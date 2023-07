Razvoj dirkalnikov formule 1 gre v smer, ki dirkačem in navijačem ni posebej všeč. So veliki, težki, hibridni ... Z novo generacijo leta 2026 se bo to samo še potenciralo. Dvakratni svetovni prvak Max Verstappen je pred začetkom dirkaškega konca tedna v domovini britanskega avtomotošporta v Silverstonu, kjer je bila leta 1950 prva dirka formule 1, opisal, kakšen je njegov sanjski dirkalnik.

Čeprav so hitri kot še nikoli, pa se dirkalniki formule 1 danes zdijo zelo okorni. Foto: Reuters Danes je dirkalnik formule 1 iz karbonskih vlaken težek vsaj 796 kilogramov in dolg največ dva metra. Poganja ga 1,6-litrski šestvaljni turbo hibridni motor. Pred tem so uporabljali osemvaljne 2,6-litrske motorje (2006–2013), pred letom 2006 pa trilitrske desetvaljnike. Ustvari lahko do tisoč konjskih moči in na dirko porabi od 130 do 145 litrov goriva. Nova generacija motorjev za dirkalnike formule 1 prihaja s sezono 2026. Ti ne bodo nič manj močni, bodo pa toliko bolj do okolja prijazni. Hibridni del pogonskega sklopa danes ustvarja 120 kilovatov, od leta 2026 ga bo 350 kilovatov. Porabo goriva želijo zmanjšati s približno sto kilogramov na dirko na vsega 70 kilogramov. Leta 2013 je bila na primer kar 160 kilogramov.

Eden največjih kritikov sprememb v formuli 1 – od tehničnih (pogonski sklopi) do športnih (šprinterske dirke) – je aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Zmagovalec 42 dirk je načrt za dirkalnike za sezono 2026 nedavno označil za "precej grozne". Ker bo razmerje med delom pogonskega sklopa z notranjim izgorevanjem in električnim delom približno 50 : 50, se marsikdo boji, da bo treba varčevati z gorivom, morda na ravninah celo prestavljati navzdol. Način vožnje se je zaradi hibridnih motorjev že zdaj spremenil. Verstappen torej pravi, da to ni prava smer, zato so ga zdaj v Silverstonu vprašali, kakšen bi bil njegov sanjski dirkalnik formule 1.

"Sam bi se vsekakor znebil hibridnega dela"

Dirkalniki iz 80 let so bili že na prvi pogled prave dirkaške puščice, precej manjši in več sto kilogramov lažji. Foto: Matej Podgoršek "Seveda so danes dirkalniki zelo hitri. Sam sem bolj užival v dirkalnikih iz sezon 2020 in 2021. Bila sta bolj okretna, bolj zabavna za vožnjo. A že tista dva sta bila zelo težka. Vsekakor bi se znebil hibridnega dela. Ko kdaj sedem v stari osemvaljnik, sem kar presenečen, kako tekoč je bil motor. Končna hitrost je bila sicer manjša, kot jo imamo danes, ampak navor je bil pa povsem drugačen. Prestavljanje navzdol in navzgor je bilo veliko bolj tekoče. Vožnja je bila veliko bolj naravna kot danes."

Ob motorjih nizozemskega dirkača najbolj moti teža dirkalnika, a se obenem zaveda, da že zaradi varnostnih standardov dirkalniki s 550 kilogrami danes pač niso več mogoči. "Varnost se je morala dvigniti. In zato so dirkalniki danes vse težji in težji, da je šasija močnejša. To je glavni krivec. Ne moremo se vrniti na 500, 550 kilogramov težke dirkalnike, a mislim, da so trenutni mnogo pretežki. To bi morali preučiti." Velikost je težava še pri pnevmatikah. "Te so tako velike, da sploh ne vidiš, kje je vrh zavoja. Raje imam manjše pnevmatike. Z njimi je dirkanje bolj zabavno."

Tehnično plat formule 1 lahko spoznate na posebni razstavi, ki trenutno poteka v Madridu:

Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z VN Velike Britanije. Verstappen je v Silverstonu doslej zmagal samo enkrat. V petek sta na sporedu prva dva treninga, kvalifikacije v soboto ob 16.00, dirka ob isti uri v nedeljo.

Kar morate vedeti pred začetkom dirkaškega konca tedna v Silverstonu: