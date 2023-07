Druga od štirih julijskih dirk formule 1 je VN Velike Britanije, ki jo gosti Silverstone. Na letališču, ki je bilo med drugo svetovno vojno vojaško, je bila maja 1950 prva dirka formule 1. Britanski dirkači so na domači stezi najuspešnejši, a letos bodo Lewis Hamilton, George Russell in Lando Norris težko ogrozili Nizozemca Maxa Verstappna, ki je minuli konec tedna zmagal sedmo od devetih dirk letošnjega prvenstva.

Lani v Silverstonu prva zmaga Carlosa Sainza, ki je še zdaj njegova edina. Foto: Reuters Velika Britanija je ena od domovin avtomotošporta. Na Brooklandsu so dirkali že pred prvo svetovno vojno, Silverstone pa je po drugi vojni postal dom britanskega avtomotošporta. Do leta 1986 si je VN Velike Britanije sicer izmenjaval z Aintreejem in Brands Hatchem, od leta 1987 pa si koledarja dirk formule 1 brez Silverstone ne moremo predstavljati. Z osmimi zmagami je tu najuspešnejši sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (ima še sedem najboljših štartnih položajev). Pet zmag ima na domači dirki tudi Jim Clark, pa štiri Nigel Mansell. Aktualni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen na veliki nagradi VN še ni zmagal. Zanimivo tudi Sebastian Vettel jo je osvojil samo dvakrat, enkrat z Red Bullom in enkrat s Ferrarijem. Lani je bil s poskočnim konjičem najboljši Carlos Sainz, kar je njegova za zdaj edina zmaga v kraljici avtomotošporta (171 štartov).

Zmagovalci v Silverstonu v prejšnjih šestih letih:



2022 - Carlos Sainz (Ferrari)

2021 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2020* - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)



*Druga dirka v Silverstonu v covidni sezoni 2020.

Verstappen VN VB še ni dobil, a eno zmago v Silverstonu le ima

Verstappen in Hamilton sta imela v Silverstonu nekaj epskih dvobojev. Foto: Reuters Za Verstappna, ki je minuli konec tedna v Avstriji dosegel svojo že 42. zmago v formuli 1, je Silverstone eno manj uspešnih dirkališč. V svojih šampionskih dveh sezonah je bil na britanski VN lani sedmi, predlani pa je odstopil. Samo v covidni sezoni, ko sta bili v Silverstonu dve dirki, je bil na samem vrhu: drugi na britanski VN in prvi na VN 70-letnice formule 1. Tistega leta je s časom 1:27,097 odpeljal tudi najhitrejši krog tega 5,8 kilometra dolgega kroga, ki velja za enega najbolj priljubljenih med dirkači. Ima namreč veliko zelo hitrih zavojev, kot so Copse, Maggots in Beckets.

Letos ima Verstappen izvrstno priložnost, da prvič osvoji še VN VB. Ima dirkalnik, ki je vsaj pol sekunde, če ne celo na krog, hitrejši od tekmečevih. In je v mnogo boljši formi od ekipnega tekmeca Sergia Pereza. Zmagal je sedem od devetih letošnjih dirk, od tega zadnjih pet. Nizozemec ima 81 točk prednosti pred Mehičanom, v konstruktorskem seštevku pa Red Bull gromozanskih 199 pred Mercedesom. Na zadnji dirki je bil Red Bullu sicer najbližje Ferrari, ki zaostaja še 24 točk več.

Max Verstappen trenutno samo še uživa: ima odličen dirkalnik in visoko prednost v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Skupni seštevek pred VN VN (9/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 229 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 148

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106

5. Carlos Sainz (Ferrari) 82

6. Charles Leclerc (Ferrari) 72

7. George Russell (Mercedes) 72

8. Lance Stroll (Aston Martin) 44

9. Esteban Ocon (Alpine) 31

10. Lando Norris (McLaren) 24



1. Red Bull Honda 377 točk

2. Mercedes 178

3. Aston Martin Mercedes 175

4. Ferrari 155

5. Alpine Renault 47

6. McLaren Mercedes 29

Perez: Tukaj sem svež in pripravljen

Sergio Perez Foto: Reuters Verstappen ob veliki prednosti dirka sproščeno, o tretjem zaporednem naslovu prvaka pa še noče govoriti. "Uživam v dirkalniku, uživam v delu z vsemi v ekipi. Upam, da lahko tako nadaljujemo. A tudi drugi delajo trdo. Nekaj ekip tudi ta konec tedna prihaja s posodobitvami na dirkalniku." Med njimi je Mercedes, ki bo namestil novo prednje krilce. Povsem drugačen pa je pri Perezu, ki čuti vse več pritiska. Po prvih štirih dirkah je imel dve zmagi in je bil krajši čas celo vodilni v prvenstvu, na zadnjih štirih velikih nagradah pa si je delo otežil že s ponesrečenimi kvalifikacijami. Minulo nedeljo ga je ovirala še bolezen. Na dirki je sicer izvlekel tretje mesto (15. štartni položaj). "Za mano je težek konec tedna v Avstriji, a zdaj sem tukaj svež in pripravljen. Mislim, da se lahko vrnem v formo z začetka sezone. Imel sem nekaj slabih dirk. Zdaj vem, zakaj, in upam, da bom lahko doslej dirkal bolj konstantno. In to vse do konca sezone."

Časovnica VN Velike Britanije:



Petek, 7. 7.:

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 8. 7.:

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 9. 7.:

16.00 dirka

Program dirkaškega konca tedna je klasičen: trije prosti treningi, sobotne kvalifikacije in nedeljska dirka. Ne bo pa dirka ob 15. uri, temveč je štart šele ob 16.00.