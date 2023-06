Napovedujejo deževne kvalifikacije presenečenj

Kanadski Montreal gosti osmo veliko nagrado v letošnjem prvenstvu formule 1. V soboto ob 18.30 sledi še tretji prosti trening, nato ob 22.00 kvalifikacije. Po petkovih treningih se zdi, da so Mercedes, Aston Martin in Ferrari zelo izenačeni, premoč Red Bulla pa se ne zdi tolikšna kot na prejšnjih dirkah.

Sobota naj bi bila v Montrealu še bolj deževna kot petek. Foto: Reuters Nenavaden petek na VN Kanade v Montrealu. Najprej tehnične težave organizatorja na prvem treningu in tako so po stezi "dirkali" samo svizci, nato se je drugi trening končal z močnim nalivom, ko je Valtteri Bottas (Alfa Romeo) po radijski zvezi ekipi sporočil, da so razmere primerne kvečjemu za race. Zanimiv je bil tudi razplet treninga: 13 voznikov v sekundi, na vrhu pa Mercedes in Ferrari. In zato zmagovalec petih letošnjih dirk Max Verstappen (Red Bull), ki je odpeljal šesti čas, pričakuje presenečenje ali dve tudi na sobotnih kvalifikacijah (22.00). "Imamo še nekaj dela. Dirkalnik na neravninah, prek robnikov ni najbolj stabilen." A Nizozemec bo imel za nastavitve še uro sobotnega tretjega treninga (18.30). Je pa za soboto znova napovedan dež. "Najverjetneje bo kar zelo mokro, kar lahko na kvalifikacijah prinese nekaj presenečenj."

Lewis Hamilton ostaja previden. Foto: Reuters Čeprav je bil Lewis Hamilton (Mercedes) s časom 1:13,718 v petek najhitrejši, v napovedih ostaja previden. "Dan ni bil najboljši, pa tudi ne najslabši. Mislim, da imamo vsi težave zaradi neravnin na stezi. Popraviti moramo stabilnost dirkalnika, še posebej v zavojih. Potem pa mislim, da bo vse v redu." Na dirkališču Gilles Villeneuve, ki je napol ulična steza, sedemkratni svetovni prvak zelo uživa. Tukaj je zmagal že sedemkrat. Še brez zmage v Kanadi je Charles Leclerc (Ferrari), ki je končno spet nekoliko bolj optimističen. Po tretji dirki brez točk letos je v skupnem seštevku sezone šele sedmi. "Za nami je najboljši petek v sezoni. Z dirkalnikom sem imel zelo dober občutek. Ja, smo blizu najboljšim."