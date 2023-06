Pa so jim rekli, da so samo pločevinka energijske pijače

Red Bull Racing je preteklo nedeljo na VN Kanade dosegel svojo stoto zmago, za dizajnerja njihovih šampionskih dirkalnikov Adriana Newey pa je bila to že dvestota. In kako se je vse začelo? V Sportalovi nedeljski rubriki Skok v športno preteklost se spominjamo prve Red Bullove in prve Neweyjeve zmage v formuli 1.

Prva zmaga Red Bulla se je zgodila aprila 2009 na VN Kitajske. In to še dvojna. Foto: Guliverimage Zmagovalni balkon na nedavni VN Kanade v Montrealu se je šibil pod lovorikami. Max Verstappen, Fernando Alonso in Lewis Hamilton so skupaj osvojili že 11 dirkaških naslovov in 176 zmag. Še več: na stopničkah se jim je pridružil še Adrian Newey, ki je sprejel pokal za konstruktorsko zmago. Red Bull je namreč zmagal stotič in zato je pokal prejel prav najzaslužnejši za vseh teh sto zmag, dizajnerski genij Newey. Ta se je s svojimi dirkalniki (zdaj pri Red Bullu, prej še pri McLarnu in Williamsu) podpisal pod kar 11 konstruktorskih naslovov prvaka, 12 lovorik z dirkači in kar 200 zmag.

Adrian Newey je šest let delal za Williams, devet za McLaren, od leta 2006 pa je prvi dizajner Red Bulla. Foto: Guliverimage "Kot otrok sem želel biti inženir in želel sem biti v avtomotošportu. Že ko sem dobil prvo plačo za svoje prve delo v motošportu, je bil zame velik trenutek. Vse drugo je samo bonus," je po Verstappnovi zmagi v Montrealu in obenem svojo dvestoti v formuli 1 dejal Newey za Sky Sports. Danes 64-letni Anglež sicer zelo redko daje izjave za medije, vedno se drži nekje v ozadju. Najbolj srečen je s svinčnikom, šestilom in beležko v svoji pisarni v Red Bullovi tovarni v Milton Keynesu. Prvi osnutki njegovih dirkalnikov še dandanes namreč nastajajo na star način, narisani kar na roke, kot je to počel v 80. letih, ko je začenjal svojo karierno pot v formuli 1 pri ekipi March/Leyton House. Kako dolgo bo to še počel, očitno ne ve niti sam. "Seveda moja kariera ne more trajati kar neskončno, a dokler me bo ekipa potrebovala, bom vztrajal." Pogodba z Red Bullom mu po letošnji sezoni poteče, se je pa maja govorilo, da so se že dogovorili za podaljšanje.

Vettel pred Red Bullom prvo zmago pridirkal Toro Rossu

Sebastian Vettel je leto pred prvo zmago z Red Bullom slavil že s Torom Rossom. Foto: Guliverimage Red Bull je postal peta ekipa v zgodovini formule 1 z več kot stotimi zmagami. Uspelo jim je že v 19. sezoni nastopanja v tem prvenstvu oziroma nekaj več kot 14 let po prvi zmagi. To je na tretji dirki prvenstva 2009, VN Kitajske v Šanghaju, dosegel Sebastian Vettel. A to pravzaprav ni bila prva zmaga Red Bullovih milijonov, vloženih v formulo 1. Že leto prej je Vettel v Monzi zmagal s sestrsko ekipo Toro Rosso. Podjetje Red Bull, ki je mnogo več kot zgolj proizvajalec energijskih pijač, je v kraljico avtomotošporta vstopilo leta 2005. Dietrich Mateschitz je prevzel ekipo Jaguar (pred tem ekipo Jackieja Stewarta) in jo preimenoval v Red Bull Racing. Leto pozneje se jim je pridružil Newey. Leta 2006 je Red Bull pred bankrotom rešil ekipo Minardi in jo preimenoval v Toro Rosso (danes Alpha Tauri), ki jim služi kot valilnica talentov. Tako sta prve izkušnje v formuli 1 nabrala tako Vettel, ki je pridirkal prvo Red Bullovo zmago, kot Verstappen, ki je preteklo nedeljo naredil vse prav za stoto.

Takole je Vettel spomladi 2009 prvič slavil kot dirkač Red Bulla. Foto: Guliverimage Ekipa iz Milton Keynesa v bližini dirkališča Silverstone je bila kot Stewart ustanovljena leta 1996. Pod vodstvom Stewarta je sicer dosegla eno zmago (Johnny Herbert na Nürburgringu leta 1999), poznejši Jaguar nobene. Red Bull je začel leta 2005 pisati povsem novo zgodbo in sestavljanka se je dopolnila v manj kot petih letih. Po Neweyju leta 2006 so nato leta 2007 začeli sodelovanje z motornim dobaviteljem Renaultom, v sezoni 2009 pa iz Tora Rossa preselili svoj prvi veliki dirkaški proizvod, Sebastiana Vettla. V konstruktorskem seštevku so prvenstvo končali na drugem mestu, Vettel pa je v dirkaškem prav tako končal na drugem, za senzacionalnim prvakom Jensonom Buttnom (Brawn). Dosegli so prve štiri zmage, prvo na Kitajskem.

