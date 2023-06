Na Red Bull Ringu že v petek gorijo oranžne bakle množice nizozemskih navijačev. Max Verstappen (Red Bull) je dobil kvalifikacije za nedeljsko VN Avstrije. Zelo blizu sta mu bila voznika Ferrarija. Dirkače so pošteno jezili komisarji, ki so po tekočem traku brisali njihove čase zaradi vožnje široko prek robnikov. Tako je Sergio Perez izpadel že v drugem delu kvalifikacij in je šele na 15 štartnem mestu.

Nizozemski navijači zdaj že tradicionalno romajo na avstrijsko Štajersko. Foto: Reuters Dvakratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) si je pridirkal svoj 26. najboljši štartni položaj, s katerega bo v nedeljo skušal doseči 42. zmago v formuli 1 in preseči Ayrtona Senno. Še več: dirkal bo za peto zaporedno zmago, še sedmo v letošnjem prvenstvu, ko je vseh dosedanjih osem dobil dirkač Red Bulla. Nizozemcu, ki ima na domači dirki svoje ekipe ogromno navijaško podporo, sta bila blizu samo dirkača Ferrarija: Charles Leclerc je za drugo štartno mesto zaostal samo 48 tisočink, Carlos Sainz pa za tretje slabi dve desetinki. Od zadnje Ferrarijeve zmage mineva leto dni, od lanske VN Avstrije, ko je zmagal Monačan.

Prijetno presenečenje petkovih kvalifikacij je četrti Lando Norris (McLaren), a na dirki običajno ni tako konkurenčen. Zadovoljen je lahko tudi Lance Stroll (Aston Martin), ki je bil na zadnjih velikih nagradah daleč za ekipnim kolegom Fernandom Alonsom, tokrat pa ga je premagal za 18 tisočink. Pred njima bo na štartni vrsti Lewis Hamilton (Mercedes), ki je za Verstappnom na petem mestu zaostal skoraj pol sekunde.

VN Avstrije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:04,391

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,048

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,190

4. Lando Norris (McLaren) +0,267

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,428

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,502

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,520

8. Nico Hülkenberg (Haas) +0,699

9. Pierre Gasly (Alpine) +0,779

10. Alex Albon (Williams) +1,432



11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Sergio Perez (Red Bull)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Guanju Džov (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

Russell in Perez zaradi izbrisanega časa izven deseterice

Sergio Perez je v drugem delu kvalifikacij pri vseh krogih zapeljal prek bele črte, ki označuje rob steze. Foto: Reuters

Dirkališče Red Bull Ring je eno najkrajših in zato so razlike še manjše kot na prejšnjih velikih nagradah. V prvem delu kvalifikacij je bilo celo vseh 20 voznikov v razmaku manj kot ene sekunde. Presenečenj ni bilo, še največje razočaranje ekipa Alpha Tauri, saj sta izpadla oba njihova dirkača, Nyck de Vries je odpeljal povsem zadnji čas. Najhitrejša pa sta bila dirkača Red Bulla, Verstappen s časom 1:05,116 prvi.

George Russell Foto: Reuters "To je neumnost," se je v drugem delu kvalifikacij jezil Verstappen. Zaradi vožnje preširoko prek robnikov (z vsemi štirimi pnevmatikami) so namreč komisarji kar po tekočem traku voznikom brisali hitre kroge. No, svetovni prvak se je vseeno prebil v finale deseterice, z najboljšim časom 1:04,951. So pa zato izbrisali dva kroga Sergiu Perezu (Red Bull), ki je tako izvisel še na četrtih zaporednih kvalifikacijah. Na štartu bo kot 15. Tudi Estebanu Oconu (Alpine) so brisali zadnji hiter čas in je končal na 12. mestu. Po izbrisanem krogu se je v zadnji minuti reševal tudi George Russell (Mercedes), a mu ni uspelo. Dirkal je preveč previdno in odpeljal 11. čas. Za Verstappnom je zaostal manj kot pol sekunde.

V soboto se bo v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem dirkalo za šprinterske točke: prvih osem jih bo dobilo od osem do ena. Ob 12.00 bodo najprej kvalifikacije za štartna mesta za šprint dirko in nato ob 16.30 še sama dirka v dolžini tretjine nedeljske glavne dirke.

Edini prosti trening dobil Verstappen

Charles Leclerc Foto: Reuters V Maranellu so zadnje dni delali nadure, Hamilton pa pravi, da so končno na pravi poti razvoja, a očitno bosta tudi na VN Avstrije Ferrari in Mercedes zaostajala za Red Bullom. Sainz je na edinem prostem treningu na Red Bull Ringu vodil še nekaj minut pred koncem, nato pa je vodilni v letošnjem prvenstvu in zmagovalec šestih od osmih dirk Verstappen stopil na stopalko za plin in celo s tršimi pnevmatikami odpeljal najboljši krog 1:05,742. S četrt sekunde sta mu sledila Sainz in Leclerc, Hamilton pa je bil s pol sekunde zaostanka četrti. Treningu sicer prevelike veljave ne gre pripisovati, saj je imel vsak dirkač svoj načrt dela, še posebej ker gre za tokrat edini prosti trening. Dirkača Alpina in Norris so denimo zasedli zadnja tri mesta.

VN Avstrije, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:05,742

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,241

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,270

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,509

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,520

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,598

7. Kevin Magnussen (Haas) +0,755

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,914

9. George Russell (Mercedes) +0,954

10. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,038

11. Alex Albon (Williams) +1,052

12. Oscar Piastri (McLaren) +1,067

13. Nico Hülkenberg (Haas) +1,104

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,105

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,243

16. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,275

17. Logan Sargeant (Williams) +1,276

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,460

19. Pierre Gasly (Alpine) +1,545

20. Lando Norris (McLaren) +1,626

Edini trening pa, ker gre za šprinterski dirkaški konec tedna. V petek ob 17.00 sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko, sobota pa bo namenjena šprinterski dirki (naprej kvalifikacije za šprint in nato še ta krajša dirka).