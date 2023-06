Druga zmaga v Montrealu Foto: Reuters Z nedeljsko zmago v Montrealu je Max Verstappen (Red Bull) izenačil dosežek pokojne legende formule 1 Ayrtona Senna − 41 zmag. Nekaj dni pozneje je šele zares dojel pomen tega mejnika. "Nerad primerjam različne generacije. Lahko pa povem, da si kot mali deček, ko sem vozil še gokart in sanjal o formuli 1, nisem nikoli mislil, da bom zmagal 41 dirk." Senna jih je toliko dosegel do svojega 33. leta, Verstappen že do 25. Moramo pa seveda vedeti, da je bilo v 80., 90. letih dirk v sezoni 16, v zadnjih letih jih je več kot 20. Pa tudi dandanes najbolj talentirani dirkači v formulo 1 pridejo že kot najstniki (Nizozemec je imel na debiju 17 let in 166 dni, Brazilec pa je že dopolnil 24 let).

Tragična nesreča v Imoli 1994 je mnogo prezgodaj vzela Senno, za katerega danes še mnogi menijo, da je najboljši dirkač vseh časov. Sicer bi zagotovo dosegel še kar nekaj zmag. Verstappen mlad, kot je, ne bo le presegel le Ayrtona, ampak morda tudi rekorderja Lewisa Hamiltona (103 zmage). "Seveda je nekaj neverjetnega, da sem se izenačil z Ayrtonom. Ponosen sem. Upam pa, da se pri tej številki ne bom ustavil. Upam, da lahko osvojimo še veliko dirk."

Dirkači z največ zmagami v formuli 1:



103 - Lewis Hamilton

91 - Michael Schumacher

53 - Sebastian Vettel

51 - Alain Prost

41 - Ayrton Senna, Max Verstappen

32 - Fernando Alonso

31 - Nigel Mansell

27 - Jackie Stewart

25 - Niki Lauda, Jim Clark

41. zmaga za očeta Josa Foto: Reuters Maxu je 41. zmaga uspela na nizozemski očetov dan, zato jo je posvetil svojemu očetu Josu Verstappnu, ki je v njegovo kariero vložil ves svoj čas. "Pripravljal mi je gokart, motor, me vozil na dirke v Italijo, pa potem nazaj v šolo ... Imava veliko spominov." Ko ga je enkrat pod okrilje vzel Red Bull, so bili očetov trud, čas in finančni vložek poplačani. "Brez njega danes ne bi bil tukaj. Veliko me je naučil. Za to službo me je pripravljal od malega. Včasih sem se spraševal, zakaj je moralo biti tako zgodaj vse tako resno, zakaj nisem imel več časa za igro in prijatelje. Ampak trudil se je, da doseževa ta cilj." In zato mu za očeta Josa ni bilo treba kupiti darila za tokratni očetov dan. "Uspelo mi je zmagati. Mislim, da bo vesel že tega."

Ekipe z največ zmagami v formuli 1:



242 - Ferrari

183 - McLaren

125 - Mercedes

114 - Williams

100 - Red Bull

79 - Lotus

34 - Brabham, Renault

Sebastian Vettel je na VN Kitajske 2009 Red Bullu pridirkal prvo zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Ko so Verstappna vprašali, kakšen je njegov naslednji cilj, ni govoril o četverici dirkačev, ki imajo več zmag kot on, ampak se je navezal na dosežek, ki je na VN Kanade uspel ekipi Red Bull. Ta je dosegla stoto zmago in tako postala peta najuspešnejša ekipa vseh časov. "To je izjemen dosežek. Vesel sem, da smo jo dosegli že na prvi možni dirki. Zmagali smo sto dirk! Upam, da jih zmagamo še 100. Torej nov cilj je 200 zmag!" Uspelo jim je že v 19. sezoni v tem tekmovanju oziroma 14. let po prvi zmagi (Sebastian Vettel na VN Kitajske leta 2009).