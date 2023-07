Še Verstappen začuden. Mercedes podpisal predajo.

Max Verstappen Foto: Guliverimage Max Verstappen in njegov Red Bull sta tudi po deseti dirki letošnjega prvenstva na poti do sezone, kakršne ni imel še nihče v več kot 70-letni zgodovini formule 1. Nizozemec je dosegel šesto zmago zapored, kar ni nikoli uspelo Lewisu Hamiltonu, pravzaprav samo Albertu Ascariju, dvakrat Michaelu Schumacherju, Sebastianu Vettlu in Nicu Rosbergu. Še več: to je njegova osma zmaga letos, skupno pa že 43. Za Red Bull pa je bila to 11. zaporedna zmaga, kar je izenačenje rekorda, ki ga je od leta 1988 držal McLaren.

A pravzaprav je McLaren zgodba minulega konca tedna. Drugo mesto Landa Norrisa, njegova uvrstitev kariere, so McLarnove prve stopničke v Silverstonu po letu 2010 (Hamilton). McLaren je tako že šesta ekipa, ki si je letos pridirkala zmagovalni balkon. Pa je bila po uvodnih dveh dirkah sezone njena najboljša uvrstitev 15. mesto! Da ne gre za preblisk, je s četrtim mestom potrdil novinec Oscar Piastri. "Pravzaprav bi morala biti drugi in tretji. Tudi Oscar je dirkal fantastično. Brez varnostnega avtomobila bi bil tretji," je bil nad razpletom navdušen Norris. "Velika zahvala gre vsem v ekipi. Opravili so izjemno delo. To ne bi bilo možno brez trdega dela, ki ga vlagajo. Neverjetno je, pravzaprav kar noro."

McLaren je z gasilsko fotografijo proslavil drugo in četrto mesto na domači dirki v Silverstonu. Foto: Guliverimage

Verstappen: Sem prav zmeden

Na začetku sezone je bil prvi zasledovalec ekipe Red Bull Aston Martin (v Silverstonu zdaj šele peti najhitrejši), na kvalifikacijah Ferrari, v Španiji sta bila na stopničkah oba dirkača ekipe Mercedes, zdaj pa jim je torej najbližje McLaren. "Sem prav zmeden, saj je na vsaki dirki nekdo drug. Najbrž zato, ker so se preostale ekipe tako tesno skupaj, da lahko že najmanjše spremembe na dirkalniku na določeni stezi bolje delujejo," se čudi še Verstappen. Veliko je odvisno tudi od tega, kako na posamezni stezi na določenem dirkalniku delujejo določene pnevmatike. McLaren je bil v zaključku te dirke s trdimi pnevmatikami enako hiter kot Hamilton z mehkejšimi. "Ne vem torej, kaj se bo zgodilo na Madžarskem, kdo bo drugi najhitrejši, saj je tam povsem drugačna steza." Seveda pa to Verstappnu in Red Bullu samo pomaga v lovu na dirkaški in konstruktorski naslov prvaka. "Nam je zato res lažje, lahko se osredotočamo samo nase."

Hamilton: McLaren je prišel od nikoder

Lando Norris Foto: Guliverimage Z nekaj sreče zaradi varnostnega avtomobila v času postankov je tretje mesto osvojil Hamilton, kar so njegove četrte stopničke letos in že 14. v Silverstonu. V prvi izjavi je sicer čestital McLarnu, svoji prvi dirkaški družini. "McLaren je bil navdušujoče dober. Odpeljali so odlično dirko. Na koncu je za nami kar dober konec tedna. V primerjavi s Ferrarijem in Astonom smo bili boljši, kot smo mislili, ampak McLaren je pa prišel od nikoder. Ne vem torej, kaj naj si sploh mislim." Sedemkratni svetovni prvak je v seštevku letošnjega prvenstva četrti, 134 točk za vodilnim Verstappnom. V konstruktorskem seštevku se je Mercedes prebil na drugo mesto, a je doslej osvojil pol manj točk kot Red Bull. Ekipo, ki je konstruktorski naslov osvojila osemkrat zapored, pa jasno zanimajo samo zmage in lovorike.

Skupni seštevek (10/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 255 točk

2. Sergio Perez (Red Bull 156

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 137

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 121

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. George Russell (Mercedes) 82



1. Red Bull Honda 411 točk

2. Mercedes 203

3. Aston Martin Mercedes 181

4. Ferrari 157

5. McLaren Mercedes 59

Wolff: Ozreti se moramo proti naslednjemu letu

Zdaj je še McLaren z Mercedesovimi motorji prehitel Mercedesovo tovarniško ekipo. Foto: Guliverimage In zato je po deseti od 22 dirk sezone vodja ekipe Toto Wolff prvič javno priznal, da se bodo osredotočili na prvenstvo 2024. "Drugo ali tretje mesto nam ne šteje. Želimo se vrniti na vrh, se boriti za naslov prvaka. Letos se to ne bo zgodilo. Ozreti se moramo proti naslednjemu letu. Na naslednjih dirkah se moramo učiti, razvijati dirkalnik. Tehnična pravila bodo enaka." Posodobitve, ki jih za letos še načrtujejo, velike razlike ne bodo naredile, še priznava Wolff. Morda dobijo desetinko ali dve na krog. Hamilton je že po sobotnih kvalifikacijah dal vedeti, da bi morali dirkalnik precej spremeniti, slediti McLarnu, ki je posnemal Red Bullov dizajn.