Vettel je v Šanghaju osvojil že prvi štartni položaj. Tudi ta je bil prvi za Red Bull. Dirka je bila ena najtežjih v sezoni. Prvih osem krogov so zaradi močnega naliva, stoječe vode in akvaplaninga odpeljali za varnostnim avtomobilom. Drugi na štartu Fernando Alonso (Renault) je menjal pnevmatike v času varnostnega avtomobila in zdrsnil na začelje. Lewis Hamilton (McLaren) se je v 12. krogu prvič zavrtel, pozneje pa naredil še nekaj napak. Po trčenju v Jarna Trullija (Toyota) je bil v 17. krogu iz bitke za najvišja mesta izločen tudi Robert Kubica (BMW Sauber). Kimi Räikkönen (Ferrari) je počasi odpeljal prvi del dirke, Felipe Massa (Ferrari) je odstopil zaradi okvare na elektroniki. Zaradi več manjših nesreč in ostankov dirkalnikov na stezi je bilo dirkanje v 20. krogu znova za krajši čas prekinjeno z varnostnim avtomobilom.

Prek rek in jezer z najmanj napaki Vettel

VN Kitajske 2009 je potekala na razmočeni progi, ko so čez progo tekle male reke. Foto: Guliverimage

O zmagovalcu se je tako odločalo med dirkači Red Bulla in Brawna. Kdo bo na mokrem asfaltu naredil manj napak in ob pravem času in najhitreje obakrat menjal pnevmatike. Tudi Vettel je imel manjši stik s Sebastienom Buemijem (Toro Rosso), a ni bil usoden. Je pa Button v 29. krogu v najpočasnejšem zavoju zgrešil točko zaviranja in mimo njega je smuknil Mark Webber (Red Bull).

Dvojna zmaga. Foto: Guliverimage Tako je z dirkanjem z najmanj napak Vettel 19. aprila 2009 Red Bullu - na njihovi 74. veliki nagradi - pridirkal prvo zmago. Webber pa z drugim mestom, svojo najboljšo uvrstitvijo do tedaj v formuli 1, ekipo celo prvo dvojno zmago. Zmaga Red Bullovega dirkača je bila očitno presenečenje še za organizatorje, da so za konstruktorsko zmago zavrteli napačno himno. Že res, da imajo sedež v Veliki Britaniji, a himna "God Save the Queen" vendarle ni bila prava. Od leta 2007 je Red Bull Racing registriran kot avstrijsko podjetje in bi tako morali zavrteti "Land der Berge, Land am Strome".

"To je neverjetno! Presrečen sem. Bila je izredno težka dirka, saj je bilo veliko stoječe vode. Prave reke in jezera so bila na progi! Dirkalniki so drseli s steze. Po radijski zvezi so mi govorili: Bodi previden, bodi previden!" je po zmagi z velikim nasmeškom in še poln adrenalina govoril Vettel. "Let imamo šele jutri. Imamo torej celo noč za proslavljanje. In pri Red Bullu se ve, kako se zabava!"

Prva Neweyjeva zmaga v Mehiki 1991

Newey in Mansell sta z Williamsom prekinila prevlado Senne in McLarna. Foto: Guliverimage Če Red Bulla na začetku ni nihče jemal resno, pa je bilo povsem drugače pri Neweyjevi prvi šampionski zgodbi - Williamsovi. Ekipa Franka Williamsa je zmagovala že od konca 70-ih let, ko se je Newey še učil za inženirja. Pridružil se ji je leta 1991 in tako s Patrickom Headom tvoril eno najboljših tehničnih navez v formuli 1 v 90-ih letih. Prva zmaga je bila tako samo vprašanje časa, pa čeprav je bilo to obdobje McLarna z Ayrtonom Senno. Ti so osvojili obe lovoriki, A Williams ni zaostal veliko: v konstruktorskem seštevku le 14 točk, v dirkaškem pa Nigel Mansell 24.

Neweyjeva šasija FW14 je bila do sredine sezone 1991 že povsem konkurenčna zadnja leta dominantnemu McLarnu. Mansell je dobil pet dirk, z istim dirkalnikom nato devet v sezoni 1992, ko je tudi postal prvak. To sta bila prvi konstruktorski in dirkaški naslov za Neweyja. Ni pa bil karizmatični britanski dirkač prvi zmagovalec z Neweyjevim dirkalnikom. VN Mehike 1991 je namreč dobil drugi Williamsov voznik Riccardo Patrese. To je bila ena od šestih zmag italijanskega dirkača.

Ni pa prve zmage z Neweyjevim Williamsom dosegel Mansell, temveč Ricciardo Patrese. Foto: Guliverimage

To je bila morda najboljša dirka v Patresejevi karieri. Bil je že na prvem štartnem mestu. Uspel je šele tretji štart, a ne Patreseju, ki je slabo speljal in bil v prvem zavoju šele četrti. Se je pa že do 15. kroga vrnil na prvo mesto: najprej je prehitel Jeana Alesija (Ferrari), nato Senno in še Mansella. V nadaljevanju 67 krogov dolge dirke na starem dirkališču bratov Rodriguez v Ciudad de Mexicu sta bila dirkača Williamsa razred zase. Italijan je zmagal dobro sekundo pred Britancem, tretji Senna pa je zaostal skoraj celo minuto, že četrti Andrea de Cesaris (Jordan) pa celoten krog. In s to zmago se je začela pisati zgodba najbolj uspešnega inženirja v formuli 1.