Kaotičen petek: od odpovedi kamer do vesoljnega potopa

Zmagovalci prvega treninga pred VN Kanade so svizci. Malo za šalo malo zares. Vozniki formule 1 so dirkali samo prvih pet minut, nato je bil trening prekinjen, ker je na stezi obstal Pierre Gasly. Nadaljeval se ni, ker so imeli organizatorji tehnične težave z varnostnimi kamerami. Do konca treninga jih niso odpravili. Zato je bil drugi trening pol ure daljši. Dobil ga je Lewis Hamilton. Tik pred koncem se je ulilo kot iz škafa. Deževna naj bi bila v Montrealu tudi kvalifikacijska sobota.

Svizec ob progi v Montrealu. Foto: Guliverimage Na prvem prostem treningu so dirkali samo pet minut. Najhitrejši čas je dosegel Valtteri Bottas (Alfa Romeo), a bil je eden od redkih, ki so sploh dirkali s polnim plinom. Najprej je bil trening prekinjen, ko je na nevarnem mestu na stezi obstal Pierre Gasly (okvara njegovega Alpina). A rdeča zastava je plapolala tudi zatem, ko so umaknili pokvarjeno vozilo. Pokvaril se je namreč sistem varnostnih kamer na dirkališču. Do konca treninga jim ga ni uspelo popraviti. In tako so se lahko svizci, ki živijo v parku na otočku Notre Dame, kjer poteka steza, lahko mirno sprehajali ob progi.

VN Kanade, 1. prosti trening:



1. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:18,728

2. Lance Stroll (Aston Martin) +0,447

3. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,079

4. Sergio Perez (Red Bull) +1,426

5. Max Verstappen (Red Bull) +1,503

6. Oscar Piastri (McLaren) +2,768

7. Kevin Magnussen (Haas) +5,317

8. Nico Hülkenberg (Haas) +5,608

Najhitrejša oba Mercedesa, upanje tudi za Ferrari

Lewis Hamilton Foto: Reuters Na drugem treningu, ki je bil pol ure daljši, je večina vendarle lahko odpeljala več kot 35 krogov. A znova ni šlo brez rdeče zastave. Najprej je bil trening prekinjen, ker je zagorelo v Ferrarijevem pogonskem sklopu v dirkalniku Nica Hülkenberga (Haas), nato pa je ob stezi obstal še drugi Alpinov dirkalnik, (Esteban Ocon). V nadaljevanju so grozili temni deževni oblaki, a je začelo padati šele pet minut pred koncem treninga. Takrat se je ulilo kot iz škafa in v nekaj minutah je vidljivost postala nična. Dež je napovedan tudi za čas sobotnih kvalifikacij (22.00 po srednjeevropskem času).

Najhitrejši petkov čas 1:13,718 je odpeljal Lewis Hamilton (Mercedes). Na drugem mestu je s 27 tisočinkami zaostanka končal George Russell (Mercedes). Carlos Sainz (Ferrari) je bil tretji, Fernando Alonso (Aston Martin) četrti in Charles Leclerc (Ferrari) peti. Dober obet za tekmece Maxa Verstappna (Red Bull), ki je bil šesti, a je res, da je Nizozemec prej začel voziti simulacijo dirke. Razlike so bile majhne, v sekundi je bilo 13 voznikov.

VN Kanade, 2. prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:13,718

2. George Russell (Mercedes) +0,027

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,126

4. Fernando Alonso (Aston Marti)+n) +0,326

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,376

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,424

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,502

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,532

9. Lance Stroll (Aston Martin) +0,710

10. Pierre Gasly (Alpine) +0,759

11. Oscar Piastri (McLaren) +0,815

12. Kevin Magnussen (Haas) +0,826

13. Lando Norris (McLaren) +0,899

14. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,093

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,233

16. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,284

17. Alex Albon (Williams) +1,285

18. Esteban Ocon (Alpine) +1,374

19. Logan Sargeant (WIlliams) +1,708

20. Nico Hülkenberg (Haas) +2,651

V petek sta na stezi obtičala oba Alpinova dirkalnika. Foto: Reuters

Ne ekipnemu kolegu, Verstappen zmago privošči Alonsu

Številne posodobitve na Aston Martinu: na stranicah dirkalnika in podvozju Foto: Guliverimage Največ oči je bilo na petkovih treningih uprtih v dirkalnik ekipe Aston Martin, saj je že na prvi pogled vidno drugačen. Spremenili so stranice, več posodobitev je tudi na podvozju. Prav na domači dirki Lancea Strolla in njegovega očeta, ki je obenem lastnik ekipe, Lawrencea Strolla, si želijo vrhunski rezultat: prvič dvojne stopničke. Zanimivo: še Verstappen, za katerega štejejo samo zmage, je dejal, da če komu privošči zmago, je to Alonso.

Fernando Alonso Foto: Guliverimage Če aktualnemu prvaku v Montrealu ne bo uspelo zmagati, komu bi najbolj privoščil, so ga vprašali. In ne, ni dogovoril, da ekipnemu kolegu Perezu. "Fernandu. Všeč mi je. Je pravi dirkač. Mislim, da si zasluži zmago. Nikoli se ne preda. Vidi se, da ima rad ta šport. Bi si mislil, da bo po toliko letih dirkanja s povprečnimi dirkalniki izgubil strast. Je res pravi dirkač. Je prava žival. Če me torej vprašate, koga bi letos rad videl, da zmaga, je to Fernando." Španec je nazadnje zmagal (njegova 32. zmaga) pred dobrimi desetimi leti. Vseh sedem dirk v letošnjem prvenstvu sta sicer dobila dirkača Red Bulla.

Leclerc s čelado v spomin na Gillesa

Leclerc na dirkališču Gilles Villeneuve dirka s čelado s posebno poslikavo v spomin na pokojnega kanadskega dirkača. Gilles Villeneuve, zmagovalec šestih dirk formule 1, je bil eden od najbolj priljubljenih dirkačev Ferrarija vseh časov, ki se je smrtno ponesrečil na dirki v Belgiji leta 1982. "Gilles je bil izjemen dirkač. Predan je bil Ferrariju. Ta dizajn čelade je navdihnila čelada, ki jo je imel Gilles," je pred začetkom prvega treninga povedal monaški voznik poskočnega konjiča.