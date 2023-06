Verstappen piše zgodovino: lahko se bo primerjal s Senno

Max Verstappen bo z naslednjo zmago izenačil dosežek Ayrtona Senne (41 zmag). To se lahko zgodi že to nedeljo v Montrealu, kjer je zmagal že lani. Red Bull je na dobri poti do popolne sezone. Še nobena ekipa doslej ni zmagala na vseh dirkah sezone. V nadaljevanju preberite, zakaj je to mogoče, a obenem malo verjetno.

Morebiten dež - v času dirke je sicer malo verjeten - bi lahko zagodel Verstappnu. Foto: Guliverimage Svetovni prvak Max Verstappen lahko na VN Kanade spiše zgodovino. Dirka za stoto zmago ekipe Red Bull v formuli 1. Še več: z zmago bi izenačil dosežek pokojne legende tega športa Ayrtona Senne (41 zmag). Pri vsega 25 letih je torej že med petimi najuspešnejšimi dirkači vseh časov. Prvo zmago je dosegel že pri 18 letih. Seveda je veliko odvisno od tega, da si v pravem trenutku v najboljšem dirkalniku. Za primerjavo: rekorder po številu zmag Lewis Hamilton (103) je imel pri 25 letih le 14 zmag. Največ jih je nanizal med svojim 29. in 36. rojstnim dnem (81 v osmih sezonah).

Dirkači z največ zmagami v formuli 1:



103 - Lewis Hamilton

91 - Michael Schumacher

53 - Sebastian Vettel

51 - Alain Prost

41 - Ayrton Senna

40 - Max Verstappen

32 - Fernando Alonso

31 - Nigel Mansell

27 - Jackie Stewart

25 - Niki Lauda, Jim Clark

Hamilton: Rekordi so zato, da se jih preseže

Lewis Hamilton je nazadnje zmagal v Savdski Arabiji 2021. Foto: Reuters Ker je Nizozemec še tako mlad, Britanec pravi, da lahko nekega dne preseže tudi njegov rekord: "Pred njim je še zelo dolga kariera, torej zagotovo lahko. Rekordi so zato, da se jih preseže." Hamilton, ki je 103. zmago dosegel na VN Savdske Arabije konec sezone 2021, upa, da se bo vendarle še lahko boril za nove zmage, tudi s Verstappnom. Za dirkača Mercedesa bo VN Kanade že 318. v karieri. Še nihče doslej pa ni zmagal po svojem 300. nastopu. Prvo zmago je leta 2007 - v svoji prvi sezoni v formuli 1 - osvojil prav na dirkališču Gilles Villeneuve na otočku Notre Dame na reki Sv. Lovrenca v Montrealu.

Letos je Verstappen osvojil pet od sedmih dirk, preostali dve pa njegov ekipni tekmec Sergio Perez. Do konca te sezone je še 15 dirk (odpadla je VN Emilije Romanje), ob premoči Red Bullovega dirkalnika lahko torej v teoriji nizozemski dirkač še letos pride na pol poti do Hamiltonovega rekorda. Že od prve dirke sezone se govori, da lahko Red Bull osvoji prav vse. Verstappna ta dosežek ne zanima. "Ne, res ne. Že lani, ko smo osvojili 15 dirk, je bilo noro. Najpomembnejše je, da osvojimo prvenstvo."

Najbližje popolni sezoni McLaren leta 1988 in Mercedes leta 2016

Ayrton Senna in Alain Prost z McLarnom leta 1988 nista zmagala samo na eni dirki. Foto: Guliverimage Še nobena ekipa doslej ni zmagala na vseh dirkah sezone. Najbližje temu je bil McLaren leta 1988 (15 dirk od 16) in Mercedes leta 2016 (19 od 21). Za McLaren sta takrat vozila Senna in Alain Prost, samo na VN Italije britanska ekipa ni zmagala. Tri tedne po smrti Enza Ferrarija je namreč s Ferrarijem zmagal Gerhard Berger. Mercedes pa se je v sezoni 2016 dvakrat premagal kar sam: v Španiji sta Hamilton in Nico Rosberg trčila med sabo (svojo prvo zmago je dosegel prav Verstappen), v Maleziji pa je ob lepi prednosti Hamiltonu odpovedal Mercedesov motor.

Verstappen: Ne razmišljam, da je to sploh mogoče

Max Verstappen je letos zmagal že petkrat. Prvi favorit je tudi v Kanadi. Foto: Reuters Če se to v formuli 1 še ni zgodilo, zakaj sploh govorimo o tem. Ker je Red Bull zmagal na 17 od zadnjih 18 dirk. Od začetka lanske sezone imajo 24 zmag (29 dirk). Še več: z izjemo dirke v Melbournu je imel dirkač Red Bulla, ki je dobil dirko, vsaj 20 sekund prednosti pred prvim dirkačem iz konkurenčne ekipe (nazadnje v Španiji 24 sekund, na prvi dirki v Bahrajnu celo 38 sekund).

"Glede na našo trenutno formo je to sicer mogoče, a je malo verjetno. Vedno ti gre lahko kaj narobe. Ni vse odvisno samo od tebe. Ne razmišljam, da je to sploh mogoče." Sezone brez poraza so v športu sploh nekaj skoraj nemogočega: leta 1972 je v ligi ameriškega nogometa uspelo Miami Dolphinsom, pa Arsenalu v nogometni premier ligi v sezoni 2002/2003.