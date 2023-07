Vzpon McLarna, prosti pad Pereza se nadaljuje

Max Verstappen bo tudi nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v Silverstonu začel s prvega štartnega mesta in dirkal za osmo zmago v sezoni. Drugo in tretje mesto sta na kvalifikacijah dosegla dirkača McLarna, Lando Norris in Oscar Piastri. Še petič zapored se je na kvalifikacijah opekel Sergio Perez (Red Bull). Izpadel je že v prvem delu in bo v štartni vrsti 16.

Branilec naslova svetovnega prvaka in vodilni v letošnjem prvensvu Max Verstappen (Red Bull) je v zadnjem krogu pred več kot sto tisoč gledalci za dobri dve desetinki prehitel Landa Norrisa (McLaren), tretji pa je bil še en voznik McLarna Oscar Piastri. Za zadnjega, novinca v formuli 1, je to najboljši kvalifikacijski dosežek. Zadnje posodobitve na McLarnu očitno delujejo, obenem njihovemu dirkalniku bolj ustreza nekoliko hladnejše vreme. Norris in McLaren bosta tako v nedeljo glavna aduta britanskih navijačev, saj sta bila dirkača Mercedesa, George Russell in Lewis Hamilton, šesti in sedmi.

Prvi britanski adut v nedeljo v Silverstonu bo Lando Norris in ne Lewis Hamilton. Foto: Reuters Na četrtem in petem mestu sta sobotne kvalifikacije končala Ferrarijeva voznika Charles Leclerc in Carlos Sainz. Sergio Perez (Red Bull), ki je drugi v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, pa je obstal že v prvem delu kvalifikacij in bo štartal kot 16. Razmere v Silverstonu so bile značilno britanske: malo sonca, malo dežja. In zato se je Mehičan opekel že v prvem delu kvalifikacij, ko je prvi odpeljal zadnji hiter krog, steza pa je bila iz kroga v krog bolj suha in s tem hitrejša.

VN VB, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:26,720

2. Lando Norris (McLaren) +0,241

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,372

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,416

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,428

6. George Russell (Mercedes) +0,435

7. Lewis Hamilton (Mercededs) +0,491

8. Alex Albon (Williams) +0,810

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,939

10. Pierre Gasly (Alpine) +0,969



11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Logan Sargeant (Williams)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

18. Guanju Džov (Alfa Romeo)

19. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

20. Kevin Magnussen (Haas)

V skupni razvrstitvi ima sicer Verstappen, ki bo s prvega mesta začel že peto zaporedno dirko, sedmo v sezoni in 27. v karieri, pred deseto preizkušnjo sezone 229 točk, Perez je pri 148, tretji pa je Fernando Alonso (Aston Martin) s 129. Izkušeni Španec je kvalifikacije končal na devetem mestu. Njegov Aston Martin, ki je bil drugi najhitrejši na začetku sezone, zdaj izgublja bitko razvoja, tako s Ferrarijem, Mercedesom in še z McLarnom. Nedeljska dirka za VN Velike Britanije se bo začela ob 16. uri.