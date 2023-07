Ko je motoGP kriv, da so dirkači F1 izpadli amatersko

Po VN Avstriji, deveti dirki sezone formule 1, se največ govori o množici izrečenih kazni zaradi dirkanja prek roba steze in o premoči ekipe Red Bull, ki ji kar ni videti konca. FIA je krivdo za toliko kazni prevalila na organizatorja oziroma Red Bull Ring, vodilni ekipi sezone pa se zdi zdaj blizu samo še Ferrari. Pri Mercedesu in Aston Martinu ne vedo, zakaj so bili tokrat tako zelo nemočni.

Esteban Ocon Foto: Reuters Že na petkovih kvalifikacijah na Red Bull Ringu so komisarji izbrisali kar 47 doseženih časov posameznega kroga, na nedeljski dirki pa so preverjali več kot 1.200 primerov, ko naj bi voznik v devetem ali desetem zavoju z vsemi štirimi pnevmatikami zapeljal preko roba steze, torej prek bele črte. Zato so bili rezultati VN Avstrije uradni šele pet ur po zaključku devete dirke letošnje sezone. V 83 primerih ni bilo dvoma o kršitvi, zato so izrekli še osem dodatnih desetsekundnih kazni. Carlos Sainz (Ferrari) je s četrtega nazadoval na šesto mesto, Lewis Hamilton (Mercedes) s sedmega na osmo, Pierre Gasly (Alpine) z devetega na deseto, Esteban Ocon (Alpine) z 12. na 14., Nyck de Vries (Williams) s 15. na 17. in Juki Cunoda (Alpha Tauri) z 18. na 19. mesto. Najbolj kaznovan je bil Francoz Ocon, ki je med dirko in po njej skupaj dobil 30 sekund pribitka (dvakrat po pet sekund in dvakrat po deset).

Prvih deset na VN Avstrije po vseh kazenskih pribitkih:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Sergio Perez (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (Alpine)

FIA svetovala, naj spremenijo zadnja dva zavoja, a ...

Lewis Hamilton Foto: Reuters Razlog za preširoko vožnjo skozi deveti in deseti zavoj na dirkališču na avstrijskem Štajerskem so široki robniki, ki niso dovolj rebrasti oziroma klobasasti, kot rečejo v žargonu. Za robniki pa je izletna cona asfaltna in ne peščena. Ne robnik ne izletna cona torej dirkača ne upočasnita in zato vozijo na široko, kar v teh dveh zavojih pomeni nekoliko hitreje. Iz kokpita je precej slaba vidljivost in bele črte, ki označuje rob steze in prek katere se ne sme peljati z vsemi štirimi pnevmatikami, sploh ne vidijo. Vožnja prek robnikov v devetem in desetem zavoju se je na Red Bull Ringu dogajala že lani, a ne v tako velikem številu. Na Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) so zato po lanski dirki Red Bull Ringu svetovali, naj spremeni robnike in/ali izletne cone v teh dveh zavojih. Nasveta organizator dirke ni upošteval. Razlog: ker je tu tudi dirka motociklističnega svetovnega prvenstva (motoGP), kjer želijo asfaltne izletne cone.

Christian Horner Foto: Reuters Avstrijci so podaljšali pogodbo za organizacijo dirke na Red Bull Ringu še vsaj do leta 2030. FIA bo zdaj zagotovo še bolj pritisnila nanje, da nekaj vendarle ukrenejo glede zadnjih dveh zavojev. Kot je dejal vodja Red Bullove ekipe Christian Horner, je formula 1 izpadla amatersko. "Mislim, da bo treba nasuti nekaj peska ali česa takega v izletni coni. Težava je, ker dirkači ne morejo videti bele črte in dirkajo po občutku. Steza pa te kar vabi, da bi dirkal široko." Asfaltne izletne cone so se na dirkališčih zaradi varnostni v zadnjih letih zelo razpasle, nekoč so bile izključno peščene. "Za navijače in dirkače so bile te kazni velika frustracija. Najlažje se je izgovarjati na motoGP. Rešitvi sta samo dve: ali naredijo klobasaste robnike in s tem upočasnijo dirkače ali pa robnike kar umaknejo in se dirka pač po najhitrejši liniji," je po zaključku VN Avstrije razmišljal vodja Mercedesove ekipe, Toto Wolff.

Alonso in Hamilton nimata odgovora

Fernando Alonso Foto: Reuters Ne z robniki ne s tekmeci pa nista imela težav dirkača Red Bulla: Max Verstappen je zmagal še sedmič v sezoni in to kljub postanku več, Sergio Perez pa se je s 15. prebil na tretje mesto. "Ni dvoma, ni dvoma, ekipa napreduje, ampak še vedno smo daleč za Red Bullom," je poudaril Charles Leclerc (Ferrari), ki je osvojil drugo mesto, kar so njegove šele druge stopničke v sezoni. Za razliko od VN Kanade pred 14 dnevi pa sta bila daleč od boja za stopničke Fernando Alonso (Aston Martin) in Lewis Hamilton (Mercedes). Na koncu peti in osmi, pred obema je bil celo Lando Norris (McLaren). "Z dirkalnikom ni bilo nič narobe, a enostavno nismo bili dovolj hitri. Enako je bilo že lani, Aston Martin ni bil hiter v Avstriji, Haas pa je denimo bil. In enako je bilo letos. Moramo ugotoviti, zakaj je tako," je razlagal Španec, ki je bil letos že šestkrat na stopničkah. Pojasnila ni imel niti Britanec: "Nisem si mislil, da bomo tako slabi. Nimam odgovora, res ne. Občutek v dirkalniku je bil kot lani, povsem drugačen kot na prejšnjih dveh dirkah. Tisti dve sta bili dobri, mnogo boljši kot ta." Hamilton je četrti v seštevku sezone, tik za Alonsom, a že 123 točk za Verstappnom.

Skupni seštevek (9/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 229 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 148

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106

5. Carlos Sainz (Ferrari) 82

6. Charles Leclerc (Ferrari) 72

7. George Russell (Mercedes) 72

8. Lance Stroll (Aston Martin) 44

9. Esteban Ocon (Alpine) 31

10. Lando Norris (McLaren) 24



1. Red Bull Honda 377 točk

2. Mercedes 178

3. Aston Martin Mercedes 175

4. Ferrari 155

5. Alpine Renault 47

6. McLaren Mercedes 29

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje že prihajajoči konec tedna, ko je na sporedu VN Velike Britanije v Silverstonu, torej ena od dirkaških klasik.