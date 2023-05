Zakaj Alonso verjame, da je naslov prvaka še mogoč

Kako zelo si Fernando Alonso želi 33. zmage v formuli 1 in prve po 10 letih, je v nedeljo v Monte Carlu pokazal na zmagovalcem odru. Z eno nogo je stopil na najvišjo, Verstappnovo stopničko. Njegovi rezultati so letos tako stalno tik pod vrhom (štiri tretja mesta, eno drugo, eno četrto in šesto na šprintu v Bakuju), da kljub premoči Red Bullove ekipe ni odpisal niti naslova prvaka. Ta bi bil njegov tretji.

Fernando Alonso Foto: Guliver Image Prvenstvo formule 1 ni še niti na tretjini, pa se ob premoči Red Bulla številni sprašujejo, ali je že odločeno. V razvrstitvi voznikov ima Max Verstappen po četrti zmagi sezone že 144 točk oziroma 51 več od prvega od tekmecev iz drugih ekip. To je Fernando Alonso z Aston Martinom. V seštevku konstruktorjev je premoč Red Bulla samo še večja, saj imajo kar 129 točk več od Aston Martina. A ob rekordno dolgi sezoni (čeprav je odpadla dirka v Imoli, jih je na koledarju še vedno 22) je še vse mogoče in tekmeci se ne predajajo. Spremembe na dirkalnikih, s katerimi so se ekipe ukvarjale zadnje tedne, bodo do izraza zares prišle šele na naslednjih dirkah. Prva je že ta konec tedna v Barceloni.

Skupni seštevek (6/22):



1. Max Verstappen 144 točk

2. Sergio Perez 105

3. Fernando Alonso 93

4. Lewis Hamilton 69

5. George Russell 50

6. Carlos Sainz 48



1. Red Bull Honda 249 točk

2. Aston Martin Mercedes 120

3. Mercedes 119

4. Ferrari 90

"Leta 2012 sem bil do zadnjega kroga v borbi za prvaka"

Spominja se sezon 2010 in 2012, ko je le za malo ostal brez lovorike. Foto: Guliver Image Prvič je o bitki za svetovnega prvaka govoril tudi Alonso, čeprav je še pred nekaj tedni razlagal, da so njihove želje za letos zgolj stopničke. A izkušeni Španec ima po štirih tretjih mestih zdaj tudi drugo mesto z VN Monaka. Sam se spominja sezon 2010 in 2012, ko je dirkal za Ferrari. Ni imel najhitrejšega dirkalnika, pa je bil vseeno do zadnje dirke v igri za naslov. "S takšnimi rezultati, kot jih imam letos, bi pred 20 ali 10 leti vodil v prvenstvu. Ker pa zdaj Red Bull in Max prevladujeta, sem kljub dobrim rezultatom na vsaki dirki vseeno precej zadaj. A tudi leta 2010 nisem imel najboljšega dirkalnika, pa sem v Abu Dabi prišel kot vodilni v prvenstvu. Tudi leta 2012 nismo imeli najboljšega dirkalnika, pa sem bil v Braziliji do zadnjega kroga v borbi za prvaka. Prvenstvo je torej dolgo. Ne bomo se predali."

Potrebuje Verstappnovo ničlo, a te ni bilo že 14 mesecev

Verstappen je nazadnje ostal brez točk pred več kot letom dni v Melbournu. Foto: Guliver Image Da bi se to res zgodilo, potrebuje najprej še kakšno desetinko na krog hitrejši dirkalnik. Pa seveda svojo prvo zmago po 10 letih. Nazadnje je slavil prav na VN Španije v Barceloni 2013. In glede na Verstappnovo prednost tudi nekaj Nizozemčeve smole. Kar seveda ni izključeno. Sergio Perez v drugem red bullu po napaki na kvalifikacijah v Monte Carlu iz zadnje vrste ni prišel niti do točke. Alonso za Mehičanom zaostaja samo še 12 točk. "Potrebovali bomo nekaj dirk, ko bo imel Red Bull težave, tako kot jih je imel zdaj Sergio in ni osvojil točk. Če se enkrat ali dvakrat to zgodi Maxu, bomo v prvenstvu veliko bližje. To je motošport. Vse se lahko zgodi. Kar pa zadeva hitrost, pa za zdaj pravih možnosti nimamo. A zagotovo ne bomo obupali." Že res, da je v formuli 1 vse mogoče, a Verstappen letos še ni bil slabši kot drugi. Pravzaprav ima na zadnjih 18 dirkah kar 14 zmag. V lanski sezoni je brez točk ostal samo na dveh dirkah (na samem začetku leta).