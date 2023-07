Preseneča ekipa, ki slavi 800 dirk. Hude težave Mercedesa in Leclerca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec 42 dirk formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je na prvem treningu v Silverstonu, kjer je bila leta 1950 prva dirka tega tekmovanja, pokazal, da je prvi in edini favorit za zmago na nedeljski deseti dirki letošnjega prvenstva. Britanske VN ni še nikoli osvojil. Če jo bo to nedeljo, bo zmagal na šesti dirki zapored, kar denimo ni nikoli uspelo Lewisu Hamiltonu, zmagovalcu rekordnih 103 dirk. Na manj kot pol sekunde sta se Nizozemcu približala samo ekipni kolega Sergio Perez in Alex Albon (Williams).

Alex Albon z Williamsom, ki je slavnostno poslikan ob 800. dirki te britanske ekipe. Foto: Reuters Ekipa Williams ta konec tedna obeležuje svojo 800. dirko v formuli 1, zato imajo tudi nekoliko drugačno poslikavo dirkalnika. Britanski dirkač s tajskimi koreninami in tajsko licenco je za Verstappnom zaostal slabe pol sekunde. Zanimivo: na ravninah je bil celo najhitrejši, je pa Williams aerodinamično toliko slabši v zavojih. Če je lahko Albon zadovoljen z začetkom dirkaškega konca tedna, pa ne moreta biti Hamilton in George Russell. Z obvladovanjem svojega Mercedesa sta imela ogromno težav in z debelo sekundo zaostanka sta bila na 12. oziroma 14. mestu. Slab obet za domača aduta.

VN VB, 1. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,600

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,448

3. Alex Albon (Williams) +0,489

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,668

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,680

6. Esteban Ocon (Alpine) +0,719

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,757

8. Lando Noris (McLaren) +0,841

9. Lance Stroll (Aston Martin) +0,871

10. Oscar Piastri (McLaren) +1,058

11. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,091

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,168

13. Pierre Gasly (Alpine) +1,228

14. George Russell (Mercedes) +,1274

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,490

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,492

17. Logan Sargeant (Williams) +1,524

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,721

19. Kevin Magnussen (Haas) +1,785

20. Nico Hülkenberg (Haas) +1,991

Mercedes je bil na prvem treningu tako težko vodljiv in nemiren, da sta dirkača komaj vozila skozi zavoje. Foto: Reuters

Na drugem treningu oba Williamsa med prvimi petimi

Logan Sargeant Foto: Reuters Podobna situacija je bila tudi na drugem prostem treningu. Verstappen je bil najhitrejši, vsega 22 tisočink pred Carlosom Sainzom (Ferrari), ki pa je najboljši čas odpeljal z najmehkejšimi gumami. Ferrari je letos konkurenčen na kvalifikacijah, manj pa na dirki. Med prvimi petimi sta bila na drugem treningu celo oba Williamsa, Mercedesa pa znova izven deseterice. Albon je odpeljal tretji čas (dve desetinki zaostanka), Logan Sargeant pa peti čas, kar je novinčev z naskokom najboljši dosežek v formuli 1. Očitno dirkališče v Silverstonu, ki ima kar šest dolgih ravnin, ustreza njihovemu dirkalniku. Williams ima po devetih dirkah sedem točk in je predzadnji v konstrutkorskem seštevku.

Z več kot sekundo zaostanka je bil Russell 12., Hamilton pa celo samo 15. Je pa res, da sta bila manj kot pol sekunde za petim mestom, tako da je lahko v soboto vrstni red precej drugačen. Velike težave pa ob Mercedesu še za Charlesa Leclerca (Ferrari). Zaradi okvare na elektroniki na drugem treningu ni odpeljal niti kroga. Nove slabe vesti za aktualnega podprvaka, ki je pred tednom dni v Avstriji z drugim mestom šele drugič letos pripeljal na zmagovalni balkon.

VN VB, 2. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,078

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,022

3. Alex Albon (Williams) +0,218

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,264

5. Logan Sargeant (Williams) +0,688

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,788

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,802

8. Pierre Gasly (Alpine) +0,811

9. Oscar Piasti (McLaren) +0,848

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,056

11. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,147

12. George Russell (Mercedes) +1,160

13. Esteban Ocon (Alpine) +1,164

14. Lando Norris (McLaren) +1,182

15. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,205

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,300

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,361

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,405

19. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,493

Brez časa: Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz je bil na petkovih treningih najbližje Maxu Verstappnu. Foto: Reuters

V treh dneh pričakujejo 450.000 navijačev

V soboto opoldne sledi še en prosti trening, nato pa ob 16.00 kvalifikacije in borba za štartna mesta. Ob isti uri, torej uro pozneje kot običajno, pa bo v nedeljo še osrednji dogodek VN Velike Britanije − 305 kilometrov dolga dirka. V treh dneh v Silverstonu pričakujejo rekordnih 450.000 navijačev. Še en dokaz več, da priljubljenost formule 1 samo še raste. V petek je bilo še sončno, v soboto in nedeljo je možen dež.