Ryan Reynolds in Rob McElhenney. Foto: Reuters Ryan Reynolds, pred leti poročen s Scarlett Johansson, od leta 2012 pa z Blake Lively, ki ga poznamo iz filmov Glavni junak, Snubitev, Zelena svetilka ..., je pred dvema letoma in pol s prijateljem Robom McElhenneyjem, igralcem in avtorjem serije V Philadelphiji je vedno sončno, postal lastnik najstarejšega valižanskega nogometnega kluba, ki domuje na stadionu za nekaj več kot deset tisoč ljudi. Do nedavnega je bil eden največjih uspehov Wrexhama zmaga nad Arsenalom v pokalu FA leta 1992, ko so bili tretjeligaš. Nastopajo namreč v angleškem ligaškem sistemu. Od leta 2008 so petoligaš (National League) in o klubu mednarodna javnost ni vedela veliko. Vse se je spremenilo z novima lastnikoma. Lani so osvojili drugo mesto, letos pa pred hollywoodskimi kamerami prvo. Zakulisje dogajanja namreč snemajo za spletno serijo Welcome to Wrexham (Disney+).

Rob and I kinda blacked out during this moment, but somehow we’ll never forget it.



🎥: Paul Rudd



cc: @wrexham_afc - @RMcElhenney pic.twitter.com/pVCYOHyKoC — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 23, 2023

Angleški nogometni ligaški sistem:



Premier League

Championship

League One

League Two

National League

Foto: Reuters Krog pred koncem prvenstva so osvojili svojo prvo ligaško lovoriko po 45 letih (leta 1978 so bili prvaki tretje lige). Zgodilo se je pred tednom dni, ko so premagali Boreham Wood s 3:1. Na zelenici sta se naslova in preboja v League Two veselila tudi Reynolds in McElhenney. "Mislim, da nimam besed," je v prvi izjavi dejal Reynolds, ki redno hodi na tekme, le redko pa odgovarja na novinarska vprašanja. Je pa nato prekinil novinarsko konferenco v mali sobici stadiona Racecourse Ground, da je dobil dresa vezista Elliota Leeja in vratarja Bena Fosterja. Vesel je bil kot mali otrok.

"To je eden najbolj neverjetnih dni v mojem življenju. A ne gre zame, gre za njih, igralce. Govorite z njimi," pa je dejal McElhenney. Na 45 tekmah so zmagali kar 34-krat, dosegli še osem remijev in le tri poraze. Zadnjo tekmo sezone igrajo to soboto. Obenem so se še v pokalu FA prebili vse do četrtega kroga, ko jih je šele na ponovljeni tekmi izločil Sheffield United.

Raje v Wrexham kot pa v višjo ligo

Paul Mullin Foto: Reuters Za preboj v English Football League, kot Angleži imenujejo sistem prvih štirih lig, so bile potrebne številne okrepitve. Že v prvem letu sta pripeljala 18 novih igralcev. Eden teh je bil Paul Mullin, ki je pred tem za Cambridge v League Two zabil 32 golov. Namesto da bi s Cambridgeem zaigral v League One, se je odločil za Wrexham in selitev ligo nižje. V lanski sezoni je za Wrexham zabil 32 golov, letos pa v vseh tekmovanjih 47. Novi obrazi so v klub prihajali tudi med sezono, nazadnje marca vratar Foster, ki je svoj čas nekaj malega igral tudi za Manchester United. Štiridesetletnik je imel na zadnjih tekmah na glavi kar gopro kamero. Vse za dokumentarno serijo Welcome to Wrexham.

Odločeni so, da letos poleti zatresejo nogometni svet s kakšno še bolj odmevno okrepitvijo. Med kandidati je valižanski reprezentant Gareth Bale, nekdanji zvezdnik Tottenhama in Real Madrida, ki je nazadnje igral za Los Angeles FC, nato pa sklenil kariero. A ima šele 33 let in je bil med prvimi, ki je Wrexhamu čestital za preboj v četrto ligo. Javno se z Wrexhamom spogleduje še en nekdanji valižanski reprezentant Hal Robson-Kanu. Kariero naj bi si v Wrexhamu želel obuditi tudi Daniel Sturridge.

Koliko sta lastnika vložila v okrepitve in plače, ni znano, se pa govori, da ima Mullin mesečno plačo 4.500 funtov (5.100 evrov). Povprečna mesečna plača nogometaša v peti angleški ligi je tisoč funtov. Za odškodnine niso dali veliko, saj so podpisovali proste igralce. Odškodnino naj bi plačali le za Ollieja Palmerja (okoli 400 tisoč evrov).

Foto: Reuters

Bum na družbenih omrežjih

Foto: Reuters Zmage v peti ligi in v pokalu FA, spletni prenosi tekem in zakulisna serija Welcome to Wrexham so poskrbeli za izjemen dvig prepoznavnosti in priljubljenosti kluba po svetu. Dandanes se priljubljenost meri tudi s številom sledilcev na družbenih omrežjih. Februarja 2022 so imeli na TikToku nekaj več kot sto tisoč sledilcev, danes jih imajo 1,2 milijona. Na Twitterju imajo nekaj več kot pol milijona sledilcev oziroma petkrat več kot pred dvema letoma. Na Instagramu so imeli februarja 2021 41 tisoč sledilcev, danes jih imajo 842 tisoč. Stadion imajo razprodan na skoraj vseh tekmah oziroma imajo najvišji obisk v peti ligi.