nekaterim ljudem dokazali, da so se motili."

McLaren je bil med slabšimi ekipami začetka sezone, zdaj ima drugi najhitrejši dirkalnik. Foto: Guliverimage

Prvenstvo formule 1 se pred avgustovskimi počitnicami nadaljuje še s četrto julijsko dirko, ki bo prihajajoči konec tedna v Belgiji. Spa-Francorchamps je torej letos na sporedu mesec prej kot običajno.