Filmski zvezdnik po nogometu vstopa še v formulo 1

Pred dvema mesecema smo pisali, kako se je tretji najstarejši nogometni klub v Veliki Britaniji Wrexham s pomočjo finančnega vložka filmskega zvezdnika Ryana Reynoldsa prebil v četrto ligo angleškega nogometa. Zdaj v šport zaljubljeni Kanadčan vstopa v novo športno zgodbo. Je del investicijske skupine, ki je za 200 milijonov evrov kupila 24-odstotni deležen ekipe formule 1 Alpine.

Francoski avtomobilski koncern Renault je v ponedeljek oznanil, da so 24-odstotni delež ekipe Alpine prodali investicijski skupini, ki jo sestavljajo Otro Capital, RedBird Capital Partners in Maximum Effort Investments. RedBird ima delež v bejzbolski ekipi Boston Red Sox in v nogometnih Liverpoolu, AC Milanu in Toulosu. Na čelu Maximum Effort pa sta filmska zvezdnika Reynolds in Rob McElhenney, ki sta poskrbela za preporod nogometnega kluba Wrexhama, ki nastopa v angleškem ligaškem sistemu. V Renaultu so zapisali, da si od novih vlagateljev obetajo rast v komercialnem in marketinškem pogledu. Mali valižanski klub Wrexham je s pomočjo Reyndoldsa doživel pravo eksplozijo na družabnih omrežjih in velik porast navijaške baze.

Pierre Gasly Foto: Reuters Alpine je bil v lanski sezoni formule 1 četrta najuspešnejša ekipa, po osmih dirkah letošnjega prvenstva so peti v konstruktorskem seštevku. Ne skrivajo ambicij, da si želijo čez leto ali dve boriti za oba naslova svetovnega prvaka. "To sodelovanje je pomemben korak h krepitvi naših dosežkov na vseh ravneh," pravi direktor ekipe Alpine Laurent Rossi. "Otro Capital, RedBird Capital Partners in Maximum Effort Investments imajo na mednarodni sceni dolgo in uspešno zgodovino v športni industriji. Z njihovimi izkušnjami bomo okrepili svojo medijsko in marketinško strategijo. Tako bomo z dodatnimi prihodki lažje dvignili krivuljo svojih dosežkov in s tem izpolnili cilj, da nadgradimo svojo opremo in rezultate ter se približamo najboljšim ekipam tega športa."