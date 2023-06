Na nedeljski dirki v Barceloni je Max Verstappen (Red Bull) zmagal petič v sezoni in še povečal prednost v skupnem seštevku. Še več: to je bila njegova 40. zmaga v formuli 1, tako da je zdaj samo še eno za legendarnim Ayrtonom Senno. Tretjič pa mu je uspelo doseči tako imenovani dirkaški grand slam: zmaga, prvi štartni položaj, vodstvo v prav vsakem krogu in najhitrejši krog na dirki. Pa še en mejnik: v cilj je prišel na 26. dirki zapored, najdaljši niz kateregakoli dirkača Red Bulla doslej. Verstappen in Red Bull sta zmag letos že vajena. Osvojili so vseh sedem velikih nagrad.

George Russell je prvič v sezoni končal na stopničkah. Bil je tretji. Lewis Hamilton pa drugi. Foto: Guliverimage Tako je bilo po VN Španije še več prešernih obrazov v Mercedesovi garaži. Drugouvrščeni Lewis Hamilton je še enajstič dirko v Barceloni končal na stopničkah (večkrat samo Michael Schumacher – 12-krat), prvič v sezoni pa sta bila z ekipnim kolegom (George Russell) oba na stopničkah. V konstruktorskem seštevku so prehiteli ekipo Aston Martin in so zdaj prvi zasledovalci Red Bulla. Hamilton je delo vseh v ekipi, od inženirjev, ki so izboljšali dirkalnik, do taktikov, ki so pripravili boljšo kot Ferrarijevi in Aston Martinovi, označil za "mega delo". Russell, ki je pred sezono govoril, da bo Red Bull zmagal na vseh dirkah letošnjega prvenstva, zdaj že razmišlja malo drugače. "Zelo sem zadovoljen s posodobitvami, ki smo jih naredili. Nekaj dela nas še čaka, a zdaj se že oziramo proti zmagi. Še malo dela in ujeli bomo Maxa." Tretje mesto so bile njegove prve stopničke v sezoni. Jeseni je v Braziliji Mercedesu pridirkal edino zmago lanske sezone.

Tudi Mick Schumacher zaslužen za preporod Mercedesa

Mick Schumacher opravlja pomembno delo v simulatorju. Bo pa ta teden prvič vozil tudi pravega mercedesa, in sicer na testiranjih Pirellijevih gum. Foto: Guliverimage Del zaslug za dober rezultat Mercedesa v Barceloni ima tudi njihov tretji voznik Mick Schumacher. Še v petek so imeli z uravnoteženostjo dirkalnika W14 obilo težav, Hamilton je celo govoril, da ne bodo prišli v tretji del kvalifikacij. "V petek je bil dirkalnik res težko voziti. Bil je zelo nepredvidljiv. A smo ponoči opravili dobro delo. Imamo odlično ekipo. Mick je bil vso noč v simulatorju in je opravil super delo. To nam je pomagalo, da smo bili v soboto spet na pravi poti." Mick, ki je po lanski sezoni z dvema grdima trčenjema ostal brez službe v Haasu, je v simulatorju vozil krepko prek polnoči. Sin Michaela Schumacherja bo ta teden prvič vozil pravi Mercedesov dirkalnik – na testiranjih Pirellijevih pnevmatik.

Hamilton na sestanku z Wolffom

V zadnjih tednih je bilo veliko govoric o prihodnosti Lewisa Hamiltona. Tiste Totom Wolffom o podaljšanju pogodbe, ki mu po sezoni poteče. "Nič še ni podpisano, a bi se morali sestati s Totom in upam, da zadevo uredimo." V zadnjih tednih je bilo veliko govoric o prihodnosti Lewisa Hamiltona. Tiste o selitvi k Ferrariju so se izkazale za popolno izmišljotino . Jasno je, da si želi ostati pri Mercedesu. Po sedmi dirki sezone je razkril, da se bo ta ponedeljek tudi osebno pogovarjal s šefom ekipeo podaljšanju pogodbe, ki mu po sezoni poteče. "Nič še ni podpisano, a bi se morali sestati s Totom in upam, da zadevo uredimo."

V Ferrariju ne razumejo

Charles Leclerc je ostal brez točke. Ne poznajo vzroka, zakaj je dirkalnik nekonstanten. Foto: Guliverimage Korak nazaj so kljub posodobitvam dirkalnika naredili v Ferrariju in Aston Martinu. Oboji del krivde pripisujejo pnevmatikam. Pri njih se obrabljajo bolj kot na Red Bullu in Mercedesu, pri Aston Martinu predvsem najmehkejša zmes. Šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vassuer pa je po dirki razlagal še, da ne razumejo, zakaj se dirkalnika vedeta tako drugače. "Leclercov je bil v prvem delu kroga zelo slab, v drugem delu pa boljši. Carlos pa je imel dober prvi del, dober zadnji del, v srednjem pa je izgubljal ogromno časa." Carlos Sainz je po drugem štartnem mestu končal na petem, Charles Leclerc pa je štartal iz boksov in ostal brez točk na 11. mestu. Fernando Alonso je s sedmim mestom dosegel najslajšo uvrstitev sezone.

Ocon: Naredili smo velikanski korak naprej

Esteban Ocon je zelo zadovoljen z napredkom ekipe Alpine. V Monaku je bil tretji. Foto: Guliverimage Več zadovoljstva je bilo v ekipi Alpine, čeprav končni uvrstitvi tega ne kažeta: osmo mesto Estebana Ocona in deseto Pierra Gaslyja. Da so naredili napredek, kažeta tretje mesto v Monaku in četrti čas Gaslyja na kvalifikacijah (nato je dobil šest kazenskih štartnih mest). "Z zadnjih dveh dirk si moramo zapomniti, da sem osvojil 19 točk, na to smo lahko zelo ponosni. Naredili smo velikanski korak naprej, kar zadeva hitrost dirkalnika. Prepričan sem, da lahko tako nadaljujemo in naredimo še dodaten korak." Nova priložnost bo čez dva tedna na VN Kanade v Montrealu.