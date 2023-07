Štart v Silverstonu. Foto: Reuters Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagal še na šesti dirki zapored. Prvič je osvojil VN Velike Britanije in je zdaj že pri 43 zmagah. Po osmi zmagi na 10 dirkah te sezone je njegova prednost pred tekmeci znova narastla. Tretjič lahko prvak postane že na začetku jeseni v Singapurju. Ni pa vodil vseh 52 krogov v Silverstonu, v rojstnem kraju britanskega avtomotošporta. Z odličnim štartom je v prvi zavoj pred njega zapeljal mladi Britanec Lando Norris (McLaren) in s polnih tribun se je zaslišalo pravo rjovenje navdušenja. Na prvem mestu je dirkal prvih pet krogov, nato pa le moral priznati premoč aktualnemu prvaku.

A McLaren, ki je bil na začetku sezone med najslabšimi, je z zadnjimi posodobitvami zelo napredoval. Norris je bil pred tednom dni v Avstriji četrti, to nedeljo pa je zlahka zadržal drugo mesto. To je njegova najboljša uvrstitev v formuli 1, doslej je bil na stopničkah petkrat, a vedno tretji. Uspeh je s četrtim mestom dopolnil Avstralec Oscar Piastri. Najboljša uvrstitev v kraljici avtomotošporta za novica. Domača publika je bila z razpletom dirke sicer lahko še bolj zadovoljna (v treh dneh so prodali rekordnih 480.000 vstopnic): tretji je bil namreč Lewis Hamilton, peti pa George Russell (oba Mercedes).

VN VB, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +3,8

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +6,7

4. Oscar Piastri (McLaren) +7,7

5. George Russell (Mercedes) +11,2

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +12,8

7. Sergio Perez (Red Bull) +17,8

8. Alex Albon (Williams) +17,8

9. Charles Leclerc (Ferrari) +18,6

10. Carlos Sainz (Ferrari) +19,4

11. Logan Sargeant (Williams) +23,6

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +25,8

13. Nico Hülkenberg (Haas) +26,6

14. Lance Stroll (Aston Martin) +27,4

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +29,8

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +31,5

17. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +33,1

Odstop: Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)

Ferrari osmoljenec postankov in varnostnega avtomobila

Deveti Charles Leclerc Foto: Reuters Vrstni red je premešal varnosti avto, ko je zapeljal na stezo 17 krogov pred ciljem. Na nevarnem mestu je s pokvarjarnim Haasom parkiral Danec Kevin Magnussen (eksplozija motorja). Nekaj voznikov je zapeljalo na edini postanek že prej, drugi so za menjavo pnevmatik izkoristili varnostni avto. In tako je Hamilton napredoval s sedmega na tretje mesto. Največji osmoljenci pa pri Ferrariju, ki so prvi zapeljali v bokse. Charles Leclerc se je zato ob varnostnem avtomobilu odločil še za drugi postanek, Carlos Sainz pa ne. Monačan je iz četrtega mesta padel na deseto, Španec pa je bil z vse bolj obrabljenemi gumami vse počasnejši in so ga zato v istem krogu prehiteli Sergio Perez (Red Bull), Alex Albon (Williams) in še Leclerc. Končal je na desetem mestu.

Sledi en proti konec tedna, nato pa konec julija še dve dirki: Hungaroring in Spa.

V Silverstonu tudi Brad Pitt

Nekaj ur pred štartom dirke je bil na štartni vrsti tudi Brad Pitt s fikcijsko ekipo formule 1. Ta konec tedna se je namreč začelo snemanje hollywoodskega filma, pri katerem z nasveti sodeluje tudi Lewis Hamilton. Foto: Reuters

Kako se jer razpletela dirka.



Cilj. Zmaga za Verstappna! Šesta zaporedna. Norris z uvrstitvijo kariere drugi. Tretji Hamilton je profitiral s postanki in varnostnim avtomobilom.



Zadnji krog. Verstappen je na poti do 43. zmage. Kar trije Britanci pa med najboljšimi petimi.



Še 5 krogov: Trčenje Gaslyja in Strolla. Odstop še drugega Alpina. Medtem ima Hamilton še dve sekundi zaostanka za Norrisom.



Še 7 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Perez, 8. Albon, 9 Leclerc, 10. Sainz, 11. Gasly, 12. Stroll.



Še 8 krogov: Odličen dvobojev Perez - Sainz. Španec ima najstarejše gume in Mehičan gre naprej. To izkorišča še Albon. Pa še Leclerc mimo Sainza.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Albon, 10. Leclerc, 11. Stroll, 12. Gasly.



Še 12 krogov: Fantastičen dvoboj za drugo mesto, Norris in Hamilton kolo ob kolesu skozi dva zavoja. Lando ostaja na drugem mestu.



Še 13 krogov: Leteči štart. Verstappen je zadržal prvo mesto. Hamilton pa je že na Norrisovem izpuhu. Mlajši Britanec se za zdaj dobro brani.



Še 16 krogov: Varnostni avto je najbolje izkoristil Hamilton, ki je bil pred postanki sedmi, zdaj je tretji. Leclerc pa je s četrtega mesta nazadoval na 10.



Še 17 krogov (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Albon, 10. Leclerc, 11. Gasly, 12. Stroll.



