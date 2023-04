Milijarderja oddala novi ponudbi za Manchester United

Ponudba predsednika uprave ene največjih bank v Katarju družini Glazer, ki trenutno obvladuje klub, naj bi bila vredna več kot pet milijard funtov (5,67 milijarde evrov). Višina zadnje ponudbe Jima Ratcliffa sicer ni znana, je pa znano, da si želi le večinski delež, medtem ko naj bi Katarec Jasim bin Hamad Al Tani želel odkupiti vse delnice kluba.

Jim Ratcliffe Foto: Reuters Po ponudbi Ratcliffa, ustanovitelja skupine INEOS, bi trenutna izvršna direktorja kluba Joel Glazer in Avram Glazer lahko ostala 20-odstotna delničarja. To sicer ne bi bilo všeč navijačem kluba, ki Glazerjema očitajo slabo vodenje. Kot poroča AFP, Al Tani v svoji ponudbi obljublja še poplačilo dolgov kluba in obsežna dodatna vlaganja v igralski kader ter športno infrastrukturo. To naj bi vključevalo prenovitev trenutnega klubskega stadiona Old Trafforda ali pa celo gradnjo novega stadiona.

Zdajšnji lastniki iz ZDA so sicer že lani sporočili, da nameravajo prodati klub, angleški mediji pa so v preteklosti poročali, da za svoj delež želijo vsaj šest milijard funtov. S tem bi ustvarili ogromen zaslužek, saj so klub leta 2005 kupili za 750 milijonov funtov.

Prodaja pa ne poteka gladko, angleški mediji ugibajo, da prav zaradi visoke zahtevane cene. Tretji ponudbi sta Ratcliffe in Al Tani oddala več kot mesec dni po oddaji prejšnjih. Tudi po tem koraku tako ostaja možnost, da klub ne bo prodan. Ta možnost pa močno skrbi navijače Manchester Uniteda, ki so prek svojega združenja pozvali k čim hitrejšem koncu prodajnega postopka, da bi novi lastnik lahko že imel besedo pri poletnih prestopih.