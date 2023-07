Krive so Pirellijeve pnevmatike

Že pred dvema letoma na VN Velike Britanije sta bila na zmagovalnem balkonu Lando Norris (McLaren) in Lewis Hamilton (Mercedes), premoč Maxa Verstappna (Red Bull) pa kljub osmi zmagi letos ni bila tolikšna kot na prejšnjih dirkah. Fernando Alonso (Aston Martin) sicer ostaja na tretjem mestu skupnega seštevka, a je bil na zadnjih dveh dirkah samo peti in sedmi (letos že štirikrat tretji in dvakrat drugi). Razmerje moči se dejansko spreminja. Seveda so razlog posodobitve na dirkalnikih, ki so najbolje uspele McLarnu. Pri Red Bullu ta konec tedna ne delujejo najbolje. Aston Martin najbolj očitno izgublja bitko z razvojem (osmi štartni položaj Alonsa na VN Madžarske, ki se začne ob 15. uri).

STARTING GRID 🇭🇺



Here's how we line up for lights out on Sunday! 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/N46wpbWpAL — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Alonso: Tudi Red Bull so te pnevmatike prizadele

Fernando Alonso je prepričan, da so za spremembo v razmerju moči krive pnevmatike. Foto: Reuters A izkušeni 41-letni Alonso je po kvalifikacijah izpostavil nekaj drugega. Razlog za tolikšne spremembe so nove Pirellijeve pnevmatike. Od prejšnje dirke v Silverstonu namreč gumarski opremljevalec ekipam dobavlja nove zmesi pnevmatik. Te so bolj robustne. Sprva so govorili, da razlika ni tolikšna, a dirkač Aston Martina se ne strinja. "Smo desetinko za McLarnom, kar sicer ni tako slabo, ampak moramo se izboljšati. Ni dvoma, da smo na zadnjih dveh dirkah naredili korak nazaj, preostali pa so naredili korak naprej. In ni naključje, da se to ujema z novimi Pirellijevimi pnevmatikami. Nekaj ekip ima zato težave, nekaj ekip pa je zdaj bolj srečnih. Ne gre samo za nas, tudi Red Bull so te pnevmatike prizadele. Bili so prvi in drugi na kvalifikacijah, pa prvi in drugi na dirkah, zdaj pa niso niti na prvem štartnem položaju. Checo ima celo težave, da se prebije med najboljših deset. V Silverstonu je bil Max samo tri sekunde pred Landom. Od Silverstona je vse nekoliko nenormalno." Španec sicer obenem priznava, da sami niso bili tako uspešni pri posodobitvah, a njegove besede o pnevmatikah vseeno lahko jemljemo resno. Vendarle je v formuli 1 že 20 let.

Na Hungaroringu manj kompletov pnevmatik

Carlosu Sainzu omejitev uporabe pnevmatik na 11 kompletov ni všeč. Foto: Reuters Zgodila pa se je še ena sprememba: prvič lahko vsak dirkač uporabi samo 11 kompletov pnevmatik (do zdaj 13). Še več: v prvem delu kvalifikacij so lahko uporabljali le trde pnevmatike, v drugem srednje trde in v zadnjem najmehkejše. To sicer na VN Madžarske zgolj preizkušajo. In tudi to naj bi bil razlog za precej premešano štartno vrsto: da je tako visoko Alfa Romeo, pa Carlos Sainz (Ferrari) na primer samo 11., zunaj deseterice sta bila tudi v petek zelo hitra dirkača ekipe Alpine. Tako so nekateri na prostih treningih varčevali s pnevmatikami, spet drugi so obrabili preveč kompletov. "Ta format je zanimiv za kvalifikacije, za preostali del konca tedna pa ne. Nima smisla, da si v petek več v garaži kot na stezi, ker pač nimaš pnevmatik," je pomislek o novem pravilu izrazil španski dirkač Ferrarija.