34. krog: Postanek Verstappna. Na rdeče gume. Norris na bele gume. Na rdeče gume tudi Hamilton. Na stezo je zdaj zapeljal varnostni avto, saj je Magnussenov dirkalnik na nevarnem mestu. Vrstni red se ob postankih zdaj lahko nekoliko premeša.



33. krog: Eksplozija v motorju pri Magnussenu. Obstal je sredi ravnine. Virtualni varnostni avto. Priložnost za postanke. Leclerc je bil pred boksi in je zapeljal na drug postanek.



31. krog: Izjemen manever! Russell po zunanji strani zavoja Woodcote mimo Leclerca.



29. krog: Kljub rdečim gumam šele zdaj po nove gume Russell. Počasen postanek. Vrača se za Leclerca. Krog pozneje v bokse pelje tretji Piastri.



27. krog: Na menjavo pnevmatik Sainz. Postanki precej pozneje, kot smo pričakovali.



26. krog (polovica dirke): 1. Verstappen, 2. Norris +6,7, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Alonso,9. Gasly, 9. Perez, 10. Albon, 11. Leclerc.



22. krog: Verstappen z najhitrejšim krogom na dirki. Ima pet sekund prednosti. Za zdaj je bil v boksih samo Leclerc. Padel je na 12. mesto.



19. krog (pred postanki): 1. Verstappen, 2. Norris +1,2, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Gasly, 10. Perez.



15. krog: Verstappen ima tri sekunde prednosti pred Norrisom. McLaren se še vedno dobro drži. Perez je napredoval do 11. mesta.



11. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,2, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Gasly, 10. Albon ... 13. Perez.



9. krog: Verstappen ima sekundo prednosti pred McLarnoma, Leclerc zaostaja že pet sekund in za sabo zadržuje RUssella in Sainza, prihaja še Hamilton.



7. krog: Hamilton slabem štartu zdaj prehitevala Alonsa.



6. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Albon ... 14. Perez.



5. krog: Prvi napad Verstappna in takoj uspešno mimo. Prvak tako že vodi. Russell z najmehkejšimi gumami za četrto mesto napada Leclerca.



4. krog: Verstappen za Norrisom zaostaja manj kot sekundo, a za zdaj ne napada.



2. krog: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Albon ... 15. Perez.



Štart. Odličen štart Norrisa, ki je v prvem zavoju prehitel Verstappna. Blizu je bil tudi Piastri. Navijači so zahrumeli od navdušenja. V treh dneh v Silverstonu 480.000 ljudi (nekateri so bili seveda na dirkališču vse tri dni).



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Russell, 7. Hamilton, 8. Albon, 9. Alonso, 10. Gasly ... 15. Sergio Perez.



Še 10 minut do štarta. Lepo vreme in suha steza v Silverstonu, kjer je bila leta 1950 prva dirka F1. Verstappen dirka za 43. zmago. Vprašanje, če ga lahko kdo ogrozi.

Verstappen lažje poškodovan

Poškodoval si je prst. Foto: Guliverimage Kljub spremenljivemu britanskemu vremenu prvi štartni položaj za Verstappna ni bil ogrožen. Za volanom svojega Red bulla je tako zelo zanesljiv. Sploh prvič v karieri si je "pole position" pridirkal na peti veliki nagradi zapored. Malo ga je sicer ovirala lažja poškodba prsta. Niti ne bi razkrili, da je kaj narobe, a so ga po kvalifikacijah v paddocku videli z ledom na dlani. "Malo sem si zvil prst. Dlan me malo boli. Zdaj je že bolje, najprej pa je nisem mogel povsem stisniti. Ne vem pa, kaj natanko se je sploh zgodilo. Mogoče sem v četrtek zjutraj čudno položil dlan. Zelo nenavadno."

Red Bullu podoben McLaren vse hitrejši

Hamilton pravi, da posodobljeni McLarnov dirkalnik spominja na Red Bullovega. Foto: Guliverimage Prvo štartno vrsto si je na sobotnih kvalifikacijah pridirkal še Norris. Z Verstappnom se dobro razumeta, aktualni svetovni prvak je dejal, da bi se mladi Britanec lahko redno boril za zmage, če bi imel konkurenčen dirkalnik. MCL60 z zadnjimi posodobitvami to očitno postaja. McLarnov dirkač ni bil v prvi štartni vrsti v Silverstonu že vse od leta 2008. Sedemkratni svetovni prvak Hamilton, ki je bil na kvalifikacijah šele tretji najboljši Anglež (sedmi, še za Russellom), nad preporodom svoje nekdanje ekipe ni presenečen. "Dolgo imajo že slabe rezultate, zato jih je res lepo videti pri vrhu. Če njihov dirkalnik postavite ob Red Bullovega, mu je pri stranicah zelo zelo podoben. Zdaj imamo torej še eno ekipo v igri za visoka mesta in to je dobro za šport," je poudaril Hamilton in s temi besedami malo zbodel svojo ekipo, ki je tako dolgo vztrajala pri zgrešenem konceptu oblikovanja stranic dirkalnika. Je pa res, da je imel McLaren letos že nekaj prebliskov na kvalifikacijah, na dirki pa nato ni bil tako konkurenčen. Norris je sicer s prvimi večjimi posodobitvami dirkal že pretekli konec tedna v Avstriji in osvojil četrto mesto.